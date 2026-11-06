Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara su hermana y comienzan los alegatos de la querella

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 retomará este viernes, desde las 11.30, el juicio contra “Pity” Álvarez. La jornada marcará el cierre de la etapa testimonial y el inicio de los alegatos, tras 17 audiencias en las que declararon casi 40 testigos.
La última en comparecer será Silvina Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Una vez concluida su declaración, será el turno de los abogados de la familia de Cristian “El Gringo” Díaz, asesinado de cuatro disparos en julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano.
Fernando Burlando y Fabián Améndola serán los primeros en presentar sus conclusiones ante el TOC N° 29. El debate continuará la próxima semana: el miércoles 11 alegará el fiscal Sandro Abraldes y el viernes 13 lo harán los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Una vez finalizadas las exposiciones, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deliberarán la responsabilidad penal del músico.
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Se demora el inicio de la audiencia
Mientras se espera el inicio de la jornada, llegaron al tribunal Silvina Álvarez, hermana del músico, y el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”, quien la acompaña por su estrecho vínculo de amistad con la familia. Ambos aguardan en el hall del edificio, donde también se encuentran los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos y sus abogados apuestan a demostrar que actuó en legítima defensa
La hermana del exlíder de Viejas Locas será la última testigo del debate por el crimen de Cristian Díaz. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará a los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola
El juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, ingresará este viernes en su etapa final. A partir de las 11.30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará a la hermana del músico, Silvina Álvarez, en lo que se prevé que sea el último testimonio del debate. Luego comenzarán los alegatos.
ARTÍCULO DE INFOBAE
“Pity” Álvarez dio positivo por cocaína tras declarar en el juicio por homicidio
La clínica psiquiátrica donde permanece internado desde hace más de un mes informó a la Justicia que el músico reconoció haber recibido droga durante la audiencia. Su abogado Javier Baños se mostró sorprendido por la noticia
La clínica psiquiátrica de Castelar donde “Pity” Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre informó a la Justicia que el músico dio positivo por cocaína después de asistir a la audiencia en la que declaró por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz.