Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara su hermana y comienzan los alegatos de la querella

“Pity” Álvarez está acusado de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 retomará este viernes, desde las 11.30, el juicio contra “Pity” Álvarez. La jornada marcará el cierre de la etapa testimonial y el inicio de los alegatos, tras 17 audiencias en las que declararon casi 40 testigos.

La última en comparecer será Silvina Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Una vez concluida su declaración, será el turno de los abogados de la familia de Cristian “El Gringo” Díaz, asesinado de cuatro disparos en julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Fernando Burlando y Fabián Améndola serán los primeros en presentar sus conclusiones ante el TOC N° 29. El debate continuará la próxima semana: el miércoles 11 alegará el fiscal Sandro Abraldes y el viernes 13 lo harán los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Una vez finalizadas las exposiciones, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deliberarán la responsabilidad penal del músico.