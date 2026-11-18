Más de 6.000 botellas, un récord Guinness y el máximo reconocimiento del mundo del whisky: el museo porteño que rechazó USD 30 millones para vender su colección (Video: gentileza @museowhisky)

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La colección de whisky más grande del mundo no está en Escocia ni en Londres. Está en Buenos Aires, en un barrio residencial al que los turistas no suelen llegar. En Avenida Monroe 3982, en Villa Urquiza, una antigua casona de estilo inglés guarda 6.000 botellas que recorren la historia de una de las bebidas más tradicionales del mundo.

Desde afuera, la propiedad no anticipa lo que sucede en su interior. Sin embargo, detrás de sus puertas funciona el Museo del Whisky, un espacio que cuenta con un récord Guinness y se convirtió en un punto de referencia internacional para coleccionistas y aficionados. Su creador es Miguel Ángel Reigosa, un vecino del barrio que convirtió una pasión personal en un proyecto que trascendió las fronteras argentinas.

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La dimensión de su colección llegó incluso a despertar el interés de compradores internacionales. Entre las propuestas que recibió hubo una oferta de 30 millones de dólares para quedarse con todas las botellas. La respuesta fue negativa. Para Reigosa, desprenderse de ellas significaría mucho más que vender objetos de colección: sería renunciar a una parte fundamental de su propia historia.

Una pasión que comenzó con dos botellas de whisky

La relación de Miguel Ángel Reigosa con el whisky empezó cuando tenía apenas 14 años y todavía vivía con sus padres. Una noche, después de salir a bailar con sus amigos, su padre, Evaristo, lo encontró en la casa en un estado que no le gustó.

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Miguel Angel Reigosa es el dueño del Museo del Whisky, que reúne más de 6.000 botellas de distintas partes del mundo (Fotos: gentileza @museowhisky)

La reacción fue convocar al día siguiente a los padres de los adolescentes. Durante aquella reunión, Evaristo quiso transmitirles una enseñanza que su hijo todavía recuerda: si iban a tomar alcohol, era preferible hacerlo con moderación y elegir una bebida de calidad.

Para acompañar sus palabras, abrió una botella de Old Parr, una de las dos que tenía en su casa, y convidó a los presentes. Aquella escena marcó el comienzo de una relación que, más de cuatro décadas después, terminaría convirtiéndose en una de las colecciones privadas más importantes del mundo.

“Desde ese momento no dejé de tomar whisky, tomar poco, pero bien”, recordó Reigosa a Infobae. La otra botella de Old Parr que había en la casa familiar todavía se conserva en el museo y es una de las piezas que tienen un significado especial para él.

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Con el paso del tiempo, el interés dejó de ser solamente una afición. Comenzó a investigar sobre las distintas variedades, las destilerías y los procesos de elaboración. También empezó a viajar y a comprar etiquetas que no se conseguían en la Argentina.

Reigosa es uno de los principales divulgadores del whisky en la Argentina

Del Café de los Incas a una colección de miles de botellas

Antes de tener su propio museo, Reigosa construyó buena parte de su trayectoria detrás de la barra del Café de los Incas, un establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires que estuvo bajo su dirección durante 21 años.

Ese lugar fue mucho más que un negocio gastronómico. Se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían conocer otras variedades de whisky y descubrir bebidas que todavía tenían poca difusión en el país.

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“Me propuse armar la barra más importante de whisky que había en Buenos Aires, porque el whisky estaba perdido. No había importaciones, entonces decidí hacer un trabajo a largo plazo y que la bebida vuelva a resurgir”, contó sobre aquella etapa.

En el café llegó a reunir unas 200 etiquetas diferentes. Allí comenzó también a desarrollar una tarea de divulgación para acercar el whisky a un público que, en aquel momento, estaba mucho más familiarizado con las variedades tradicionales que con los single malt.

Reigosa es el fundador del Museo del Whisky y uno de los principales divulgadores de esta bebida en la Argentina

“Cuando traía una botella de afuera para compartir entre amigos, nadie quería tomar un single malt y me costó muchísimo imponerlo”, recordó.

La colección creció con cada viaje, las compras en subastas y los regalos de personas que conocían su pasión. También hubo piezas que llegaron a sus manos gracias a clientes y amigos que le acercaban botellas difíciles de conseguir.

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Hacia 2009, cuando ya tenía alrededor de 1.500 ejemplares, sintió que había llegado al límite del espacio disponible en el Café de los Incas. Necesitaba un lugar donde pudiera conservar y exhibir todas las piezas.

El proyecto de la casona de Villa Urquiza demandó años de trabajo, ferias y degustaciones para reunir los recursos necesarios. Finalmente, el Museo del Whisky abrió sus puertas a fines de 2014.

El museo está ubicado en Avenida Monroe 3982, en Villa Urquiza

El reconocimiento internacional y el récord Guinness

Lo que comenzó como una colección personal terminó convirtiéndose en una institución reconocida dentro del mundo del whisky. Uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Reigosa llegó en 2020, cuando recibió el título de Keeper of the Quaich.

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“Es el Oscar del mundo del whisky, el mayor reconocimiento que a uno le pueden llegar a dar, y más siendo argentino, que es muy duro”, destacó. Entre los premiados hay dueños de destilerías o master distillers, pero independientes solo él y un alemán.

Además de su trabajo como coleccionista, Reigosa es fundador de Whisky Malt Argentina, una asociación que reúne a miles de aficionados de todo el país, y conduce Mundo Whisky TV, un programa dedicado a recorrer destilerías, conocer productores y difundir la cultura de esta bebida.

Reigosa recibió una oferta de 30 millones de dólares por su colección, pero decidió rechazarla porque representa más de 40 años de su vida

La colección, por su parte, obtuvo un récord Guinness y se convirtió en una referencia para los amantes del whisky. Entre las botellas hay ejemplares escoceses, bourbons estadounidenses, variedades japonesas y etiquetas provenientes de lugares menos habituales, como Gales y Tasmania.

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Las botellas más valiosas y una historia con la Reina Isabel II

Entre las miles de piezas que conserva el museo hay algunas que sobresalen no solamente por su antigüedad o valor económico, sino también por las historias que las acompañan.

Una de las más especiales es la Royal Salute 62 Gun, una botella que Reigosa recibió como regalo de la reina Isabel II durante una visita al Reino Unido en 2010.

Ese año fue invitado a participar del cumpleaños de la monarca, una celebración a la que asistieron apenas nueve invitados. Durante el encuentro, Reigosa realizó una degustación junto con Colin Scott, reconocido maestro mezclador de Chivas Regal y amigo suyo.

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Entre las botellas más preciadas de Reigosa figura la Royal Salute 62 Gun, una que Reigosa recibió como regalo de la reina Isabel II durante una visita al Reino Unido en 2010

“Yo fui uno de los nueve invitados al cumpleaños de la Reina de Inglaterra. Con Colin Scott hicimos una cata de whisky ahí, y la Reina me regaló una botella, y empezó una relación”, relató.

Esa botella ocupa un lugar destacado en el museo. Se trata de una edición especial que incluye un decantador decorado en oro, un escudo artesanal de oro líquido de 24 quilates y un tapón de vidrio tallado. También lleva la firma de Colin Scott.

Otra de las piezas singulares es una Concorde, una de las tres botellas elaboradas para el primer vuelo del avión supersónico. A ellas se suman ejemplares antiguos, ediciones limitadas y etiquetas que llegaron después de años de búsqueda.

Un bar, un restaurante y un museo en una misma casona

El Museo del Whisky no es solamente un espacio de exhibición. La propuesta también permite disfrutar de la bebida y conocer sus variedades a través de degustaciones, encuentros y actividades especiales.

El establecimiento cuenta con un bar, restaurante, salas temáticas de reconocidas marcas internacionales y espacios destinados a degustaciones y encuentros

En la planta baja funciona un bar y restaurante, donde los visitantes pueden elegir entre numerosas etiquetas. La carta incluye alrededor de 200 opciones y otras 250 expresiones especiales que se pueden solicitar por botella.

El establecimiento también cuenta con espacios temáticos dedicados a marcas reconocidas. Posee barras, sillones y sectores preparados para realizar degustaciones y encuentros privados.

Además, se organizan cursos y actividades para quienes quieren aprender sobre las características de cada variedad, sus regiones de origen, los métodos de elaboración y las diferencias entre los distintos estilos.

Por qué rechazó una oferta de 30 millones de dólares

Con una colección de semejante dimensión, las propuestas de compra no tardaron en aparecer. Entre ellas, una oferta de 30 millones de dólares que buscaba quedarse con el conjunto de las botellas.

Antes de crear el museo, Reigosa estuvo durante 21 años al frente del emblemático Café de los Incas, donde llegó a reunir unas 200 etiquetas de whisky

Sin embargo, Reigosa no aceptó. Su negativa tiene una explicación que va más allá del dinero: cada ejemplar representa una etapa de su vida y una historia que fue construyendo durante más de 40 años.

El museo es el resultado de viajes, amistades, encuentros, compras y regalos. También representa el recuerdo de su padre, aquella primera botella de Old Parr y los años en los que intentó recuperar el interés por variedades que todavía eran poco conocidas en la Argentina.

“El whisky es mi vida”, es la explicación que resume su decisión de no desprenderse de la colección.

El 10 de noviembre, el Museo del Whisky celebró 12 años desde su inauguración. Más de una década de encuentros, degustaciones y actividades que consolidaron a la casona de Villa Urquiza como un lugar singular dentro del circuito cultural porteño.

Así, en una avenida de un barrio tranquilo y lejos de los recorridos turísticos tradicionales, funciona un museo que logró llamar la atención del mundo. Una colección que podría haber terminado en manos de un comprador internacional, pero que su creador eligió conservar en Buenos Aires, en el mismo barrio donde comenzó todo.