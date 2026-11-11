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Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el fiscal dará a conocer qué pena pide para el músico

La audiencia ante el TOC N° 29 comenzará a las 11.30. La querella ya solicitó 11 años y dos meses de prisión por el crimen de Cristian Díaz. La defensa presentará sus argumentos finales el viernes 13

pity alvarez
La querella pidió que el cantante sea condenado a 11 años y dos meses de prisión (Foto/Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian “El Gringo” Díaz cumplió ayer tres meses desde su inicio. En ese tiempo hubo 18 audiencias, casi 40 testigos, reiterados pedidos de suspensión y una internación psiquiátrica que ya lleva 40 días. También se produjo un episodio inesperado que ahora es materia de investigación: el músico dio positivo por cocaína después de declarar ante los jueces.

El debate, que comenzó el 10 de agosto, estuvo marcado por los planteos de la defensa sobre la capacidad del exlíder de Viejas Locas para afrontar el proceso. Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar y, durante su única declaración presencial, reconoció haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que se había sentido acorralado. “No pensé, me transformé”, sostuvo.

Este miércoles, desde las 11.30, será el turno del fiscal Sandro Abraldes, quien dará a conocer qué pena solicitará para el cantante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. La querella ya pidió 11 años y dos meses de prisión, mientras que los abogados defensores presentarán sus alegatos el viernes 13 de noviembre. El veredicto podría conocerse a mediados de diciembre.

Juicio Pity Álvarez
El fiscal Sandro Abraldes (Foto/Maximiliano Luna)
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ARTÍCULO DE INFOBAE

Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos de la Fiscalía y hay expectativa por el pedido de pena

La audiencia comenzará a las 11.30. Los abogados de la familia de Cristian Díaz solicitaron 11 años y dos meses de prisión. Hay hermetismo sobre la postura que adoptará el fiscal Sandro Abraldes. Los defensores del músico participarán de manera virtual

Florencia Illbele

Por Florencia Illbele

“Pity” Álvarez lleva 40 días internado en una clínica psiquiátrica de Castelar (Foto/Maximiliano Luna)
“Pity” Álvarez lleva 40 días internado en una clínica psiquiátrica de Castelar (Foto/Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian “El Gringo” Díaz continuará este miércoles con el alegato del fiscal Sandro Abraldes, quien deberá exponer sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el debate y dar a conocer qué pena solicitará para el músico. La audiencia está prevista para las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

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