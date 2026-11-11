Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el fiscal dará a conocer qué pena pide para el músico

La querella pidió que el cantante sea condenado a 11 años y dos meses de prisión (Foto/Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian “El Gringo” Díaz cumplió ayer tres meses desde su inicio. En ese tiempo hubo 18 audiencias, casi 40 testigos, reiterados pedidos de suspensión y una internación psiquiátrica que ya lleva 40 días. También se produjo un episodio inesperado que ahora es materia de investigación: el músico dio positivo por cocaína después de declarar ante los jueces.

El debate, que comenzó el 10 de agosto, estuvo marcado por los planteos de la defensa sobre la capacidad del exlíder de Viejas Locas para afrontar el proceso. Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar y, durante su única declaración presencial, reconoció haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que se había sentido acorralado. “No pensé, me transformé”, sostuvo.

Este miércoles, desde las 11.30, será el turno del fiscal Sandro Abraldes, quien dará a conocer qué pena solicitará para el cantante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. La querella ya pidió 11 años y dos meses de prisión, mientras que los abogados defensores presentarán sus alegatos el viernes 13 de noviembre. El veredicto podría conocerse a mediados de diciembre.