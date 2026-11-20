El déficit hídrico afectó los cultivos en 118 municipios de Guatemala catalogados bajo máxima alerta agropecuaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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Guatemala confirmó que 118 de los 123 municipios con muy alta vulnerabilidad agropecuaria ya registran daños en los cultivos por el déficit hídrico de 2026. La afectación equivale al 95,9% de las localidades bajo alerta máxima y compromete la producción agrícola en zonas donde millones de personas afrontan inseguridad alimentaria.

El dato fue presentado durante la undécima reunión ordinaria y la octava extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, encabezadas por la vicepresidenta Karin Herrera. Participaron representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

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La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases calcula que 3,2 millones de personas en Guatemala atraviesan una crisis o emergencia alimentaria, según datos difundidos por EFE. Esa cifra supera ampliamente la población alcanzada por los programas estatales informados ante el Conasan.

El déficit hídrico afectó los cultivos en 118 municipios de Guatemala catalogados bajo máxima alerta agropecuaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El monitoreo agrícola y la asistencia estatal

El director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Rafael López, comparó las estimaciones de vulnerabilidad agropecuaria elaboradas desde marzo con los reportes posteriores de pérdidas. La coincidencia, cercana al 96%, respaldó el sistema de alerta temprana utilizado para anticipar riesgos vinculados con la falta de lluvias.

El Gobierno también impulsa Mesas Técnicas Agroclimáticas en distintos puntos del país. Estos espacios combinan datos meteorológicos con recomendaciones para las siembras, con el objetivo de reducir pérdidas ante las condiciones previstas para los próximos meses.

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El Protocolo Interinstitucional para el Abordaje Municipal de la Desnutrición Aguda atendió a 7.016 familias en los territorios con mayor morbilidad y mortalidad infantil. El Ministerio de Salud informó la recuperación de 4.508 niños y niñas que habían recibido un diagnóstico de desnutrición aguda en los 188 municipios del Corredor Seco Ampliado, con apoyo de 45 brigadas institucionales de salud.

El Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social alcanzó a 42.853 hogares de 40 municipios en 12 departamentos, con corte al 12 de noviembre. La información será utilizada para orientar el Bono de Emergencia y las transferencias monetarias destinadas a las familias vulnerables.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres avanza en la entrega final de 80 mil raciones para 40 mil familias dentro del Plan Trifinio. El organismo también procesa más de 600 mil solicitudes de ayuda por variabilidad climática en todo el país.

La distribución ya concluyó en Santa Rosa, San Marcos y Suchitepéquez, y continuará en Petén, Izabal y Quiché. Las acciones forman parte del Plan de Acción por Variabilidad Climática en Guatemala 2026-2027, articulado en los municipios mediante las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El déficit hídrico afectó los cultivos en 118 municipios de Guatemala catalogados bajo máxima alerta agropecuaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Las pérdidas rurales y la presión sobre las mujeres

Un relevamiento de Oxfam en 354 comunidades del Corredor Seco centroamericano determinó que el 97,7% de los productores de maíz evaluados sufrió pérdidas por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. El 73% también perdió aves de corral y la mayoría de las familias consultadas disponía de reservas de alimentos para tres semanas o menos.

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Con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Oxfam y sus organizaciones locales entregaron dinero en efectivo y harina fortificada a 1.694 hogares de Guatemala y Honduras, equivalentes a más de 8.300 personas. El gerente humanitario de la organización en Centroamérica, Iván Aguilar, afirmó a EFE: “Las familias atendidas pasaron de una inseguridad alimentaria severa o moderada a niveles leves o de seguridad”.

La escasez prolongada de lluvias redujo las fuentes comunitarias de agua y las oportunidades de empleo temporal en el campo. Miriam Del Cid, gerente de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula, explicó a la agencia que la búsqueda de agua recae sobre las mujeres rurales, obligadas a hacer largas filas durante la noche.

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