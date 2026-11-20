El presidente hondureño Nasry Asfura confirmó su participación en la tercera edición del Foro Internacional CAF 2027, que tendrá lugar en Panamá. (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participará en la tercera edición del Foro Internacional CAF 2027, que se celebrará el 27 y 28 de enero del próximo año en Ciudad de Panamá, donde ya confirmaron su asistencia otros nueve jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe.

El anuncio fue realizado este jueves por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), durante la presentación oficial del encuentro, que reunirá a los principales representantes políticos, empresariales, financieros, académicos y multilaterales de la región.

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La participación de Asfura fue confirmada por los organizadores, aunque hasta el momento las autoridades hondureñas no han brindado detalles sobre la agenda del mandatario durante su visita a Panamá ni sobre las reuniones bilaterales que podría sostener en el marco de esta actividad.

Junto al gobernante hondureño, también confirmaron su asistencia el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Pedro Alliana, de Paraguay; Irfaan Ali, de Guyana; Daniel Noboa, de Ecuador; Luis Abinader, de República Dominicana, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Asimismo, los organizadores confirmaron la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, como parte de las autoridades de alto nivel que asistirán al encuentro.

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(Foto: EFE/Harold Escalona)

Uno de los principales anuncios durante la presentación fue la decisión de establecer a Panamá como sede permanente del Foro Internacional CAF, mediante un acuerdo suscrito entre el presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz-Granados, y el Gobierno panameño.

La determinación reconoce el papel estratégico del país centroamericano como punto de conexión regional y su capacidad para albergar encuentros internacionales que promuevan el diálogo, la cooperación y las oportunidades de inversión.

Díaz-Granados destacó la disposición de Panamá para recibir las ediciones anteriores y las condiciones que ofrece para desarrollar este espacio de intercambio entre los principales actores de América Latina y el Caribe.

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“Panamá ha acogido con especial disposición y hospitalidad las ediciones anteriores del Foro y ha ofrecido un entorno propicio para el diálogo, el intercambio y la cooperación regional. Por eso, hemos acordado establecer al país como sede permanente de este encuentro, una decisión que reconoce tanto su compromiso con la integración latinoamericana como sus ventajas estratégicas en materia de ubicación y conectividad”, expresó el presidente ejecutivo del CAF.

El acuerdo contempla el respaldo del Gobierno panameño para facilitar los espacios, la infraestructura y el apoyo logístico y protocolario necesario para organizar periódicamente el encuentro, además de promoverlo como una plataforma de integración regional.

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El presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció que Panamá se convertirá en la sede permanente del foro internacional. (Foto: Archivo / Infobae )

La tercera edición del foro se desarrollará bajo el lema “América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales” y buscará impulsar conversaciones sobre los principales retos económicos, políticos y sociales que enfrenta la región.

Entre los temas previstos figuran la integración regional, el comercio, la transformación digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el financiamiento para el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad.

Otro de los anuncios realizados por los organizadores está relacionado con el destino de los recursos económicos obtenidos mediante los patrocinios de empresas privadas y socios del encuentro.

El CAF informó que la totalidad de los fondos recaudados por concepto de patrocinios será destinada a respaldar los procesos de recuperación y reconstrucción de Panamá, Venezuela y Colombia, países afectados por terremotos.

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La iniciativa busca vincular la realización del encuentro internacional con acciones de apoyo a los territorios que requieren atención humanitaria y reconstrucción.