Escobar fue una de las zonas en las que cayó granizo durante la tormenta que afectó al AMBA

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta este miércoles una tarde marcada por tormentas aisladas, con una probabilidad que oscila entre el 10 % y el 40 %, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y una mínima de 23 °C, y la máxima alcanzará los 29 °C por la tarde. Los vientos se mantendrán entre 7 y 22 km/h a lo largo del día, con ráfagas que podrían trepar hasta los 27 km/h en las horas de mayor inestabilidad.

Vecinos de distintas localidades del AMBA, además de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, se vieron sorprendidos por la situación. Aunque el cielo se había cubierto de nubes al mediodía, la inestabilidad no estaba prevista hasta la tarde. En los patios de las viviendas de Escobar, la caída de granizo quedó registrada en imágenes que se viralizaron con rapidez.

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Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero, fue otra de las zonas donde el granizo tuvo protagonismo. También allí quedaron registrados los instantes de las precipitaciones y los videos difundidos en redes sociales permiten oír el impacto de los trozos de hielo contra los portones de las casas. Mientras tanto, en Olivos los vecinos filmaron episodios de lluvia intensa, pero sin granizo.

Otra de las imágenes que sorprendió fue en plena autopista Panamericana, donde los conductores frenaban sus autos debajo de los puentes para resguardarlos de los daños por las piedras que caían.

En Villa Bosch, partido Tres de Febrero, también cayó granizo

Una vez que caiga el sol, las condiciones tenderán a mejorar en la Ciudad de Buenos Aires: el SMN no anticipa lluvias nocturnas y las temperaturas descenderán hacia los 20 °C. El jueves 19 se perfila como la jornada más despejada del período, sin precipitaciones previstas y con una máxima de 29 °C.

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Luego, el viernes 20 mostrará una leve corrección térmica, con mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. Entre el sábado 21 y el martes 24 se esperan jornadas mayormente estables, con máximas en la franja de los 26 °C a 27 °C. La única interrupción menor cae el domingo 22, cuando existe una probabilidad de hasta el 10 % de precipitaciones durante la mañana.

Automovilistas se frenaron en la Panamericana por el granizo

En la provincia de Buenos Aires la situación es algo más agitada. Esta jornada registra chaparrones en el suroeste, el sur y el oeste provincial, mientras que por la tarde se aguardan tormentas aisladas en el norte. El jueves replicará un esquema similar, aunque con lluvias orientadas hacia la Costa Atlántica.

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El viernes, el este del territorio amplificará su inestabilidad con tormentas que se extenderán hacia el sur; el sábado habrá lluvias aisladas en el suroeste y el oeste, y el domingo los registros se concentrarán en la franja que va de Necochea a Pinamar. En toda la extensión provincial, el firmamento se mantendrá parcialmente nublado.

Los residentes de la localidad de Olivos reportaron registros de precipitaciones intensas sin caída de granizo

Cuáles son las alertas en el resto del país y la tormenta en Corrientes

Más allá del AMBA, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco y Formosa. Esa categoría refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

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Para Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones, la escala asciende a alerta naranja, que el organismo define como condiciones “peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Incluso, en la provincia de Corrientes, en el departamento de Goya, la situación que se vivió fue similar a la del AMBA. Una intensa tormenta sorprendió sobre el mediodía y, entre lluvia y viento, también se registró la caída de granizo.

El departamento correntino de Goya sufrió el impacto de vientos fuertes y caída de hielo sobre el mediodía

Ante ese panorama, las recomendaciones oficiales apuntan a seguir las instrucciones de las autoridades locales, evitar salidas que no sean imprescindibles y permanecer en construcciones cerradas. También se indica desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua, alejarse de zonas anegables y no circular por calles con agua estancada.

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El SMN sugirió además preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, mantener los teléfonos cargados y tener agendados los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.