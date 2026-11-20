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Franco Colapinto protagonizó un momento de máxima tensión en la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, al sufrir un fuerte aquaplaning sobre el trazado callejero que lo dejó al borde de impactar contra las barreras de contención. El piloto de Alpine logró corregir la trayectoria del monoplaza en los últimos segundos y evitó un accidente en una sesión que terminó sin un solo tiempo registrado debido a la lluvia intensa.

El incidente ocurrió sobre una de las rectas del circuito urbano, en la única vuelta de instalación que el argentino completó junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, cuando restaba apenas un minuto para el cierre de la sesión. El A526 se puso de costado por la falta de adherencia, pero el argentino pudo controlar la situación a pura muñeca.

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El aquaplaning es el efecto que se genera en un auto cuando pisa un sector con agua acumulada en el asfalto. Es como poner dos trozos de vidrio uno sobre otro y se pierde el grip (o adherencia) sobre el asfalto. Esto hace que se mueva.

*El momento en el que Colapinto y Gasly salieron a pista

La lluvia que cayó sobre el circuito desde horas antes del inicio de la actividad generó sectores con agua estancada, en particular en la curva 12, donde se acumuló un charco de dimensiones considerables que preocupó a varios equipos. La combinación de pista mojada y temperaturas bajas llevó a que apenas 17 de los 22 pilotos salieran a girar, y ninguno intentó una vuelta cronometrada ante el riesgo de perder el control del auto.

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El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, describió la superficie como “una pista de hielo” en una comunicación por radio con su equipo. En la misma línea, el flamante campeón mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), reportó que estaba “aquaplanando en todas partes” antes de recibir la instrucción de regresar a boxes sin asumir riesgos. Otros pilotos, como Alex Albon (Williams) y Nico Hülkenberg (Audi), también experimentaron pérdidas de adherencia en distintos sectores del circuito.

Pese al panorama climático adverso, Colapinto y Gasly fueron los únicos pilotos que completaron dos salidas a pista durante la hora de actividad, junto al brasileño Rafael Camara (Haas). El resto de los equipos optó por una estrategia conservadora: McLaren y Racing Bulls mantuvieron ambos autos en el garaje durante toda la sesión, mientras que Aston Martin decidió que Lance Stroll no saliera a pista.

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*Charles Leclerc pasó por encima del piano

La última vez que una práctica libre de F1 terminó sin tiempos cronometrados por las condiciones climáticas ocurrió el 9 de octubre de 2020, durante el Gran Premio de Eifel en el circuito de Nürburgring, en Alemania. A diferencia de lo sucedido en Las Vegas, aquel episodio no se debió únicamente a la lluvia, sino a una combinación de precipitaciones y una niebla densa que impidió el despegue del helicóptero médico.

En aquel momento, el cierre total de los boxes marcó una diferencia clave respecto al episodio de Las Vegas, donde los pilotos sí pudieron salir a pista, aunque sin arriesgar una vuelta rápida. En Nürburgring, la FP1 quedó cancelada tras una hora sin actividad, y la situación se repitió por la tarde con la FP2, que también fue abandonada después de que las condiciones de visibilidad no mejoraran.

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*Alex Albon bloqueó y pasó de largo

El historial reciente de la categoría registra episodios similares, aunque con matices distintos. En el Gran Premio de Japón de 2019, la llegada del tifón Hagibis obligó a cancelar por completo la tercera práctica libre del sábado en el circuito de Suzuka, lo que derivó en que la clasificación se disputara horas antes de la carrera, el domingo. Un año después, en el Gran Premio de Estiria de 2020, en Austria, una tormenta eléctrica amenazó con suspender la clasificación del sábado, que finalmente se corrió bajo lluvia intensa tras una demora.

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En contraste con estos casos de cancelación total, otras sesiones se disputaron bajo condiciones extremas sin perder su validez cronometrada. En el Gran Premio de Estados Unidos de 2015, en Austin, la tercera práctica libre se corrió bajo un diluvio, pero sí se registraron tiempos, aunque con escasa representatividad respecto al resto del fin de semana.