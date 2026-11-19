María Belén Soria fue asesinada a golpes en una vivienda de Lastenia tras una aparente confusión de identidad del agresor

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María Belén Soria, de 27 años, fue asesinada a golpes durante la madrugada de este jueves mientras dormía en una vivienda de la localidad de Lastenia, en Tucumán. Según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la hipótesis más fuerte apunta a una confusión de identidad: el agresor habría ingresado a la casa con la intención de atacar a su expareja, pero terminó matando a la sobrina de la mujer. Horas después, el sospechoso se quitó la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 en un domicilio del pasaje Florida, a la altura de la calle Tornquist al 850. Esa noche, Soria estaba al cuidado de los hijos de su tía, de 14 y 6 años, mientras la mujer acompañaba a un familiar internado en el Hospital Padilla.

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El principal sospechoso fue identificado como Oscar Alberto Gonzalo, de 45 años, expareja de la tía de la víctima. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el hombre habría irrumpido en la vivienda convencido de que su exmujer estaba durmiendo en una de las habitaciones.

Se dirigió directamente al dormitorio y atacó con un elemento contundente a quien descansaba en una cama junto a un niño. Sin embargo, quien se encontraba allí era Soria, no su expareja. Las heridas que le provocó resultaron mortales.

La hipótesis del crimen por error de identidad es la línea más firme que manejan los investigadores

Fue el adolescente de 14 años quien alertó sobre lo ocurrido. Durante la madrugada, vio a un hombre salir de la vivienda llevándose un televisor y llamó a su madre para contarle lo que había sucedido.

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La mujer, que todavía se encontraba en el hospital, se comunicó con un vecino para pedirle ayuda. Al llegar a la casa, el hombre ayudó a los dos menores a salir por una ventana y luego ingresó para buscar a Soria. La encontró sin vida en uno de los dormitorios, con una herida sangrante.

En un primer momento, el robo del televisor y la fuga del agresor llevaron a los investigadores a considerar que se trataba de un homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, el avance de las primeras averiguaciones orientó la investigación hacia un posible ataque dirigido contra la expareja del sospechoso.

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Tras el crimen, Gonzalo escapó del lugar. Horas más tarde, al enterarse de la muerte de la joven y del operativo policial desplegado para localizarlo, se trasladó hasta el Ingenio Marapa, un establecimiento azucarero ubicado en Alberdi, Tucumán.

Allí, según la reconstrucción preliminar, se arrojó desde una zona elevada y murió en el acto.

Peritos trabajando en la escena del crimen

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale. En el lugar del crimen trabajaron los auxiliares Ricardo Ybañez, Lucrecia Lugones y Julieta Cano Saracho, junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó el levantamiento de rastros y tomó declaraciones a vecinos y allegados.

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Desde el MPF subrayaron que, si bien la hipótesis del crimen por error de identidad es la línea más firme que manejan, las conclusiones siguen siendo preliminares. Todavía se aguardan los resultados de las autopsias y los informes periciales para terminar de reconstruir la mecánica del homicidio de Soria y de la posterior muerte de Gonzalo, así como para determinar el móvil del ataque.