Luego Álvarez confesó ser el autor del asesinato del que se lo acusa. "Lo maté porque si no me iba a matar él, creo que soy inocente", dijo el músico. Cuando fue consultado por la relación entre él y la víctima, Pity aseguró que no se trataba de su amigo y negó que la pelea estuviera asociada a un tema de drogas.