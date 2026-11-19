La discusión entre Marianela Graneros y la acusada se originó en la pista de baile de un local nocturno en la capital de Tucumán

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Marianela Graneros contó cómo fue el ataque que sufrió en julio en Tucumán, después de una discusión dentro de un boliche. Según denunció, la mujer con la que se había enfrentado la persiguió en auto cuando se retiró del lugar, embistió la moto en la que viajaba con una amiga y la golpeó con un objeto punzante cuando estaba en el suelo. En diálogo con Infobae al Regreso, reconstruyó los momentos previos a la agresión y relató que volvió a cruzarse con la acusada semanas después.

La joven explicó que aquella noche había decidido salir con una amiga pese a que inicialmente no tenía previsto hacerlo. El conflicto comenzó dentro de un local bailable de la capital tucumana, donde, según su testimonio, otra mujer empezó a empujarla y a golpearla mientras bailaban.

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La pelea comenzó dentro del boliche

Graneros contó que compartía una bebida con su amiga y otras dos jóvenes cuando llegó la mujer a la que posteriormente denunció. Hasta entonces, aseguró, no había tenido ningún enfrentamiento con ella.

“Antes jamás, nunca he tenido problema con ella ni con nadie”, afirmó.

Marianela Graneros denunció la ausencia del personal de seguridad en el interior del boliche durante la pelea (Infobae en Vivo)

Según su relato, la situación se tensó cuando la otra mujer comenzó a acercarse al grupo y a empujarlas. “Hemos empezado a sentir que nos pegaba codazo, que caderazo, que bailaba y eran, digamos, pechones que eran con intención de tirar la bronca”, describió.

Graneros aseguró que intentaron apartarse para evitar una pelea, pero los empujones continuaron. Uno de ellos, sostuvo, casi la hizo caer sobre otra persona. “Casi me hace caer al frente. Yo tenía una chica al frente y me le fui encima”, recordó.

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También reconoció que respondió con un empujón. “Ahí fue cuando yo recién le doy el primer pechón”, señaló. Después, según contó, comenzaron los insultos y las amenazas.

“Yo lo único que le decía era que nos deje de pechar, que nosotras estábamos tranquilas, no estábamos molestando a nadie”, sostuvo.

El enfrentamiento terminó en un forcejeo. Graneros denunció que la otra mujer la tomó del pelo y le arañó la cara. “Ella ahí me agarra de los pelos, me uñaba la cara. Obviamente yo me defendía”, relató.

Además, cuestionó la actuación del personal de seguridad del boliche. “Los seguridades nunca han visto el quilombo. Ellos no estaban ahí, estaban todos afuera”, afirmó.

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Marianela Graneros contó cómo fueron los hechos la madrugada que sufrió el ataque que le ocasionó varias lesiones en el rostro

La persiguió en auto y atropelló la moto

Después de la pelea, Graneros se retiró del establecimiento junto a su amiga en una motocicleta. Primero iban a dejarla en su casa y luego cada una continuaría hacia su domicilio.

Durante el trayecto, advirtieron que un automóvil se acercaba a gran velocidad. En un primer momento, pensaron que podía tratarse de un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol.

“Sentimos que venía un auto a toda velocidad, pero como era fin de semana nosotras creíamos que era cualquier persona que andaba borracha en la calle”, contó.

Marianela Graneros relató que volvió a cruzarse semanas después con la mujer acusada y que esta se burló de ella

Sin embargo, al darse vuelta reconocieron a la conductora: era la misma mujer con la que habían discutido dentro del boliche.

“Nos damos la vuelta nosotras y era ella”, recordó.

Según la denuncia, el vehículo embistió la motocicleta antes de que pudieran apartarse. “No nos ha dado tiempo ni siquiera hacernos a un costado o maniobrar la moto, nada”, afirmó.

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Ambas cayeron sobre la vereda de una vivienda. Graneros explicó que su amiga quedó debajo de la motocicleta, mientras que ella terminó a varios metros de distancia.

La agresión continuó después del choque. Según su reconstrucción, la conductora hizo una maniobra en U, regresó al lugar y descendió del vehículo con un objeto en la mano.

“Ahí veo que ella gira en U, se baja con un objeto en la mano”, relató.

Graneros intentó resguardarse junto a las rejas de una casa, pero aseguró que la mujer se abalanzó sobre ella, la tomó del pelo y comenzó a golpearla.

“Ella se me tira encima, me agarra de los pelos y me empezó a pegar con este objeto”, denunció.

La joven dijo que no pudo identificar qué elemento utilizó la agresora, aunque aseguró que era punzante. Como consecuencia del ataque, sufrió heridas en el rostro y debió recibir puntos de sutura en la frente, la nariz y la cabeza.

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Discutieron en el boliche, la persiguió a la salida, la atropelló y la golpeó en el piso en Tucumán

El reclamo para que se revise la causa

Graneros también contó que volvió a encontrarse con la mujer algunas semanas después del episodio. Según afirmó, durante ese cruce volvió a burlarse de ella.

“Sí me la volví a cruzar hace como tres fines de semana, y obviamente de nuevo riéndose”, sostuvo.

La joven relató que, en esa oportunidad, escuchó un comentario dirigido a una acompañante de la acusada: “Había dicho a la amiga algo como que mejor vamos antes que la cagara la Q”.

En la causa judicial, la mujer fue juzgada por lesiones leves. Sin embargo, la querella cuestiona esa calificación y reclama que los hechos sean investigados como tentativa de homicidio y amenazas.

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El planteo busca que la Justicia vuelva a evaluar las circunstancias del episodio, incluida la embestida contra la motocicleta y la agresión que Graneros denunció haber sufrido cuando ya estaba en el suelo.

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