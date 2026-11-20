El reconocimiento que recibió el presidente Javier Milei

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“Un canario en la mina”. Esa fue la metáfora que usó el presidente Javier Milei y que retomó la diputada nacional Sabrina Ajmechet, en su rol de presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), para referirse a cómo los ataques de odio a la comunidad judía son “una señal de que el aire para todos se está volviendo irrespirable”.

Lo hicieron en la primera cena anual del FACA, en la que el Presidente, que pasó unos veinte minutos por el evento, fue el orador principal. Hubo unas trescientas cincuenta personas, según estimó Ajmechet, y todas aplaudieron cada vez que desde el escenario se nombró, de una u otra manera, la idea que sirvió de lema para esta convocatoria: “Construyamos un país sin antisemitismo”.

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“El antisemitismo es el canario en la mina. Cuando aparece es porque los valores que sostiene una sociedad libre empiezan a debilitarse. Cuando nos quedamos callados frente al antisemitismo y a la discriminación, estamos resignando los fundamentos del Estado, que no solo protegen a las minorías, sino que nos protegen a todos y cada uno de nosotros”, sostuvo Milei en la cena de la que, aunque sus presencias estaban confirmadas, no participaron ni Karina Milei ni Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei fue el principal orador de la primera cena anual del FACA

“El antisemitismo nos afecta a todos. Los argentinos lo aprendimos de la peor manera. En la Embajada y en la AMIA murieron judíos y no judíos. Las bombas no le preguntaron a nadie en qué creía. Fue un ataque contra todo el país”, sumó el Presidente, en relación con las 114 víctimas mortales de los atentados cometidos en 1992 y 1994 que aún permanecen impunes.

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Ajmechet y Elisa Trotta, la diplomática y activista por los Derechos Humanos venezolana-argentina que oficia de vicepresidenta del FACA, reconocieron a Milei con una placa “por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo”. Antes de irse de Madero Tango, el salón de Puerto Madero en el que se llevó a cabo el evento, Milei posó con los pulgares para arriba y el mentón hacia abajo en todas las selfies que le pidieron en su camino de salida.

Sabrina Ajmechet, presidenta del FORO, junto a Elisa Trotta, diplomática y activista por los Derechos Humanos venezolana-argentina

Un compromiso de todos

“FACA no es una institución judía; es una institución laica que entiende que la lucha contra el antisemitismo es un compromiso cívico de todos”, describió Trotta. A su turno, Ajmechet había señalado: “El 7 de octubre de 2023 se produjo la mayor masacre contra judíos desde la Shoá. Ese ataque brutal abrió la puerta de todos los demonios que pensábamos desterrados desde el Holocausto. Por arriba se vio el retorno del antisemitismo a la primera plana de la política mundial. Por abajo, volvió el miedo a ser judío. Estaban asesinando a judíos por ser judíos”.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al presdiente de YPF, Horacio Marín

Las escuchaban atentas políticos, periodistas, artistas, empresarios y autoridades comunitarias. En las mesas de Madero Tango estaban, entre otros, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti; los diputados nacionales Cristian Ritondo, Lilia Lemoine y Luis Petri; los legisladores porteños Pilar Ramírez y Waldo Wolff; y el fiscal Carlos Stornelli.

También dieron el presente el empresario Gustavo Yankelevich, su nieto Franco Yan, el artista Roberto Moldavsky y los periodistas Alfredo Leuco, Miguel Wiñazki, Andrei Serbin Pont y Carolina Amoroso. La periodista Cristina Pérez condujo el evento tras las palabras de Milei, Ajmechet y Trotta. Y lo primero que presentó fue el testimonio de víctimas actuales de actos antisemitas. “Escuché que un hombre le gritaba ‘asco, judío’ a mi marido por la calle y vi la cara de miedo total de mi hijo de diez años”, decía una mujer en el video que compilaba esos testimonios.

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El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador porteño Waldo Wolff

Desde las pantallas del salón, el Foro presentó su proyecto principal de 2027: está en pleno desarrollo un videojuego que busca llegar a escuelas no judías públicas y privadas de toda la Argentina y en el que se presentan distintas situaciones en las que se produce un acto antisemita. El objetivo del juego, adelantó Elisa Trotta, es que adolescentes de entre 14 y 17 años puedan reconocer esos actos discriminatorios, que no los naturalicen y que puedan reflexionar sobre el impacto para los judíos y los no judíos.

El canciller Pablo Quirno

El titular de la DAIA, Mauro Berenstein

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lerenzetti

Las mismas pantallas que proyectaron el testimonio de quienes sufrieron ataques antisemitas mostraron los mensajes de apoyo de distintos referentes de las artes, como el cineasta Juan José Campanella y el escritor Eduardo Sacheri. “No deja de asombrarme, y tal vez peco de ingenuo, que a esta altura de la historia, después de todo lo que ha pasado la humanidad, todavía sigan existiendo manifestaciones antisemitas. Por eso este mensaje es para insistir con que esas manifestaciones nos hacen daño a todos y también para felicitar a todos ustedes, que luchan contra ese antisemitismo”, sostuvo Sacheri en el video.

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La primera cena anual del FACA sirvió también para recordar uno de los hitos más potentes entre las iniciativas que impulsó el Foro: la destitución del juez federal Alfredo López luego de que publicara mensajes antisemitas en sus redes sociales. La reconstrucción a través de testimonios de cómo fue la lucha para llegar a su destitución fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

La periodista Tatiana Schapiro, junto a Sabrina Ajmechet y Elisa Trotta, autoridades del FACA

La diputada Lilia Lemoine, junto a la embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza

El diputado Maximiliano Ferraro

Lo mismo pasó con otro de los momentos más potentes de la cena: la entrevista que el periodista Alejo Schapire, que integra FACA, le hizo a Loay Alshareef, un activista saudí-egipcio que lucha contra el antisemitismo. “En 2010 viví varios meses en París, en medio de una experiencia universitaria, y me asignaron la casa de una familia judía. Cuando llegué vi un mapa de Israel y una estrella de David y quise gritar: eso para mí era brujería, un sinónimo de todas las generalizaciones agresivas que se usan contra los judíos, algo que para mí equivalía a lo que había leído en Los protocolos de los sabios de Sion, un manifiesto antisemita. Yo me quería ir pero Raquel, la madre de esa familia, quería que me quedara. Y se puso a hacer algo para que yo me quedara: comida”, arrancó Loay. Los más de 350 invitados se rieron todos al mismo tiempo.

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El periodista Diego Leuco

El periodista Alejo Schapire

El Rabino Ztvi Grunblatt

“Esa experiencia cambió mi vida para siempre, me desradicalizó. Entendí que la mejor manera de conocer al otro es yendo a la fuente, y no a través de lo que dicen los adversarios de ese otro. Mi mamá decía que en dos meses iba a volver a Arabia Saudita y me iba a olvidar de todos esos cambios que sentía que estaba atravesando, pero no volví, y hoy es una de las personas que más apoya que yo sostenga estos cambios”, sostuvo Loay. Para él, la mejor manera de combatir el antisemitismo es la educación. “Hay que educar, educar sobre el Holocausto, poner una sinagoga al lado de una capilla al lado de una mezquita, y lograr la desradicalización y la educación antes del momento de la militarización en los países árabes”, describió.

“Todavía el libro que más se vende en las ferias del libro del mundo árabe es ‘Los protocolos de los sabios de Sion’, un libro lleno de mentiras. Ante ese escenario, mi responsabilidad es educar. Creo que en Occidente mucha gente está cayendo en las trampas de los radicales de la región árabe. Quisiera que esas personas entiendan que esos radicales van a ir a sus regiones. El París que me desradicalizó está cayendo hoy en manos de los que quieren legalizar la intifada. Ante esa radicalización, lo que hay que hacer es educar”, insistió Alshareef.

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El analista internacional Andrei Serbin Pont

El diputado Luis Petri y la periodista Cristina Pérez

Estuvieron presentes el empresario Gustavo Yankelevich, su nieto Franco Yan y el artista Roberto Moldavsky

A eso mismo apunta el videojuego que está desarrollando el Foro Argentino contra el Antisemitismo: a concientizar, informar y hacer entender que los ataques violentos hacia la comunidad judía son un problema de toda la sociedad. Y que erradicarlos también es una responsabilidad de toda la sociedad.

Fotos: Maximiliano Luna y Prensa FACA.