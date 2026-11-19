La agresora filmó a la víctima ensangrentada, lanzó amenazas directas y difundió la grabación en sus redes sociales

Guardar

Una joven de Aguilares, Tucumán, denunció haber sido atropellada y agredida a golpes en forma brutal con un objeto punzante por otra mujer durante la madrugada del sábado 26 de julio. El conflicto comenzó primero dentro de un boliche y luego en plena vía pública, donde el ataque la dejó ensangrentada en el suelo. El episodio, que fue registrado en video por la propia atacante, permaneció cuatro meses sin trascender antes de que la víctima decidiera hacerlo público.

Marianela Graneros relató a Infobae que esa noche salió con una amiga —y otras dos mujeres cercanas a su amiga— a un local bailable de la ciudad cuando una tercera mujer, identificada como M. A., comenzó a empujarlas de forma reiterada durante aproximadamente treinta minutos.

PUBLICIDAD

Graneros precisó que la agresora “ya estaba tomada, ya estaba con sustancias en su cuerpo”, algo que observó a partir de comentarios de otras personas que la habían visto desde horas antes. Los empujones fueron escalando: se sumaron codazos y golpes de cadera mientras la mujer bailaba. “Ella bailaba y nos empujaba”, describió la denunciante en declaraciones a este medio.

La atacante utilizó un objeto presuntamente punzante para golpear la cabeza y el rostro de la víctima en el pavimento

Tras un primer forcejeo, Graneros optó por retirarse del lugar. Al salir, un integrante del personal de seguridad le advirtió que la agresora “siempre hacía lo mismo” y le recomendó alejarse. Fue en ese momento cuando la situación tomó otro giro: la agresora se acercó con actitud aparentemente conciliadora y, sin mediar aviso, le propinó una patada a la zona del abdomen. “Yo confiando en ella, porque creía que íbamos a hablar y a quedar todo bien y ya está. En lo que ella se me acerca, me tira una patada en la panza”, relató Graneros. Dos integrantes de seguridad debieron intervenir para separarlas y acompañar a la joven hasta su moto.

PUBLICIDAD

Lo que vino después superó cualquier escenario. Mientras Graneros y su amiga circulaban por avenida Mitre y doblaban luego por calle Perilli, sintieron el sonido de un vehículo aproximándose a gran velocidad por detrás. “Como era fin de semana, nosotras creíamos que era alguien que andaba borracho”, recordó. Se trataba de un auto que las embistió a la altura de la escuela Juana Castro y ambas cayeron al pavimento con lesiones: la amiga, con la pierna lastimada; Graneros, con golpes en distintas partes del cuerpo.

La conductora del vehículo resultó ser M. A. Tras el impacto, giró en U, estacionó y descendió con un objeto en la mano que, según la denunciante, era de vidrio. Con una mano tomó a Graneros del cabello y con la otra la golpeó en la cabeza, el rostro y la nuca durante aproximadamente tres minutos. “Con un brazo yo la había agarrado del pelo y con el otro me tapaba la nuca, el cuello”, describió. Fue al sentir un líquido caliente escurrirse por su cara que comprendió que había empezado a sangrar.

PUBLICIDAD

La denunciante recibió puntos de sutura en la frente, la nariz y la cabeza a causa de las lesiones sufridas

El momento más crítico llegó cuando Graneros, agotada y en estado de shock, se fue arrodillando hasta quedar en el suelo sin fuerzas para resistir. “Yo en ese momento pensaba que ella ahí me mataba. Yo creía que no pasaba de ese día”, declaró a Infobae.

Cuando al fin la agresora la soltó, se alejó hacia su auto, pero regresó con el celular y comenzó a filmar a la víctima ensangrentada mientras le propinaba patadas adicionales. Ese video fue el que luego la propia agresora difundió en sus redes sociales, desde donde se propagó masivamente. En el mismo se escuchaba gritarle: “¿Querés quedar peor? Pensalo dos veces antes de volver a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado? ¿Querés cobrar de nuevo? Mira como te dejo la cara”.

PUBLICIDAD

En cuanto a las lesiones, aseguró que le realizaron puntos en la frente, en la nariz y en la cabeza, y que tenía un hematoma en la parte posterior del cráneo y en el oído izquierdo.

Una vez trasladada al hospital, las respuestas institucionales no dejaron conforme a Graneros. Según su relato, la policía fue al hospital, tomó nota de lo ocurrido y le pedió que regresara a las diez de la mañana para formalizar la denuncia. Como la joven no estaba en condiciones físicas de hacerlo, fue su madre quien se presentó a esa hora. Sin embargo la víctima indicó que no le recibieron la declaración. Le pidieron que volviera a las tres de la tarde. Al regresar, según contó, los efectivos estaban ausentes porque “estaban todos los policías en un partido de fútbol”. Fue recién el lunes siguiente cuando la familia optó por acudir directamente a la Fiscalía de Concepción, Tucumán.

PUBLICIDAD

Uno de los posteos de la agresora burlándose del caso

En esa dependencia, Graneros presentó las pruebas que ella misma había reunido: filmaciones de cámaras de seguridad y otros elementos. La institución dictó una prohibición de acercamiento inicial de dos meses mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, la joven aseguró que nunca recibía información sobre el avance de la causa: era ella quien debía enviar mensajes para enterarse de las novedades. “Ellos no se han encargado de hacer nada de lo que tenían que hacer. Lo he hecho yo”, afirmó.

Recién en septiembre, un mes y medio después de los hechos, se celebró una audiencia en la que la fiscal a cargo solicitó y obtuvo una prohibición de acercamiento por seis meses. Fue la única medida adoptada ese día. En paralelo, el abogado designado por la fiscalía contactó a Graneros para transmitirle que la agresora se había preentado en la sede judicial a prestar declaración y a solicitar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial.

PUBLICIDAD

La víctima dejó en claro que esa propuesta no fue iniciativa suya ni era algo que deseara. “Yo nunca busqué plata, nunca me interesó que ella repare económicamente nada. Yo lo único que quería es que se haga justicia y se haga lo que se tiene que hacer”, subrayó en declaraciones a este medio.

Lo que Graneros interpretó como una señal de que el caso no sería tratado con la gravedad que ameritaba la llevó a hablar tras el silencio que había mantenido durante cuatro meses. Publicó su historia en redes sociales, el posteo se compartió masivamente. La víctima contó además que sintió contención en sus abogados. “Encontrar profesionales que me escucharan, se comprometieran con mi caso y me hicieran sentir que no estaba sola significó muchísimo para mí”.

PUBLICIDAD

Los representantes de la joven, en tanto, apuntan a modificar la carátula del expediente: la causa está registrada como lesiones leves, pero los letrados buscan que se recalifique como homicidio en grado de tentativa. “No la mató de casualidad”, dijeron a Infobae.

Graneros señaló que la agresora mantiene actividad en sus redes sociales y que, lejos de expresar arrepentimiento, publica contenidos en tono de burla hacia quienes comentan sobre el caso.