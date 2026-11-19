"Mayonesa" murió este miércoles en un enfrentamiento a tiros con la policía

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Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, de 18 años, era uno de los hombres más buscados por la Justicia de San Martín. Tenía órdenes de detención y captura nacional e internacional y estaba acusado de una serie de hechos violentos cometidos entre diciembre de 2025 y julio de 2026, entre ellos tres homicidios y un ataque que terminó con la muerte del oficial de la Policía bonaerense Alan Fabián Molina. Este miércoles murió en un enfrentamiento con agentes policiales.

Magallanes había logrado mantenerse prófugo durante meses y, según la investigación, continuaba ocultándose dentro del Barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde contaba con el apoyo de otros integrantes de su entorno.

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Su nombre apareció por primera vez con fuerza en la investigación por el homicidio de Víctor Fernando Carrizo, ocurrido el 11 de diciembre de 2025 en inmediaciones del Nudo 7 del barrio. Según la acusación, Magallanes le habría disparado varias veces a Carrizo. Tres de los proyectiles impactaron en el tórax, cuello y cabeza de la víctima, que murió mientras era asistida en el Hospital Ramón Carrillo.

De acuerdo con la investigación, después del ataque Magallanes habría regresado a su domicilio con un arma de fuego y le habría pedido a su madre que la escondiera dentro de la vivienda. Como no pudo ser localizado durante un allanamiento, la Justicia dispuso su detención, declaró su rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional.

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El segundo homicidio

Menos de un mes después, Magallanes volvió a quedar involucrado en un expediente por homicidio.

El hecho ocurrió el 5 de enero de 2026, en Villa Pineral. Según la causa, habría actuado junto con otro hombre que todavía no fue identificado en un intento de robo de un Volkswagen T-Cross y una mochila.

La víctima, Lucas Demetrio Leiva, se habría resistido y Magallanes habría efectuado varios disparos. Uno de ellos impactó en el cuello y otro en el abdomen. Leiva permaneció internado en terapia intensiva hasta el 12 de enero, cuando murió como consecuencia de las heridas.

La investigación incorporó como evidencia un teléfono celular que habría sido abandonado por Magallanes en la escena. Del análisis surgieron fotografías en las que aparecía portando armas de fuego y otros elementos que, según los investigadores, permitieron vincularlo con el hecho.

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El ataque dentro de Fuerte Apache

El tercer episodio investigado ocurrió el 5 de julio de 2026 y tuvo como escenario el mismo barrio donde finalmente fue encontrado.

Según la causa, Magallanes habría ido hasta la vivienda de su expareja, Ariadna Yazmín Martínez, y, después de que ella le negara el ingreso, habría saltado un paredón y entrado por la fuerza.

Una vez dentro de la casa, se dirigió hacia una habitación donde se encontraban Diego Leonel Benítez y Thiago Ezequiel Jiménez. Allí habría sacado un arma y efectuado varios disparos.

Benítez recibió múltiples impactos y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Permaneció internado en el Hospital Ramón Carrillo.

Martínez declaró además que Magallanes la había amenazado reiteradamente después de la separación y que durante la relación había ejercido violencia física contra ella.

El crimen del policía que lo convirtió en uno de los más buscados

El hecho más grave que se le atribuía ocurrió el 18 de julio de 2026 y tuvo como víctima al oficial Alan Fabián Molina.

Según la investigación, personal policial intentó identificar a Magallanes dentro de Fuerte Apache. El sospechoso escapó y se ocultó dentro del barrio. Luego, de acuerdo con la acusación, habría efectuado un disparo a corta distancia contra Molina, provocándole la muerte.

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Desde ese momento, “Mayonesa” quedó directamente vinculado al homicidio del policía y pasó a ser uno de los principales objetivos de los investigadores.

Durante los meses siguientes permaneció prófugo. Según la información reunida por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se mantenía oculto en Fuerte Apache con la colaboración de otras personas que le brindaban apoyo logístico y utilizaba distintos domicilios para resguardarse.

El final de la fuga

La investigación permitió identificar 24 domicilios que, según los investigadores, eran utilizados por la organización para ocultar personas y elementos ilegales. Con esa información, la Fiscalía N.º 8 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín solicitó los allanamientos y el Juzgado de Garantías autorizó los procedimientos.

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El operativo terminó con el último capítulo de la fuga de Magallanes.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio donde se encontraba, “Mayonesa” intentó escapar y se produjo un enfrentamiento armado. El acusado resultó herido y, pese a la asistencia médica solicitada en el lugar, posteriormente se constató su muerte.

En los 24 allanamientos, además, los investigadores secuestraron un importante arsenal: 20 armas de fuego, unas 3000 dosis de cocaína, 2340 dosis de marihuana, 22 bombas molotov, municiones de distintos calibres, una réplica de FAL y una ametralladora, entre otros elementos.