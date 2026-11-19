La Policía de la Ciudad secuestró mercadería de contrabando superior a los 5.600 millones de pesos

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Tras casi siete meses de investigación, personal de la Policía de la Ciudad secuestró días atrás mercadería de contrabando valuada en más de $ 5.600 millones, en el marco de 13 allanamientos llevados a cabo en los barrios porteños de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya. El operativo incluyó el hallazgo de artículos tecnológicos, juguetes, útiles escolares, dinero y vehículos.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que la causa se inició a partir de una denuncia de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ).

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En el marco de la investigación, los ciberpatrullajes a cargo de la UTOJ y de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad permitieron detectar posibles maniobras de contrabando y dieron paso a una causa conjunta con la Dirección de Investigaciones de Aduana-ARCA.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ).

Durante siete meses, los investigadores realizaron seguimientos, compras encubiertas y tareas de campo para determinar el circuito de importación, acopio, distribución y comercialización de los productos.

En los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, documentación y dinero en efectivo. También se secuestraron un automóvil y dos camionetas de alta gama.

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Entre los artículos encontrados había juguetes, muñecos de peluche y útiles escolares. Según la investigación, parte de esos productos imitaba marcas registradas, por lo que además se analiza una presunta infracción a la normativa de marcas y a disposiciones vinculadas con la seguridad de los artículos destinados al público.

Los primeros procedimientos alcanzaron inmuebles de Pasteur al 200, Sarmiento al 2300, Einstein al 100, Iguazú al 600, Atuel al 600, Deán Funes al 600, Cachi al 200, Castillo al 2400 y Luna al 300.

Personal de la Policía de la Ciudad llevó a cabo 13 allanamientos en los barrios porteños de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya.

Por la cantidad de mercadería hallada, entre el 6 y el 17 de noviembre se realizaron nuevos ingresos a tres depósitos situados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, en Parque Patricios.

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En esos sitios se secuestraron 1.589 fardos de artículos de juguetería: 448 en el depósito de Cachi, 385 en el de Atuel y 756 en el de Einstein. Todo el material fue trasladado a un depósito fiscal para su aforo definitivo.

Tras el recuento de los productos almacenados en tres de los cinco depósitos de mayores dimensiones, la valuación superó los $ 5.600 millones. El arqueo de la mercadería localizada en los otros dos inmuebles todavía estaba pendiente.

Entre los artículos encontrados había juguetes, muñecos de peluche y útiles escolares.

Durante las inspecciones, los efectivos no habrían encontrado documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al país. Sin embargo, fuentes del caso detallaron a este medio que gran parte de los envases tenía tierra roja, un elemento que llevó a los investigadores a presumir que los productos podrían haber ingresado por el norte argentino a través de pasos fronterizos no habilitados.

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La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, a cargo del juez Diego Amarante, con intervención de la secretaria María Inés Dato. La investigación quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

El juzgado dispuso consignas policiales en cinco de los inmuebles allanados para custodiar la mercadería hasta su traslado y posterior evaluación fiscal.