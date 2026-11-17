Vecinos registraron la caída de granizo mientras avanzaba la tormenta sobre la provincia (X: @JuaniAyoroaOK)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas durante esta madrugada alertas amarillas y naranjas por tormentas en varias zonas del país. Los fenómenos previstos pueden incluir lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará fenómenos de consideración hasta la mañana.

El sistema de inestabilidad abarca una extensa franja del norte y centro del país. En este contexto, rige una advertencia amarilla por tormentas en Misiones, el norte de Corrientes, Formosa, Chaco y el sur de Entre Ríos. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó el SMN.

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El mismo nivel de aviso alcanza a sectores de Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis, Mendoza, La Pampa y el norte de Buenos Aires, mientras que Santa Fe y Córdoba también presentan áreas bajo alerta por tormentas de mayor intensidad.

Más de medio país se encuentra alcanzado por avisos meteorológicos de distinta intensidad

Las condiciones más adversas se concentrarán en el norte cordobés y en sectores de Santa Fe, Santiago del Estero, así como el centro-sur de Corrientes y casi todo el territorio de Entre Ríos. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas potencialmente severas, con precipitaciones intensas en poco tiempo, actividad eléctrica frecuente, granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h. En las zonas bajo alerta naranja se estiman acumulados de entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.

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El panorama semanal anticipa una distribución desigual de las precipitaciones dentro de Córdoba. Meteored estima acumulados cercanos a los 50 milímetros entre el 16 y el 22 de noviembre, mientras que los registros más altos podrían concentrarse en las áreas alcanzadas por la alerta naranja. Hacia el viernes, además, se prevén temperaturas cercanas a 3°C por debajo de los valores habituales para la época.

El radar meteorológico de Ezeiza registró núcleos de tormenta sobre el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, con actividad también en el sur de Entre Ríos, durante la noche del 16 de noviembre

En el norte de la provincia de Buenos Aires, el aviso se concentra principalmente en localidades del interior. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano no están bajo alerta oficial, aunque se esperan lluvias y tormentas aisladas entre la madrugada y la mañana del martes. Los fenómenos serían dispersos y, en general, de intensidad leve a moderada, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros.

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En la Patagonia, Río Negro y el este de Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. El SMN anticipa precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros y posibilidad de tormentas aisladas.

Ante la vigencia de las alertas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre mientras haya tormentas y no circular por calles o rutas anegadas. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener despejados desagües y sumideros, y desconectar los aparatos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.

Durante la actividad eléctrica, se debe evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas y buscar resguardo en una construcción cerrada o en un vehículo. Además, es importante seguir las actualizaciones de los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.

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Así seguirá el tiempo en Buenos Aires este martes

El pronóstico para CABA anticipa tormentas durante la madrugada y la mañana del martes

En CABA, las tormentas podrían continuar durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 40% y 70%, con una temperatura cercana a 19°C y vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde persistirá la posibilidad de chaparrones, con chances de entre 10% y 40% y una máxima de 27°C. Hacia la noche, las precipitaciones cesarían, aunque el cielo permanecería nublado.

El miércoles habrá una mejora parcial, aunque hacia la tarde volverá una posibilidad de lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre 18°C y 28°C. Para el jueves no se esperan lluvias, con cielo entre parcialmente y algo nublado, una mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Entre el viernes y el domingo continuaría el tiempo más estable, con nubosidad variable y máximas de 27°C el viernes y el sábado, y de 25°C el domingo.

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