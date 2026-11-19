Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”

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Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, uno de los delincuentes más buscados del partido de San Martín y acusado de al menos tres homicidios y un crimen contra un policía, fue abatido este miércoles durante un operativo policial realizado en el Barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache.

El procedimiento comenzó a partir de una investigación de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, que había logrado determinar que Magallanes permanecía oculto dentro del barrio y que contaba con el apoyo de otros integrantes de la organización para mantenerse prófugo.

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Según la información reunida por los investigadores, el grupo utilizaba distintos domicilios del barrio y de zonas cercanas para esconderse y guardar armas y otros elementos ilegales. En total, la Justicia autorizó 24 allanamientos, que fueron realizados en las últimas horas por grupos operativos de la Superintendencia, con apoyo de la Superintendencia FOE.

El principal objetivo era el domicilio donde se encontraba Magallanes. Al ingresar los efectivos, el acusado intentó escapar y se produjo un enfrentamiento armado con los policías. Durante el tiroteo, Mayonesa recibió un disparo que resultó mortal.

En el lugar intervino el fiscal Leandro Siracusa, titular de la UFI N.º 7 de San Martín, quien ordenó las actuaciones correspondientes y la realización de peritajes de rastros, planimetría, balística, medicina legal y relevamiento de imágenes y videos.

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Un arsenal y droga dentro del barrio

Mientras se realizaban los 24 allanamientos, los investigadores secuestraron un importante arsenal y una gran cantidad de droga.

En uno de los procedimientos fueron encontrados 20 armas de fuego, entre armas cortas y escopetas; unas 3000 dosis de cocaína; 2340 dosis de marihuana; 22 bombas molotov; municiones de distintos calibres y armas de características similares a antiaéreas.

El arsenal enconrtado en los allanamientos en Fuerte Apache

También fueron halladas una réplica de un fusil FAL y una ametralladora.

La investigación había establecido además la existencia de un presunto proveedor de armas de fabricación casera que abastecería a la organización con ametralladoras tipo Halcón, fusiles similares al FAL, escopetas y armas cortas.

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Un prófugo con captura nacional e internacional

Sobre Magallanes pesaban órdenes de detención y captura nacional e internacional. Los investigadores lo vinculaban con distintos episodios violentos ocurridos durante 2025 y 2026.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró también un arma de fuego incautada junto a su cargador, cuatro proyectiles y un paquete rectangular envuelto.

Uno de los expedientes corresponde al homicidio de Víctor Fernando Carrizo, ocurrido el 11 de diciembre de 2025 en inmediaciones del Nudo 7 de Fuerte Apache. Según la acusación, Magallanes le habría disparado varias veces y tres de los proyectiles impactaron en el tórax, cuello y cabeza de la víctima, quien murió en el Hospital Ramón Carrillo.

También estaba acusado por el homicidio de Lucas Demetrio Leiva, ocurrido el 5 de enero de 2026 en Villa Pineral. De acuerdo con la investigación, Magallanes habría intentado robarle un Volkswagen T-Cross junto con otro hombre y, ante la resistencia de la víctima, le habría disparado. Leiva murió una semana después como consecuencia de las heridas.

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Otro de los hechos investigados ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando Magallanes habría ingresado por la fuerza a la vivienda de su expareja en Fuerte Apache y disparado contra Diego Leonel Benítez, quien resultó gravemente herido.

Pero el hecho más reciente y que terminó de ponerlo en la mira de las fuerzas de seguridad fue el homicidio del oficial Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio de 2026 dentro del Barrio Ejército de los Andes.

Según la investigación, Magallanes habría sido identificado por personal policial, intentó escapar y luego se ocultó dentro del barrio. Desde allí habría efectuado un disparo a corta distancia contra el efectivo, provocándole la muerte.

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Desde entonces, “Mayonesa” permanecía prófugo y, de acuerdo con los investigadores, continuaba ocultándose en Fuerte Apache con ayuda de otros integrantes de su entorno.

El operativo de este miércoles terminó con su localización y, tras el enfrentamiento armado producido durante el ingreso de los efectivos al domicilio donde se encontraba, con la muerte del acusado.