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Un hombre de 41 años fue detenido este martes por la noche en Trujui, partido de Moreno, luego de que vecinos denunciaran disparos dentro de un jardín comunitario. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta, una pistola calibre .22 con pedido de secuestro por una causa de robo y municiones de distintos calibres.

El episodio ocurrió cerca de las 21:30 del martes 17 de noviembre en el jardín comunitario Mi Ilusión, situado sobre la calle Barker, en el barrio Santa Paula. El establecimiento funciona en un predio donde, según relataron vecinos de la zona, residirían la directora del espacio, Nancy Lamas; su hijo, y su pareja, José Luis Vargas, de 41 años.

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Fuentes policiales indicaron a Infobae que el sospechoso efectuó disparos dentro o en inmediaciones de la institución. Vecinos aseguraron que escucharon detonaciones y atribuyeron el hecho a una celebración por el triunfo de la selección argentina frente a Costa Rica. Esa hipótesis forma parte de los testimonios reunidos en el lugar y deberá ser corroborada por la fiscalía.

El hombre detenido en el Jardín comunitario de Villa Trujui

La alerta al 911 movilizó a efectivos del Grupo de Tareas Operativas y del Comando de Patrullas de Moreno hacia Barker, entre el pasaje Yésica y Filipinas. A la llegada de los móviles, un grupo de vecinos se había congregado en la calle, en un clima de tensión.

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De acuerdo con la información policial, los agentes ingresaron al predio y localizaron una pistola calibre .22 marca GMC dentro de un armario de una de las aulas. El arma tenía colocado un cargador con ocho cartuchos intactos.

En otro sector del jardín, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12 marca Mossberg, con número de serie K936963. También incautaron 13 cartuchos calibre 12,70 y otros 13 proyectiles calibre 9 milímetros.

La pistola tenía un pedido de secuestro activo desde el 4 de febrero de 1985, en el marco de una causa por robo que tramitó ante la comisaría cuarta de Lanús. El hallazgo quedó incorporado al expediente judicial.

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El detenido atacó a la Policía con un cuchillo

Según las fuentes, cuando los uniformados de la comisaría Moreno 2da de Trujui, intentaron reducir a Vargas, el hombre extrajo un cuchillo que llevaba en la cintura e intentó agredir al personal. Los agentes lograron esposarlo sin que hubiera policías lesionados.

Vargas fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno y General Rodríguez. La causa fue caratulada de manera provisoria como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad.

La directora del jardín, Nancy Lamas, fue llevada en un móvil policial para prestar declaración. Según fuentes del caso, no quedó demorada ni imputada hasta el momento.

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Uno de los puntos que deberá resolver la investigación es qué ocurrirá con el jardín Mi Ilusión. Los espacios comunitarios de este tipo reciben asistencia del Estado bonaerense y suelen estar administrados por organizaciones sociales, asociaciones civiles, iglesias o redes barriales.

Hasta ahora no se informó una clausura, suspensión de actividades ni intervención administrativa sobre el establecimiento. Esa decisión dependerá de las autoridades competentes y de las medidas que adopte la fiscalía a partir de las pericias sobre las armas, las municiones y los posibles disparos denunciados.

Los investigadores también analizan la presencia de al menos un vehículo dentro del predio. Buscan establecer a quién pertenece y si tiene relación con los hechos denunciados durante la noche del martes.

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