Fuerte Apache (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el marco de una serie de allanamientos por una causa vinculada al narcomenudeo en Fuerte Apache, se produjo este miércoles un enfrentamiento entre vecinos y efectivos de la Policía Bonaerense que terminó con la muerte de Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”. El joven permanecía prófugo por el asesinato del policía Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio pasado en el barrio Ejército de los Andes.

Magallanes tenía 17 años y era buscado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 por el homicidio agravado del agente, quien fue atacado a tiros mientras cumplía tareas de patrullaje. La investigación reconstruyó que Molina intervino tras un alerta al 911 por una balacera en la zona y recibió disparos que impactaron en sectores que no estaban cubiertos por su chaleco antibalas.

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El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, pero murió poco después como consecuencia de las heridas. Desde entonces, la Justicia y las fuerzas de seguridad mantenían activa la búsqueda de los presuntos responsables del ataque.

El mensaje de despedida de la viuda del policía asesinado

Magallanes era buscado por el crimen del policía Alan Molina

La muerte de “Mayonesa” ocurrió durante el operativo dispuesto en el marco de una investigación por venta de drogas. Su nombre también había sido relacionado con una disputa territorial entre grupos dedicados al narcomenudeo en Fuerte Apache.

En esa misma trama aparece Guillermo Agustín Gerez, alias “El Gordo Tilín”, detenido semanas atrás e investigado como presunto líder de una banda que operaba entre Villa Matienzo y el barrio Ejército de los Andes. La causa judicial analiza los vínculos entre los grupos que se disputaban puntos de venta de estupefacientes en la zona.

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Tras el enfrentamiento de este miércoles, los investigadores deberán establecer las circunstancias en las que murió Magallanes y determinar si hubo otras personas involucradas.