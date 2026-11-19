El ingreso de Villa Ana, el pueblo santafesino más cercano al lugar del crimen

Guardar

Miriam Leguiza, una mujer de 47 años, fue hallada muerta este martes en un establecimiento rural cercano a Villa Ana, una recóndita comuna ubicada en el noreste de Santa Fe, y los investigadores analizan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Daniel Torres (54), pareja de la víctima, apareció sin vida en el mismo lugar.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en el establecimiento rural Los Petisos, situado a unos cuatro kilómetros de Villa Ana, en el departamento General Obligado, donde Torres trabajaba como puestero en el campo.

PUBLICIDAD

Al llamar en reiteradas oportunidades a la pareja y no conseguir respuesta, el propietario del campo acudió a la vivienda y encontró una escena escalofriante. Luego de que el hermano menor de la víctima le abriera la puerta, el hombre halló los cuerpos de la pareja y dio aviso a las autoridades.

El informe preliminar indica que Torres habría efectuado un disparo contra Leguiza con un revólver calibre .38 y luego habría usado el arma para quitarse la vida. El revólver fue secuestrado para su análisis como parte de la causa.

Las autopsias, dispuestas por el fiscal de Las Toscas, Norberto Ríos, deberán establecer la secuencia y el momento exacto de las muertes. Aunque el caso trascendió el martes, las primeras evaluaciones médicas indicaban que los hechos podrían haber ocurrido el lunes.

PUBLICIDAD

Fuentes judiciales señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja. No obstante, familiares de la mujer afirmaron que ella habría sufrido agresiones en ocasiones anteriores.

La causa continúa abierta y busca determinar las circunstancias en las que ocurrieron las dos muertes. Según confiaron fuentes del caso a este medio, en la escena del crimen no había indicios de que haya existido participación de terceros.

Efectivos de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un médico policial realizaron las primeras pericias en la vivienda rural.