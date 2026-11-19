Marcelo García, el primero operario fallecido en la tragedia de Lanús

Guardar

Los investigadores de la violenta explosión registrada el viernes pasado en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, lograron identificar al primer operario que murió en el estallido.

Se trata de Marcelo García, trabajador de Metrogas, cuyo cuerpo fue identificado mediante un estudio de ADN realizado en un laboratorio de la ciudad de Junín. La noticia fue confirmada por los familiares de la víctima a Infobae, quienes prefirieron no hacer ningún tipo de comentario respecto al hecho.

PUBLICIDAD

El cuerpo del trabajador fue retirado por los bomberos luego de quedar atrapado entre los escombros que dejó la explosión, pero debido al estado en el que se encontraba no pudo ser identificado de inmediato. Según trascendió, tenía 47 años y era padre de dos niños de 6 y 8. “Por el momento no vamos a contestar preguntas, nos estamos conteniendo como familia”, dijeron desde la familia a Infobae.

Dos víctimas fatales

García es una de las dos víctimas fatales del estallido de la semana pasada en Remedios de Escalada. El otro es un compañero suyo de la misma empresa, que también trabajaba en el lugar al momento del hecho y que falleció esta madrugada, según supo Infobae.

PUBLICIDAD

La explosión dejó un saldo de 30 heridos, de distinta consideración. Según señalaron fuentes oficiales esta mañana a Infobae, todavía hay cuatro heridos graves, con quemaduras que van desde el 40% al 90% del cuerpo.

La explosión ocurrió la semana pasada (foto: Adrián Escandar)

La identidad de la segunda víctima, de 44 años, todavía no fue informada. Su familia ya fue notificada de lo ocurrido. Según trascendió, el hombre tenía una larga trayectoria dentro de la compañía, donde ingresó en 2007.

El operario estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que sus cuatro compañeros afectados por la explosión y cuyo estado es delicado.

PUBLICIDAD

La autopsia se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación, debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal. La calificación del expediente sigue siendo la misma: incendio o estrago culposo seguido de muerte.

El estallido

La explosión ocurrió a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

El siniestro ocurrió después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. El incidente mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada horas después.

PUBLICIDAD

En medio de la tragedia, una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad durante un rastrillaje, mientras que otro aviso por una supuesta desaparición correspondió a una falsa alarma familiar, por lo que se confirmó que no hay personas perdidas.

En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien deberá determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.