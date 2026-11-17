María relató que asistió a su hija durante la madrugada luego de que la joven presentara vómitos al volver del festejo

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La última noche de Kiara Farías comenzó con normalidad. La madre le dio un permiso de dos horas para ir a un cumpleaños de 15 en el club del barrio junto a compañeras de escuela; sin embargo, nunca imaginó el desenlace: la joven de 14 años se descompuso y finalmente murió en su casa mientras dormía. Su familia la encontró sin vida en su habitación y ahora espera por los resultados de la autopsia para conocer qué ocurrió aquella noche.

Fue María, la madre de Kiara, quien reconstruyó minuto a minuto lo que vivió. Según su relato, la adolescente tenía permiso para asistir al festejo de una compañera de la escuela junto a su primo y otras dos amigas. El límite era claro: volver a las 3:20 o 3:30 de la madrugada.

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“Se hicieron las 3:30 y no llegó. La llamé y me dijo que venía en camino”, contó María a Matías Pascualetti, de radio Nihuil. Cuando Kiara entró a la casa, se disculpó por la demora: había estado buscando a su primo entre la cantidad de gente que había en el cumpleaños. En ese momento, según su madre, la joven no daba señales de sentirse mal. “Llegó bien. Me habló, no me dijo que estaba descompuesta, no me dijo ‘Ma, me siento mal’”, relató.

Pocos minutos después, todo cambió. María escuchó ruidos desde el baño y, al acercarse, encontró a su hija con la ropa manchada de vómito. “La meto a la ducha para lavarla y la llevo a la cama, la seco, le cambio ropa, la acuesto de costado”, describió. Kiara volvió a vomitar en la cama, y lo que salió, según señaló la madre, era vino.

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"Era una niña que se portaba bien, no hacía cosas malas", dijo al recordarla

Lejos de abandonarla, María se quedó acostada junto a ella hasta las siete de la mañana. “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó. Respiraba, tenía signos vitales normales. Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma. La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, recordó.

El agotamiento le ganó la partida. María también cargaba con un día entero sin dormir, y entre el cansancio y la certeza de que su hija estaba estable, se quedó dormida al lado de Kiara. Pasadas las 10:30 u 11:00 de la mañana, intentó despertarla. La adolescente no respondía. “Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito”, dijo su madre.

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El primo, que había salido esa noche con Kiara y se había quedado a dormir en la casa, se levantó sobresaltado. María le pidió que llamara a su tío mientras ella marcaba el 911. La policía llegó primero al domicilio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Cuando el médico de la unidad entró a la habitación, repitió el procedimiento. Al salir, le comunicaron a María que su hija ya no tenía signos vitales.

Kiara cursaba el segundo año escolar y colaboraba con las tareas domésticas y el cuidado de sus hermanos menores (Gentileza Los Andes)

Luego llegó el personal de Científica. “Me sacaron y ya no me dejaron estar más con ella ahí. Se llevaron la ropa, las fotos”, recordó María. A partir de ese momento, la familia quedó a la espera de los resultados de la autopsia, que al momento del relato todavía no habían llegado. Entre la burocracia y el dolor, hubo además una situación que la madre no pasó por alto: el cuerpo de Kiara estuvo listo para ser retirado el día anterior al velorio, pero nadie le avisó a la familia. “A nosotros no nos habían avisado nada. Fueron lo más rápido posible lo de la cochería a traer el cuerpo para el velorio”, contó.

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El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Bajo las directivas del fiscal jefe Mariano Carabajal, el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas investigativas, entre ellas la toma de testimoniales. La causa de muerte permanece sin determinar: la fiscalía aguarda el informe definitivo del Cuerpo Médico Forense, para el cual fueron enviadas muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo.

Ese proceso, según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, podría demorar no menos de 45 días. La cartera también aclaró que no se otorgarán declaraciones a la prensa hasta que ese documento esté disponible, y que la primera comunicación será para la familia.

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Efectivos de la Policía Científica retiraron prendas de vestir y elementos de la habitación para los peritajes del caso, contó la madre

La imagen que María trazó de su hija es la de una adolescente que cargaba con responsabilidades cotidianas sin que se lo exigieran. Kiara se despertaba cada mañana para acompañar a sus dos hermanos menores a la escuela del barrio mientras su madre ya estaba en el trabajo —María entraba a las seis de la mañana—. Volvía a casa, estudiaba, cocinaba el almuerzo y lo dejaba listo.

“Ella cocinaba al mediodía, me dejaba comida para mí, limpiaba la casa, ordenaba, lavaba la ropa, ayudaba en lo que más podía”, recordó su madre. Cursaba segundo año y estaba próxima a pasar a tercero, con todas las materias aprobadas. El año anterior practicaba hockey, pero ese ciclo lectivo los horarios del colegio se lo habían complicado.

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“Mi nena, la verdad, era muy responsable. Tenía muy buenas notas, estudiaba mucho, todo el tiempo me decía: ‘Ma, para que estés orgullosa’”, contó María, quien explicó también por qué no dudó en darle el permiso aquella noche: “Tiene materias aprobadas, se ha portado bien, ayuda un montón en la casa. Que fuera dos horas no me pareció algo grave”.

Los restos de Kiara Farías fueron velados en la sala de la empresa Ferreyra y el lunes fue inhumada en el cementerio Gerardo Noé Ferreyra. Según consignó Los Andes, el próximo 26 de junio hubiera celebrado su propia fiesta de 15.

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