La intensa actividad eléctrica iluminó el cielo de la localidad cordobesa durante el paso del temporal, que también dejó lluvia y granizo (Gentileza)

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Las tormentas avanzaron sobre buena parte del centro y norte del país y dejaron anegamientos, caída de árboles, granizo y ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora en algunas localidades. El escenario más complejo se registró en Córdoba, donde varias ciudades fueron afectadas durante el lunes por precipitaciones intensas y viento fuerte, mientras el sistema se desplazaba hacia Santa Fe, Entre Ríos y el noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en al menos 17 provincias. Las advertencias incluyen lluvias abundantes en lapsos breves, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas fuertes. En los sectores alcanzados por la alerta naranja, los acumulados estimados oscilan entre 80 y 120 milímetros, aunque pueden superarse de manera localizada.

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La provincia de Córdoba concentró algunos de los episodios más intensos de la jornada. En Hernando, una tormenta con granizo, actividad eléctrica y lluvias fuertes dejó calles cubiertas de agua. Las imágenes tomadas por vecinos mostraron la dimensión de la nube de tormenta y la baja visibilidad durante el paso del frente.

Vecinos registraron la caída de granizo mientras avanzaba la tormenta sobre la provincia (X: @JuaniAyoroaOK)

En el sur provincial, General Deheza fue otra de las localidades más afectadas. Allí se registraron entre 92 y 95 milímetros en pocas horas, según reportó El Doce. La acumulación de agua provocó anegamientos en calles, caída de árboles, cables y otros obstáculos sobre la calzada. Desde Defensa Civil recomendaron permanecer en las viviendas y evitar la circulación, en especial en los accesos por la ruta nacional 158.

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También hubo reportes de granizo y viento en Río Cuarto, General Cabrera, Vicuña Mackenna, Huinca Renancó, Laboulaye y Jovita. En la zona rural de La Cautiva, productores informaron acumulados cercanos a los 110 milímetros en una hora, un registro que deberá ser confirmado por las mediciones oficiales.

El viento agravó el cuadro en el interior cordobés. Las Varillas registró ráfagas de 116 km/h, mientras que en Noetinger alcanzaron los 111 km/h. En la ciudad de Córdoba, las ráfagas llegaron a alrededor de 80 km/h durante la tarde, en un episodio acompañado por numerosos rayos. El Observatorio Hidro-Meteorológico provincial advirtió la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas, granizo ocasional y viento fuerte.

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Una línea de tormentas con ráfagas superiores a los 90 km/h cruzó el centro provincial rumbo al norte de Entre Ríos (Gentileza)

Luego la tormenta avanzó sobre el centro de Santa Fe, con dirección al centro y norte de Entre Ríos. El desplazamiento del sistema mantenía bajo vigilancia a localidades santafesinas como San Jorge y a todo el territorio entrerriano, donde el fenómeno comenzó a manifestarse con lluvias en Paraná durante las primeras horas de la jornada.

En Rosario y Casilda, se reportó un fuerte diluvio durante la medianoche, que se convirtió luego en lluvias.

El SMN emitió una alerta para los departamentos de Paraná, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Gualeguay, Islas del Ibicuy y Concordia. El aviso contempla tormentas fuertes o puntualmente intensas, con precipitaciones abundantes en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

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Para la provincia, el organismo prevé acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque advierte que esas marcas pueden superarse de manera puntual. El riesgo principal está dado por la posibilidad de que una gran cantidad de agua caiga en poco tiempo, una condición que puede generar anegamientos temporarios en sectores urbanos con escurrimiento limitado.

En las zonas rurales, además, las lluvias podrían afectar la transitabilidad de caminos vecinales y condicionar las tareas agropecuarias. La intensidad final del episodio dependerá de cuánto tiempo permanezcan las celdas de tormenta sobre cada área y de la trayectoria que tome el frente durante la mañana.

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Vecinos registraron la abundante actividad eléctrica durante el temporal que anegó calles y obligó a evacuar a tres familias en la ciudad bonaerense (X: @AleliJunin)

En Junín, provincia de Buenos Aires, las lluvias intensas anegaron calles de distintos barrios y provocaron el ingreso de agua en viviendas. Al menos tres familias fueron evacuadas, mientras el municipio activó el Comité de Emergencia y desplegó cuadrillas de Obras Sanitarias, Espacios Públicos, Desarrollo Social y Talleres. Bomberos se sumó al operativo de asistencia y Defensa Civil habilitó la línea 103 para recibir pedidos de ayuda.

La ciudad registró entre 90 y 100 milímetros de lluvia en poco más de dos horas durante la noche del lunes (X: @AgustinaUgart11)

En Chivilcoy, vecinos difundieron imágenes de calles inundadas y agua acumulada en distintos puntos de la ciudad. La tormenta descargó entre 90 y 100 milímetros en poco más de dos horas durante la noche del lunes, según registros locales. Una primera celda dejó cerca de 50 milímetros en media hora, y una segunda sumó otros 40 milímetros alrededor de las 23.

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El temporal obligó además a evacuar a algunas familias de la zona, que fueron alojadas en viviendas de familiares. El barrio Varela estuvo entre los sectores más afectados, mientras Bomberos y equipos de emergencia continuaban con el monitoreo de las zonas comprometidas.