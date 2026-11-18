Un adolescente de 15 años ingresó a quirófano en el Hospital Lagomaggiore tras sufrir una herida de arma blanca en el tórax en Mendoza

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Un adolescente de 15 años permanece bajo atención médica tras ser apuñalado en el tórax durante un episodio que se investiga en el barrio Santa Rita, en Mendoza capital. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó al quirófano debido a la gravedad de la lesión.

El hecho ocurrió ayer y activó un operativo policial y sanitario luego de una comunicación al 911. La alerta inicial hacía referencia a una posible riña en las inmediaciones del nosocomio, según la información aportada por fuentes policiales.

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La reconstrucción preliminar, según informó el portal del diario Los Andes, indica que el adolescente llegó por sus propios medios a la vivienda de un vecino para pedir auxilio. Allí manifestó que tenía una lesión provocada con un arma blanca en el pecho, por lo que se requirió la asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La Unidad Investigativa Departamental de Capital intervino para establecer cómo se produjo la agresión y quiénes habrían participado. Las primeras averiguaciones permitieron determinar que el adolescente presuntamente había estado involucrado en una riña con cinco sujetos.

Según la hipótesis bajo análisis, durante esa pelea uno o más participantes habrían lesionado al joven con un elemento cortante. Esa secuencia todavía forma parte de una investigación en curso y deberá ser corroborada mediante declaraciones, pericias y otras medidas solicitadas por la Justicia.

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La policía todavía no identificó a los cinco individuos señalados en la reconstrucción inicial ni indicó si alguno fue localizado. Tampoco se difundieron datos sobre el punto exacto en el que habría comenzado o transcurrido la riña dentro del barrio Santa Rita.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se solicitaron las actuaciones de rigor y se dio participación al personal de Investigaciones. Deberá establecerse además si el adolescente conocía a los involucrados o si existía algún conflicto previo.

Un par de días atrás, otro adolescente de 15 años fue apuñalado en una pelea en esa oportunidad, en la localidad bonaerense de Balcarce. El presunto agresor, un joven de 18 años, fue detenido por la Policía a pocos metros del lugar y quedó a disposición de la Justicia.

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La Unidad Investigativa Departamental de Capital busca identificar a cinco personas presuntamente vinculadas a la confrontación (Policía de Mendoza)

El episodio fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo de Balcarce, quienes detectaron la presencia de varias personas involucradas en una confrontación en la esquina de las calles 17 y 4. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo policial en la zona.

La víctima fue asistida por los agentes que llegaron al cruce y luego trasladada al hospital local, debido a una herida cortante en la espalda. En tanto, el joven aprehendido fue alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán y deberá comparecer este lunes ante el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale.

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Durante el procedimiento de detención del sospechoso, los efectivos secuestraron una mediatijera y un cuchillo de unos diez centímetros de longitud que estaban en poder del aprehendido. Ambos objetos quedaron incorporados a las actuaciones como elementos de interés para la investigación judicial.

No se informó oficialmente cuál de los dos objetos habría causado la herida. La declaración del imputado constituye una instancia relevante de la investigación, aunque las autoridades deberán revisar las imágenes del sistema de monitoreo y determinar si hubo más personas involucradas.