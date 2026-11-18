La nueva ley aprobada por el legislativo incorpora por primera vez disposiciones para los proveedores de servicios relacionados con activos virtuales y criptomonedas. (Foto: Congreso Nacional)

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El Congreso Nacional de Honduras aprobó la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, una normativa que introduce cambios en el marco jurídico para prevenir, investigar y combatir las operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.

Uno de los cambios más destacados es el aumento del monto de dinero que los viajeros deben declarar al ingresar o salir del país: el límite pasa de 10 mil a 15 mil dólares. La reforma también incorpora disposiciones para regular a los proveedores de servicios relacionados con activos virtuales, incluidas las criptomonedas.

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El decreto fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes y está integrado por siete apartados y 80 páginas, que contienen modificaciones y adiciones a artículos de cuatro legislaciones hondureñas vigentes.

La iniciativa busca armonizar las disposiciones nacionales con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La actualización de estas normas responde, entre otros objetivos, a la necesidad de fortalecer los controles sobre el movimiento de recursos financieros y evitar que Honduras sea incluida en la denominada lista gris del GAFI, en la que figuran jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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Tomás Zambrano destacó que la nueva Ley Contra el Lavado de Activos fortalecerá las herramientas institucionales para enfrentar las operaciones financieras del crimen organizado. (Foto: Cortesía)

Uno de los elementos novedosos de la legislación es la incorporación de un marco regulatorio para proveedores de activos virtuales, un sector que hasta ahora no contaba con disposiciones específicas dentro de esta normativa.

La inclusión de estas actividades busca ampliar los mecanismos de supervisión sobre operaciones que utilizan monedas digitales y otros activos virtuales, que pueden ser utilizados para realizar transacciones financieras fuera de los canales bancarios tradicionales.

Durante la discusión, el diputado Marlon Lara defendió la necesidad de actualizar las disposiciones nacionales y estandarizar los mecanismos de prevención con las normas internacionales que deben aplicar las instituciones bancarias.

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El congresista consideró que la adecuación de la legislación es importante para evitar que Honduras enfrente consecuencias por incumplimientos en materia de prevención del lavado de activos.

Por su parte, el diputado Carlos Umaña expresó sorpresa por el incremento del monto obligatorio de declaración de dinero en las aduanas, aunque reconoció que el país necesita mantenerse actualizado frente a las regulaciones internacionales.

La aprobación estuvo acompañada de valoraciones y observaciones de diferentes bancadas sobre el contenido y los alcances de las reformas.

Uno de los cambios aprobados eleva de 10.000 a 15.000 dólares el monto de dinero que debe declararse en las aduanas hondureñas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El congresista Mario Pérez señaló que durante la discusión se tomaron en cuenta planteamientos formulados por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, advirtió que las sentencias judiciales que ordenen la devolución de bienes inmuebles deben cumplirse conforme a lo dispuesto por los tribunales.

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En tanto, el diputado Marco Ramiro Lobo sostuvo que las objeciones planteadas durante el debate no representan una oposición a la persecución del dinero ilícito, sino una preocupación por garantizar que la legislación permita combatir el delito de manera efectiva.

Las intervenciones reflejaron las diferencias entre los legisladores sobre determinados aspectos del decreto, aunque la mayoría de los diputados presentes respaldó su aprobación.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que la nueva legislación representa una herramienta para fortalecer la institucionalidad y enfrentar las operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado.

El titular del Legislativo manifestó que la normativa genera expectativas en la lucha contra el lavado de activos, al actualizar los mecanismos legales disponibles para las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos.

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Carlos Umaña expresó sorpresa por el aumento del monto obligatorio de declaración de dinero en las aduanas, aunque reconoció la necesidad de actualizar las regulaciones. (Foto: Congreso Nacional)

¿Cuándo entrará en vigencia la Ley Contra el Lavado de Activos?

De acuerdo con el comunicado del Congreso Nacional, el decreto será publicado próximamente en el diario oficial La Gaceta, paso necesario para su entrada en vigencia conforme al procedimiento legislativo.

La aprobación constituye una actualización del marco jurídico hondureño en materia de prevención y combate al lavado de activos, con modificaciones que alcanzan cuatro leyes y nuevas disposiciones para las operaciones con activos virtuales.

Una vez que la normativa entre en vigor, las instituciones correspondientes deberán aplicar las disposiciones aprobadas y adecuar sus procedimientos a los nuevos requerimientos.

El alcance de la reforma también será relevante para el sistema financiero, los controles aduaneros y los sectores que participan en operaciones con activos virtuales, en un contexto en el que Honduras busca cumplir con los estándares internacionales de transparencia y prevención de delitos financieros.

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