Dos mujeres lloran en una calle exterior mientras un grupo de personas permanece congregado frente a un muro de piedra al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae a partir de video de @jdanielferrer)

Guardar

Una denuncia difundida desde Santiago de Cuba sostiene que adultos mayores fueron advertidos de que podrían perder la pensión y el acceso a productos de la libreta de abastecimiento si aceptan alimentos entregados por activistas opositores. Las amenazas estarían dirigidas contra ancianos que reciben ayuda alimentaria en el reparto Zamorana, según testimonios divulgados este 17 de noviembre por CiberCuba, portal digital cubano.

El medio publicó un video atribuido al opositor José Daniel Ferrer en el que una mujer llora frente a la cámara mientras relata que autoridades cubanas le habrían comunicado que su pensión y sus alimentos subsidiados podrían ser retirados si mantenía el vínculo con quienes distribuyen comida en la zona.

PUBLICIDAD

La ayuda se entrega en un punto coordinado por Maikel Mediaceja Ramos, ex preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). De acuerdo con la publicación, la iniciativa forma parte de la campaña “Salvar a Cuba” y asiste a más de 1.000 personas por día, entre ellas ancianos, menores con desnutrición y familias en situación de pobreza.

La información no pudo ser verificada de forma independiente. Tampoco se conoció hasta el momento una respuesta pública de las autoridades de Santiago de Cuba sobre las acusaciones.

Una mujer señala en una dirección mientras otras personas permanecen en una calle junto a un carro de venta y un muro. (Imagen Ilustrativa Infobae a partir de video de @jdanielferrer)

Amenazas de perder pensión y libreta contra ancianos que reciben comida opositora

Los testimonios recogidos por CiberCuba describen una presunta presión sobre personas mayores que acuden al punto de distribución de Zamorana. La advertencia consistiría en la posible pérdida de la pensión y de los productos asignados mediante la libreta de abastecimiento, un mecanismo estatal de distribución de alimentos subsidiados que mantiene vigencia en la isla.

PUBLICIDAD

La acusación adquiere mayor peso por la dependencia económica de los jubilados cubanos. Según los datos citados por el medio, una encuesta de la organización ASIC, divulgada en marzo de 2026, señaló que el 99% de los jubilados consultados consideró insuficiente su pensión para cubrir alimentación, vivienda y medicamentos.

La pensión mínima en Cuba asciende a 4,000 pesos mensuales. CiberCuba indicó que esa suma equivale a poco más de USD 4 al tipo de cambio informal, aunque el valor puede variar de acuerdo con la cotización utilizada. Para muchos adultos mayores, las entregas comunitarias de comida representan una fuente adicional de sustento.

PUBLICIDAD

Una vecina de Zamorana, de 81 años, había afirmado en otro video que su jubilación no le permitía comprar siquiera una botella de aceite. “Tengo 81 años, me han quitado todo”, expresó, según la publicación.

Un cubano revisa su cartilla de racionamiento gubernamental, un documento esencial para acceder a productos básicos en medio de la severa escasez económica que enfrenta la nación.

La presión del régimen sobre el punto de distribución de Zamorana

Mediaceja Ramos salió de prisión en abril de 2026, después de cumplir ocho años y siete meses de condena, de acuerdo con la información difundida por el sitio. Desde entonces, coordina la distribución de comidas, vitaminas y medicamentos en su barrio.

El activista denunció en octubre que agentes de la Seguridad del Estado intentaron detenerlo durante un operativo realizado antes del amanecer en su vivienda, ubicada en la calle B, entre Madre Vieja y Zamorana. Vecinos del sector habrían intervenido y frustrado el arresto.

PUBLICIDAD

“Yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo que estoy es dándole de comer a las personas que tienen hambre”, declaró Mediaceja Ramos tras ese episodio, según el video citado por CiberCuba.

La publicación sostuvo que agentes de la dictadura le advirtieron que podría regresar a prisión si continuaba con el proyecto. También señaló que las autoridades amenazaron con intervenir el punto de distribución bajo el argumento de que carecía de autorización legal.

Las denuncias ocurren en medio de una situación alimentaria que afecta a amplios sectores de la población. El Food Monitor Program, citado por el medio, informó que el 55,6% de las personas mayores de 60 años había perdido por completo el acceso a alimentos en septiembre de 2026. El informe también indicó que el 33,9% de los hogares cubanos tenía al menos un integrante que se había acostado con hambre.

PUBLICIDAD

Un anciano permanece dentro de su vivienda de madera junto a una olla con arroz y un cartel que indica la falta de alimentos en Cuba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intervención en otro comedor comunitario de El Cobre

Las acciones atribuidas al régimen no se limitarían a Zamorana. El 7 de noviembre, fuerzas especiales irrumpieron en la casa del activista Yoel Alejandro Pérez Serrano, en la localidad de Guamuta, El Cobre, en Santiago de Cuba, según la misma fuente.

Durante el procedimiento habrían confiscado alimentos, ollas, teléfonos y otros bienes, antes de detener al responsable del comedor comunitario. La iniciativa ofrecía una comida diaria, de lunes a viernes, a unas 400 personas, indicó la publicación.

Ferrer cuestionó el operativo y afirmó que las autoridades actuaron contra una persona que realizaba tareas de asistencia alimentaria. “La tiranía usa sus fuerzas militares para reprimir a un hombre pacífico”, declaró el opositor tras la detención de Pérez Serrano, siempre según la publicación de CiberCuba.

PUBLICIDAD

Las propias autoridades provinciales han reconocido la existencia de más de 101,000 personas vulnerables en Santiago de Cuba, una cifra superior al 10% de la población local, según CiberCuba. En ese contexto, los denunciantes sostienen que las presuntas amenazas contra pensionados buscan desalentar la recepción de ayuda de redes opositoras.