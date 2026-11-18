Martín Rappallini posa de pie junto a una mesa de mármol en un salón con revestimiento de madera tallada y chimenea.

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La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó formalmente un Pacto Fiscal Federal para reducir la carga tributaria sobre la producción e impulsar la inversión y el empleo formal. Del tema venía hablando en los últimos meses los principales dirigentes de la central fabril, con Martín Rappallini, su presidente, a la cabeza.

La iniciativa propone coordinar compromisos entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios para mejorar la competitividad de las empresas industriales frente a productores de otros países.

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La actividad industrial atraviesa una caída y el empleo del sector retrocedió por vigésimo segundo mes consecutivo. Los complejos textil y metalmecánico explicaron más de la mitad de esa reducción desde agosto de 2023.

El planteo fue elaborado por la UIA y presentado al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. La entidad ya lo había difundido durante la Conferencia Industrial del 3 de noviembre y propone un tratamiento tributario diferencial para las actividades que compiten en mercados internacionales.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda

Las medidas

Entre las principales medidas propuestas por la UIA se destacan:

Contribuciones patronales: permitir que el 95% pueda computarse como crédito fiscal del IVA, con mecanismos para utilizar los saldos a favor.

Impuesto a las Ganancias: reducir la alícuota para sociedades del 35% al 25%, en línea con los estándares internacionales.

Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios: avanzar gradualmente en su cómputo a cuenta de IVA y Ganancias hasta alcanzar su eliminación.

Ingresos Brutos: acordar con las provincias una reducción progresiva de las alícuotas aplicadas a la industria, hasta alcanzar su exención, o establecer mecanismos de compensación con IVA.

Tasas municipales: establecer criterios que garanticen su vinculación con servicios efectivamente prestados y que sus montos sean proporcionales a los costos de esos servicios.

Inversión y financiamiento: implementar amortización acelerada de inversiones, facilitar la compensación de saldos tributarios mediante una Cuenta Única Tributaria y promover la estabilidad fiscal".

La UIA propone que reducción de impuestos comience por las pequeñas y medianas empresas de sectores más expuestos a la competencia externa, con mayor intensidad de empleo o que hayan registrado un deterioro considerable de su actividad. Los beneficios se extenderían luego al resto de las compañías industriales.

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Uno de los puntos centrales prevé que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, con mecanismos para utilizar los saldos a favor acumulados.

Luis Caputo en el evento de la UIA (Maximiliano Luna)

La UIA también planteó bajar la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades desde el 35% hasta el 25%, en línea con estándares internacionales. Para el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, propuso avanzar de forma gradual en su cómputo a cuenta de IVA y Ganancias hasta su eliminación.

El sector valoró los anuncios de alivio fiscal realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial, ya que incorporaron algunos de los planteos de la entidad. Representantes de distintas ramas expresaron preocupación por la caída de la actividad, mientras que la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria se declaró en estado de emergencia.

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Exportaciones récord y desaceleración de los precios industriales

Las exportaciones industriales alcanzaron un récord en septiembre, pese a la contracción de la actividad. Para el año se proyecta un saldo comercial positivo de 30.000 millones de dólares.

Los bienes industriales continuaron aportando al proceso de desaceleración inflacionaria. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 438%, mientras que el Índice de Precios Internos al por Mayor de Manufacturados subió 156 por ciento.

El Departamento de Educación, Tecnología e Innovación Productiva de la UIA, junto con GAN Argentina y la Organización Internacional del Trabajo, presentó el Kit para Pymes Formadoras. La herramienta busca que las empresas puedan capacitar personal para tareas productivas ante las dificultades para encontrar talento especializado.

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La plataforma web reúne un autodiagnóstico para definir objetivos y evaluar recursos, cuatro estrategias iniciales, 20 fichas con iniciativas explicadas paso a paso, nueve anexos legales de referencia y cinco recursos adicionales elaborados previamente por la UIA y otras entidades.