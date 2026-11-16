Apuñalaron a un adolescente por la espalda en Balcarce y hay un joven detenido

Un agente policial traslada a un hombre esposado que fue detenido en Balcarce tras ser acusado de apuñalar a un menor de edad. (0223)

Guardar

Un adolescente de 15 años fue apuñalado en una pelea en Balcarce durante la mañana de este domingo. El presunto agresor, un joven de 18 años, fue detenido por la Policía a pocos metros del lugar y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo de Balcarce, quienes detectaron la presencia de varias personas involucradas en una confrontación en la esquina de las calles 17 y 4. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo policial en la zona.

PUBLICIDAD

La víctima fue asistida por los agentes que llegaron al cruce y luego trasladada al hospital local, debido a una herida cortante en la espalda. En tanto, el joven aprehendido fue alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán y deberá comparecer este lunes ante el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, durante el procedimiento de detención del sospechoso, los efectivos secuestraron una media tijera y un cuchillo de unos diez centímetros de longitud que estaban en poder del aprehendido. Ambos objetos quedaron incorporados a las actuaciones como elementos de interés para la investigación judicial.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se informó de manera oficial cuál de los objetos habría sido utilizado para causar la herida al adolescente, y ambos quedaron incorporados a las actuaciones como evidencia.

La declaración del imputado constituye una instancia relevante de la investigación, aunque no reemplaza el resto de las diligencias que puedan disponerse. Las autoridades deberán reunir los testimonios disponibles, revisar el material del sistema de monitoreo, analizar los elementos incautados y establecer si hubo más personas involucradas en el hecho. La información policial inicial dio cuenta de un grupo en el lugar, pero no precisó identidades ni eventuales responsabilidades de terceros.

PUBLICIDAD

El fiscal interviniente definirá las medidas posteriores a la declaración, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

Hace poco más de un mes, un joven de 20 años fue detenido en la localidad bonaerense de Bahía Blanca luego de que fuera acusado de haber apuñalado brutalmente a un adolescente de 16 años. La víctima fue atacada cuando defendió a una familiar, quien sería expareja del agresor.

El presunto atacante de 18 años quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán a disposición de la fiscalía. (Noticias XFN)

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en James Harris al 300. Cerca de las 02:10, el acusado, identificado como Nazareno F., se presentó en el domicilio e increpó a su exnovia.

PUBLICIDAD

Frente a esta situación, el joven intervino y se desató una pelea. No obstante, durante el enfrentamiento el agresor apuñaló de forma reiterada al adolescente.

La víctima sufrió un corte en el antebrazo izquierdo y heridas cortopunzantes en la zona lumbar. Tras el ataque, el sospechoso se retiró del lugar en una moto Zanella ZR 150 con dirección a Ingeniero White.

Mientras Nazareno F. escapaba, los familiares del menor dieron aviso a la Policía Bonaerense. Fue así que el joven recibió las primeras curaciones en el domicilio y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna, donde tuvo que ser internado en estado reservado.

PUBLICIDAD

El personal del Comando de Patrullas logró detenerlo minutos después de que concretara el ataque. Incluso fue citado a declarar y aceptó contar su versión de los hechos.

La investigación se inició bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. Sin embargo, a partir de la evaluación de las lesiones, la causa fue recaratulada y Nazareno F. quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio.

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, solicitó la conversión de la aprehensión en detención ante la Justicia de Garantías.

PUBLICIDAD