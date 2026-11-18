Javier Milei, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa

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El Gobierno se empieza a preparar para enfrentar los diferentes escenarios posibles en las próximas elecciones, todavía sin alianzas claras en la mayor parte del país, con conflictos dentro de su propio espacio y a la espera de que el peronismo también resuelva su interna.

En la Casa Rosada entienden que la definición sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la eventual fragmentación del PJ y la capacidad de La Libertad Avanza para cerrar acuerdos con gobernadores serán variables centrales para la reelección -o no- del presidente Javier Milei.

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En este marco, en algunos despachos de Balcarce 50 siguieron con atención el encuentro que el peronismo realizó este martes en San Fernando, donde confluyeron el Frente Renovador de Sergio Massa, dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, referentes del justicialismo federal, intendentes bonaerenses, sindicalistas y legisladores.

La ausencia de Axel Kicillof y de representantes de su Movimiento Derecho al Futuro fue leída en el oficialismo como una señal de que la disputa por la candidatura presidencial en la oposición ya comenzó.

La actividad se realizó en el Teatro Otamendi, con el intendente local, Juan Andreotti, como anfitrión, en el marco del Día de la Militancia Peronista. Estuvieron Massa; Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, por el peronismo federal; Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Julián Álvarez y Teresa García, por el cristinismo; además de Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Miguel Ángel Pichetto y Natalia de la Sota. También participaron dirigentes del Frente Renovador, integrantes de la Liga de Intendentes bonaerenses y referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

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La foto del acto peronista en San Fernando

“Yo creo que la reunión en San Fernando, lejos de ser un punto de partida para la unidad, es una demostración de fuerzas en contra de Axel”, analizó ante Infobae una de las personas que trabaja en parte de la estrategia de campaña de La Libertad Avanza.

La fuente consideró que la foto reunió a sectores que buscan condicionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos meses avanzó en la construcción de su propio espacio nacional y mantiene abierta la posibilidad de competir con una estructura propia si no logra el respaldo del resto del Partido Justicialista.

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De hecho, en ese cónclave no hubo representantes de Kicillof, que no fue invitado junto a los dirigentes de su espacio, que en la previa reclamaron que la unidad surja a partir de la competencia.

El mandatario bonaerense viene sosteniendo que las PASO serían el mecanismo más adecuado para dirimir la candidatura presidencial del peronismo, aunque el Gobierno trabaja intensamente en el Congreso para suspenderlas en 2027.

La eventual eliminación de esa instancia -la Casa Rosada asegura que tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto- obligaría al PJ a acordar una fórmula común o a competir con más de una oferta en la elección general.

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“Al Gobierno le conviene enfrentar a Axel porque es un candidato más nítido y que representa lo más duro del kirchnerismo, es una apuesta más clara hacia el pasado que pondría a Milei en una mejor posición que si tuviera que enfrentar a un candidato blando”, explicó a este medio la fuente consultada.

En este sector del oficialismo entienden que una postulación de Kicillof reforzaría la polarización con Milei, una dinámica que en el búnker de LLA creen que les resultará favorable.

El riesgo, de acuerdo con esa mirada, está en que surja una figura con un perfil más moderado. “En el caso de que haya una fragmentación, el peligro sería que ese candidato blando le gane la interna a Kicillof, si es que se mantienen las PASO, o termine llegando al balotaje, si se eliminan. Es un contexto mucho más incierto para Milei”, evaluaron.

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Kicillof plantea una interna

De todos modos, dentro de esa hipótesis también encuentran una ventaja potencial. “El PJ también dividiría sus votos y hay chances de que entonces el Presidente termine primero, incluso haciendo una mala elección”, sostienen.

“Y en el mejor de los mundos la fragmentación, si vos llegaras firme a la elección, te da también la posibilidad de reelegir en la primera vuelta, incluso. Pero falta mucho”, agregaron.

Sobre la situación de la oposición y las diferencias que vienen mostrando, en esta ala libertaria consideran que el acto en San Fernando “no tiene otro objetivo que mostrar que existe un PJ sin Axel”.

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“El mensaje es que La Cámpora, Cristina Kirchner y Massa lo desafían. O, de mínima, lo están condicionando”, remarcan, mientras siguen de cerca las conversaciones que se producen entre los distintos sectores peronistas y la definición sobre las reglas electorales del año próximo.

El oficialismo, sin embargo, todavía no cerró alianzas con ningún espacio a nivel nacional. Las conversaciones con los gobernadores recién comenzaron a tomar forma y están atravesadas por las diferencias de criterio dentro de la propia Mesa Política, donde conviven quienes pretenden definir acuerdos cuanto antes para garantizar gobernabilidad parlamentaria y quienes prefieren postergar las negociaciones para llegar con una posición más fuerte al cierre de listas.

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La discusión en el Congreso también condiciona esos diálogos. El Gobierno necesita reunir votos para suspender las PASO y habilitar un nuevo sistema de adhesiones, conocido como listas colectoras, que permitiría a dirigentes provinciales acompañar la candidatura presidencial de Milei con nóminas legislativas propias.

La propuesta busca responder a los reclamos de gobernadores que pretenden conservar margen para ordenar sus candidaturas locales, pero abrió diferencias con Patricia Bullrich y con sectores del PRO.

El vínculo con el partido fundado por Mauricio Macri atraviesa, además, un momento de menor actividad. Las reuniones entre representantes de las dos fuerzas, que en principio iban a realizarse cada 15 días en la Casa Rosada, se fueron suspendiendo y hace varias semanas que no hay una nueva convocatoria.

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Reunión del Gobierno con el PRO

Según pudo saber Infobae, en el último tiempo tampoco hubo contactos entre ambas partes para retomar la discusión electoral, aunque en el macrismo coinciden en que no es momento para reanudar las charlas sobre esas cuestiones, teniendo en cuenta la intensa actividad parlamentaria.

De todas formas, el PRO empezó a poner sobre la mesa la candidatura de Fernando De Andreis, secretario general del partido e integrante de la mesa de negociación con La Libertad Avanza, como posible postulante a jefe de Gobierno porteño.

El diputado aseguró que le gustaría competir en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde existen mayores diferencias de criterio, ya que los libertarios mantienen reparos sobre una eventual reelección de Jorge Macri y buscan preservar la posibilidad de presentar una alternativa propia.

La Ciudad aparece como una de las discusiones que deberán resolver el PRO y La Libertad Avanza si deciden avanzar hacia una alianza. Por ahora, la atención del Gobierno está puesta en la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y las conversaciones con los gobernadores, mientras observa cómo se reordena el peronismo y qué figuras emergen de una interna que puede modificar el tablero de 2027.