Juan David Nasio recibió el Premio Konex de Platino 2026 en la disciplina Psicoanálisis por su trayectoria profesional.

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Juan David Nasio, uno de los referentes más reconocidos del psicoanálisis contemporáneo, regresó a Buenos Aires cargado de reconocimientos y con un libro nuevo bajo el brazo. El psiquiatra y psicoanalista argentino radicado en Francia desde 1969 recibió el Premio Konex de Platino 2026 en la disciplina Psicoanálisis durante la ceremonia de la 47.ª edición de los Premios Konex, dedicada a las Humanidades Argentinas. “Este premio cobra toda su importancia cuando me doy cuenta que al reconocerme, recompensa a todos aquellos que supieron despertar en mí lo mejor de mí mismo. Nosotros nacimos siendo uno, pero a lo largo de los años nos convertimos en muchos. Los honores distinguen al hombre, pero dan valor sobre todo a aquellos que le han permitido ser quien es. Necesitamos al otro para ser uno mismo”, comenta en diálogo con Infobae Cultura,

La visita también tuvo otro motivo: la publicación de Clara, la bebé que volvió a vivir (Paidós), su libro más reciente, que reúne diez historias de pacientes narradas con la misma vocación divulgadora que caracteriza su obra. Con 37 libros publicados —27 en francés y diez en español— y traducciones a 14 idiomas, Nasio es una figura singular: formado en la Argentina, consagrado en Europa y leído en Corea, Irán, Turquía y Japón, entre otros países.

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Nativo de Rosario, Nasio estudió Medicina en la UBA y realizó su residencia en Psiquiatría en el hospital Evita de Lanús, bajo la dirección del doctor Mauricio Goldenberg. En 1969 viajó a París para estudiar con Jacques Lacan y ya no volvió. A pedido del maestro, revisó junto a él la traducción al español de los célebres Escritos; en mayo de 1979, Lacan lo invitó a intervenir en su Seminario. Desde 1971 ejerció la docencia en la Universidad Paris VII, La Sorbona, durante treinta años. En 1986 fundó los Seminarios Psicoanalíticos de París. Recibió en Francia la Legión de Honor (1999) y la Orden del Mérito (2004), y acumula doctorados honoris causa de siete universidades en cuatro continentes, entre ellas la UBA, la Universidad de Tucumán y la Sudo University de Seúl.

El Konex es “el premio más querido”

—Acaba de recibir el Premio Konex de Platino. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

—La verdad es que ser uno de los representantes de la cultura argentina que recibe esta distinción me honra, me alegra. Tengo muchas distinciones porque estoy viejo y con el pasar de los años, el mucho trabajo... He trabajado, trabajo y trabajo todavía, mucho. Soy muy trabajador. Eso hace que tenga muchas distinciones. Acabo de venir de Corea, donde recibí el título máximo de doctor honoris causa de la Universidad de Seúl. Corea es el quinto país más importante del mundo en este momento. Me dieron ese reconocimiento porque tengo catorce libros publicados en coreano.

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En Francia soy oficial de la Legión de Honor, oficial de la Orden del Mérito, oficial de Artes y Letras, porque tengo muchos libros publicados. Y sin embargo, el Konex Platino es mi premio, es lo que yo siento más profundamente, es mi recompensa más querida, porque es mi país, es mi tierra. Y cada vez que recibo un premio en Francia, en Corea, en Estados Unidos, me siento más que nunca argentino, porque sé de dónde vengo y sé cuánto le debo a la Argentina. La Argentina me formó: toda mi formación médica y psiquiátrica es fundamentalmente argentina, y eso me ayudó muchísimo. Cuando llegué a Francia pude estar al nivel de los psiquiatras franceses —yo diría mejor que ellos— porque la formación acá, en aquella época, era muy buena.

Escribir en francés con ritmo argentino

—Hace muchos años que vive fuera de la Argentina. ¿Cree que ha perdido algo de su argentinidad?

—Nada... No solamente no he perdido, sino que además escribo en francés. No sé escribir en español, Guillermo, no sé. Perdí... usted es un editor, entonces el español lo conoce y trabaja. Cuando tengo que corregir las traducciones en español, tengo que estar con diccionarios todo el tiempo porque no tengo las palabras. Y sin embargo, soy muy argentino, porque cuando escribo en francés, lo hago en un francés muy tradicional, muy claro, poético a veces. Me lo han dicho. Pero la música del texto es argentina. Me doy cuenta de que tengo el lenguaje francés para escribir, pero tengo la música en la cabeza, en el espíritu, que le da un ritmo a la frase. Y ese ritmo a la frase francesa es un ritmo argentino.

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Según Nasio, a Messi "lo quieren mucho en todas partes. Es un hombre bueno". El psicoanalista argentino radicado en Francia no percibió desde Europa la supuesta campaña en contra de la Selección (Foto: REUTERS/Dylan Martínez)

—¿Cree que hay una mirada argentina de las cosas, de la realidad?

—Yo creo que sí, porque hay una mirada coreana, hay una mirada francesa. Cada pueblo percibe diferentemente. Los coreanos tienen otra manera que nosotros: hay una tradición en el pueblo, una manera de sentir, de percibir lo importante, lo esencial. Por ejemplo, en este momento los coreanos están preocupados por el problema de la natalidad, que ha bajado. Ese no es el problema de los argentinos. Nosotros tenemos otros problemas. Yo creo que estamos con un problema de poder estabilizarnos. Y bueno, nos hemos estabilizado en parte gracias a las últimas elecciones. Yo sé que el presidente es muy criticado, pero la Argentina está más estabilizada que hace seis años cuando vine. En Francia, en este momento, la preocupación son los inmigrantes, la crisis entre un pueblo que no quiere abandonar la tradición francesa y una masa muy fuerte —más de ocho millones— que quieren vivir según su propia tradición y su religión musulmana. Cada país tiene sus propios problemas.

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“No hubo campaña antiargentina”

—En el último Mundial, la actuación de la selección argentina trajo consigo polémicas sobre un supuesto racismo o soberbia de los argentinos. Acá se habló incluso de una “campaña antiargentina”. ¿Usted percibió eso desde Francia?

—Cuando estoy allá en Francia y me preguntan de dónde soy, dicen: “Ah, Messi, Maradona”. Y me empiezan a hacer elogios de los futbolistas, del fútbol. Pero no hablan para nada de lo que pasó en el último campeonato, de la tensión con Mbappé —que, además, es un personaje muy discutido allá en Francia; hace macanas, Mbappé. Evidentemente hubo crítica, hubo tensión entre él y los jugadores argentinos. Pero eso fue olvidado. No lo retienen, por lo menos en Francia. Nunca me han hablado de eso.

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—Sin embargo, acá se tuvo la percepción de que nos criticaban en todo el mundo...

—Decirnos a nosotros mismos que nos han criticado en todo el mundo es una manera de darnos valor y de valorizar a la Argentina. Lamentablemente no, no hubo eso. He estado muy activo con todo lo del campeonato. Sí, se mencionó en los diarios que hubo tensión de los argentinos con Mbappé, pero no fue más allá. No. En Corea, cuando hablamos del fútbol, se habla del nombre del fútbol argentino. No se habla de esas fallas. A Messi lo quieren mucho en todas partes. Es un hombre bueno. Y Maradona ni hablemos: es el símbolo absoluto de la Argentina. Para los franceses, que conocen Mafalda, Mafalda es una cosa más. En cambio, Maradona es el símbolo absoluto.

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Tony Soprano va a terapia

—En películas y series aparecen cada vez más escenas de sesiones de psicoanálisis. ¿Ha visto alguna que le parezca realista?

—Está bastante cerca. Pero hoy el psicoanálisis se ha convertido en una especie de logo, de emblema de aquel que habla en la intimidad con otro. Estuve viendo en el avión una película que se llama Dalida, sobre la historia de la cantante. Aparece un psiquiatra que escucha a los personajes que están alrededor de la vida de esa estrella. El psiquiatra se ha convertido en una especie de... que sea psiquiatra, psicoanalista o psicólogo, siempre hay un personaje que escucha las confesiones íntimas de alguien. Es un cliché. Sí, está cerca de la realidad.

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James Gandolfini y Lorraine Bracco interpretan una sesión de terapia durante una escena de la serie 'Los Soprano'

—¿Y eso lo lleva a reflexionar sobre las distintas técnicas terapéuticas?

—Siempre me preguntan: “Doctor, ¿qué piensa de las otras técnicas? Técnicas de grupo, de pareja, hipnosis, etcétera”. Y yo respondo que para mí esas otras técnicas son todas buenas, a condición de que el profesional sea bueno. Para mí el problema de la técnica no es lo importante. Lo importante es el señor o la señora que está ahí para escuchar y que escucha bien y que es comprometido con el paciente. Lo esencial no es la técnica, lo esencial es el humano profesional que está escuchando.

—Usted ha hablado antes de que vivimos una época más individualista. ¿Por qué cree que es así y si eso es bueno o malo?

—Es una época más individualista, es cierto, más consumidora, menos sabia. Hoy parece como si la gente escuchara menos los preceptos de una manera de ser más generosa con el otro. Creo que el hecho del desarrollo económico influye, porque estamos en una sociedad de consumo muy rica, con mucha producción. El ser humano hoy, nosotros, en Occidente y también en Oriente... Estuve en Seúl y me impresioné. Los rascacielos. Es como Nueva York pero tres veces más. Vengo de Corea y París me pareció una ciudad de provincia. Es decir que sí, hay individualismo, hay más consumo. ¿Por qué? Porque hay más producción, hay más oferta. Nos ofrecen cada vez más cosas. Y ahora con la inteligencia artificial es realmente el summum.

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—¿Cómo ve el impacto de la inteligencia artificial?

—Cada vez que tomo conciencia, me digo: “Es imposible, es inimaginable”. Podemos utilizarla para todo. Me hace acordar al mito del paraíso terrenal, donde Dios le pide a Adán y Eva que no coman del árbol del conocimiento. La manzana que la serpiente le muestra a Eva es la inteligencia artificial. En este momento estamos comiendo del árbol de la vida. El ser humano ha llegado a un punto extremo. Si yo quiero saber cómo funciona mi cerebro mientras estoy hablando con usted, apoyo la inteligencia artificial y me responde exactamente lo que está pasando. Todo está disponible, entonces todo es consumible, entonces todo soy yo. Es decir, me olvido del otro.