Jugadores de El Salvador celebran un gol este martes, en un partido de la Liga de Naciones Concacaf entre El Salvador y San Martín en el estadio Jorge Mágico González en San Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura)

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La selección de Salvador derrotó este martes 3-1 a Saint Martin y aseguró su clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027, tras imponerse con un resultado global de 5-1 en la serie de play-in de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Selecta afrontó el partido de vuelta en el estadio Nacional Jorge el “Mágico” González con la ventaja de 2-0 que había conseguido el pasado viernes 14. El conjunto cuscatleco volvió a imponerse en casa para incorporarse al grupo de países que disputarán la instancia previa del torneo continental.

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El primer tiempo tuvo un desarrollo igualado. En general pocas opciones por ambos bandos. No fue hasta el final del primer tiempo que Harold Osorio abrió el marcador con una jugada individual dentro del área. El jugador de Alianza recibió el balón y, tras resbalarse, disparó al marco rival para romper las redes rivales.

No obstante, San Martín respondió antes del descanso y consiguió el empate a través de B. Dumas, quien cabeceó tras un tiro de esquina. La defensa salvadoreña permitió que el jugador sanmartinense definiera a placer con la testa.

El seleccionador de El Salvador, Hernán Dario Gómez (i), celebra el gol anotado por Brayan Gil (c) este martes, en un partido de la Liga de Naciones Concacaf entre El Salvador y San Martín en el estadio Jorge Mágico González en San Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura)

Con el marcador empatado, la Azul se vio obligada a aumentar su presencia en el área rival. La reacción local llegó apenas comenzó el complemento por intermedio de Brayan Gil. El artillero marcó el 2-1 a los 46 minutos, luego de recoger un rebote para devolver la ventaja a la Selecta.

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Gil volvió a aparecer a los 83 minutos para establecer el 3-1 definitivo. El delantero firmó su doblete en el partido de vuelta y fue una de las figuras de una serie que terminó con cinco tantos salvadoreños y apenas uno de Saint Martin entre ambos compromisos.

La eliminatoria entre El Salvador y San Martín formó parte de los play-in de las Ligas A y C de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los cuatro ganadores de estas series, junto con los dos mejores segundos de la Liga B, completan la nómina de 14 equipos que jugarán las preliminares de la Copa Oro 2027.

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El formato de clasificación ya otorgó boletos directos a los cuatro vencedores de los cuartos de final de la Liga A y a los cuatro ganadores de grupo de la Liga B. El resto de los cupos para el certamen se definirá en la fase preliminar, que repartirá los últimos lugares disponibles para la competencia.

La clasificación también mantiene a la Selecta en carrera por volver a la Copa Oro, torneo en el que buscará superar la etapa previa y acceder a la fase de grupos. El equipo deberá aprovechar los próximos meses para consolidar su funcionamiento y preparar una eliminatoria de carácter decisivo.

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Harold Osorio de El Salvador celebra un gol este martes, en un partido de la Liga de Naciones Concacaf entre El Salvador y San Martín en el estadio Jorge Mágico González en San Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura)

El rival se conocerá por medio de ranking

El enfrentamiento de la Selecta en la fase preliminar de la Copa Oro se conocerá de acuerdo con la próxima actualización del ranking de la Concacaf. La serie se disputará en marzo de 2027 y definirá si El Salvador obtiene uno de los cupos para la fase de grupos del certamen.