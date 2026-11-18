Tres delincuentes encapuchados asaltaron a un hombre frente a sus hijos en el barrio Acantilados (0223)

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Un hombre de 44 años fue atacado durante un robo en una vivienda de Acantilados, Mar del Plata, cuando se disponía a llevar a sus hijos al colegio. De acuerdo con la denuncia, tres personas encapuchadas lo interceptaron en el acceso a su domicilio, lo golpearon y escaparon con objetos electrónicos, dinero y su automóvil.

El episodio ocurrió cerca de las 6.40 sobre la calle 501. Dos de los atacantes tenían armas, según consta en la denuncia. En ese contexto, los delincuentes rompieron una puerta corrediza de vidrio para ingresar a la propiedad y someter al dueño de casa.

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La víctima fue reducida a golpes dentro de la vivienda. Tras controlar a la víctima, los tres hombres revisaron los distintos ambientes de la casa en busca de pertenencias de valor, y sustrajeron equipos electrónicos y dinero que estaba guardado en el domicilio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, los autores se apoderaron de un televisor, tres notebooks y una consola de videojuegos. También tomaron USD 1.000 y $200.000 en efectivo.

Los objetos y el dinero fueron cargados en un Volkswagen Suran gris de propiedad del hombre atacado. Los sospechosos utilizaron ese vehículo para retirarse del barrio.

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Dos de los atacantes portaban armas y rompieron una puerta corrediza de vidrio para acceder al domicilio (0223)

La víctima recibió asistencia médica en el lugar debido a las lesiones que sufrió en la cabeza. Sus hijos se encontraban dentro de la casa al momento de la agresión.

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 13, que ordenó las primeras medidas para esclarecer el hecho.

Hacia fines del mes de agosto pasado, un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa también de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor. El episodio ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en una cámara del interior de la vivienda.

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Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco antes de las 10 de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

Fue en ese momento que los delincuentes aprovecharon para ingresar sin mayor resistencia. “En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, relató la mujer.

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La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y a su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

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Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Los intrusos recorrieron distintos sectores del inmueble y revolvieron las habitaciones. Arrancaron incluso un pedazo del cielorraso en la planta alta. Se llevaron $ 300.000, una PlayStation 5 perteneciente al menor y un par de perfumes importados; y escaparon en la Volkswagen Amarok V6 de la familia.

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En horas de la tarde, los efectivos policiales localizaron el vehículo y aprehendieron a un adolescente de 16 años que estaría vinculado con el hecho, según explicó el portal local.

Aparentemente se trataba del quinto integrante de la banda, que aguardaba al volante de un Peugeot 2008 negro estacionado en las inmediaciones. Uno de los dispositivos de seguridad ubicados dentro del domicilio captó parte del asalto hasta que los delincuentes advirtieron su presencia y la desconectaron; otros registros fueron aportados por cámaras de vecinos.

Tras darse a la fuga, arribaron al domicilio las ambulancias del SAME para atender a las víctimas, entre ellas el hombre que había recibido la golpiza. El personal de la comisaría novena y peritos de la Policía Científica también se trasladaron al lugar para intervenir en el procedimiento. El fiscal Mariano Moyano quedó a cargo de la investigación con el objetivo de identificar y ubicar al resto de los integrantes de la banda.

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