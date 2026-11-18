Santiago Nahuel López Monte tenía 20 años cuando fue asesinado a puñaladas el 26 de noviembre de 2025 en Remedios de Escalada

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La Justicia condenó a 10 años de prisión a la adolescente que mató a su novio Santiago Nahuel López Monte el 26 de noviembre de 2025 en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Casi un año después del hecho, la sentencia se dictó mediante un juicio abreviado.

La condenada, identificada como Nicole M., tenía 15 años al momento del crimen. Actualmente, tiene 17. Según determinó la investigación, Santiago recibió dos puñaladas dentro de una vivienda situada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania.

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Según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el fallo fue emitido por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Avellaneda-Lanús, que declaró a Nicole M. responsable por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, a partir de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La familia de la víctima, representada por el abogado Roberto Castillo, rechazó el entendimiento y pidió una condena de 13 años. Los jueces Enrique Lázzari, Gabriela Valsangiácomo y Guillermo Marcenaro fijaron una pena de 10 años, contemplada dentro de los límites del régimen penal juvenil.

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Durante la madrugada del 26 de noviembre, Nicole M. llamó al 911 y manifestó que su novio se había lastimado al intentar saltar la reja de la propiedad. También indicó que él se encontraba sin signos vitales.

La vivienda ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania

Cuando arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 4.ª de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el joven ya había muerto. La médica que realizó la primera revisión advirtió que el cuerpo presentaba dos heridas punzocortantes en el costado izquierdo del torso, una debajo de la tetilla y otra más abajo.

Los profesionales del SAME determinaron que esas lesiones no eran compatibles con las que podía provocar un accidente ocurrido contra una reja. Esa constatación, realizada por los profesionales, modificó la hipótesis inicial y abrió paso a una investigación por homicidio.

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Nicole M., que tenía 15 años al momento del hecho, fue condenada a 10 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo

El caso quedó inicialmente bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana. Luego pasó a la UFI N.º 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, conducida por el fiscal Juan Ignacio Colazo, quien solicitó la prisión preventiva de la acusada.

Luego de abandonar el lugar, Nicole M. permaneció prófuga durante 48 horas. Los investigadores la localizaron en la vivienda de un familiar de La Matanza, donde fue detenida. Las primeras informaciones indicaron que se había teñido el cabello con el fin de evitar que pudieran reconocerla.

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En diciembre de 2025, la Justicia dispuso que permaneciera detenida y rechazó un pedido de prisión domiciliaria de su defensa. Desde entonces quedó alojada en un establecimiento de régimen cerrado a disposición de la jurisdicción penal juvenil.

Durante las primeras horas posteriores al crimen, la familia de López Monte relató que había recibido un llamado telefónico de la adolescente. “Ella llamó a mi mamá a las 12.02 diciéndole que había peleado con mi hermano y le dijo: ‘Le clavé una puñalada’”, aseguró Macarena, hermana de la víctima. Según contó, después comenzaron a buscarlo en hospitales de la zona porque creían que estaba herido.

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Los familiares también describieron una relación marcada por conflictos y afirmaron que habían existido episodios violentos previos. Esos señalamientos formaron parte de los antecedentes conocidos en el inicio de la causa, aunque el proceso que concluyó con la condena se centró en el homicidio ocurrido en noviembre de 2025.

La denuncia se sumó al rechazo de la familia al acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, ya que los familiares consideraban insuficiente la pena propuesta. Finalmente, el tribunal declaró responsable a Nicole M. por homicidio agravado por el vínculo y fijó una condena de 10 años.

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