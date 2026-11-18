La Fiscalía y las querellas pidieron perpetua para el acusado, mientras que la defensa solicitó la absolución

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer este miércoles el veredicto contra Justo Fernando Barrientos, el hombre de 69 años acusado por el triple lesbicidio de Barracas ocurrido en mayo de 2024. La Fiscalía y las querellas pidieron prisión perpetua.

La jornada está prevista que comience con las réplicas de las partes a las 9:00 horas. No obstante, los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander leerán la resolución a partir de las 12:00 horas.

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Durante la etapa de alegatos, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi y las querellas solicitaron la pena máxima para Barrientos por el ataque en el que murieron tres mujeres y otra sobrevivió con quemaduras graves.

Se trata del único acusado, que llegó al juicio imputado por los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el uso de un medio idóneo para generar un peligro común, además de femicidio y lesbicidio.

Ante el tribunal, Barrientos se declaró inocente

De acuerdo con la información obtenida por Agencia Noticias Argentinas, Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque, no concurrirá a los tribunales por recomendación médica. Actualmente, la mujer recibe acompañamiento psicológico del colectivo Yo no fui.

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Frente a esto, la defensa, a cargo de Ricardo Antonio Richiello, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Según consideró, no se logró acreditar con certeza la participación del imputado. Por este motivo, reclamó que el hecho sea encuadrado como homicidio simple, sin los agravantes planteados por la acusación.

“Mi asistido es una persona apocada, parca, limitada, carente de antecedentes y de cualquier otra circunstancia que siquiera indiciariamente pudiera vincularse con algún tipo de comportamiento en este sentido o cualquier otro vinculado con la infracción a normas penales, vivenciales o contravencionales”, afirmó el defensor.

A su vez, también cuestionó los peritajes incorporados al juicio y sostuvo que no se encontraron rastros que lo vincularan con el uso de una sustancia combustible. Por esto, Richiello señaló que en la ropa del imputado no se detectó “ningún tipo de material o sustancia” que pudiera relacionarlo con el hecho.

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El veredicto se dará a conocer a las 12 horas (Jaime Olivos)

A la vez, remarcó que existieron contradicciones, dudas y confusiones en los testimonios sobre la madrugada del incendio. A raíz de esto, pidió que esas declaraciones no fueran consideradas suficientes para sustentar una condena.

En cambio, la acusación sostuvo que el imputado arrojó una sustancia inflamable en el sector donde dormían las víctimas y prendió fuego uno de los colchones. Por este motivo, el fiscal Fernández Buzzi planteó que actuó motivado por odio hacia la orientación sexual de las mujeres y con la intención de matarlas.

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal. También indicó que el acusado “se creía superior” y que las despreciaba por no ajustarse a los estereotipos asignados a las mujeres.

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La investigación incluyó peritajes que detectaron restos de hidrocarburos en textiles, además de un balde con quemaduras y olor a alcohol. A ello se sumaron declaraciones de vecinos que situaron a Barrientos en el lugar y relataron episodios previos de hostigamiento.

El hotel familiar en donde ocurrió el triple lesbicidio en mayo de 2024

Durante la instancia oral, varios testigos aseguraron que insultaba a las víctimas con expresiones lesbodiantes. Además, indicaron que decía que no podía “ni verlas” y algunos afirmaron que las llamaba “tortilleras”.

Luego de que concluyera el debate, el tribunal deberá analizar lo ocurrido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024. De acuerdo con la acusación, Barrientos prendió fuego a las cuatro víctimas y luego volvió a atacarlas cuando intentaban aliviar las quemaduras en el sector de duchas. También habría golpeado a Andrea.

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Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en los días posteriores al ataque. Castro Riglos, que tenía 49 años al momento del hecho, recibió el alta médica el 3 de junio del Instituto del Quemado.