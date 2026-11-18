Huawei quedó cerca del veredicto en Estados Unidos, acusada de ayudar a Irán a espiar a sus ciudadanos y robar secretos comerciales (REUTERS)

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El juicio contra Huawei por asociación ilícita y presuntos delitos de espionaje y robo de secretos comerciales quedó cerca de su etapa final este martes en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, después de que la fiscalía acusara al gigante chino de telecomunicaciones de ayudar a Irán a vigilar a sus ciudadanos y de sustraer información de empresas estadounidenses. La defensa, por su parte, sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos construyó el caso sobre una narrativa falsa.

El abogado defensor Brian Heberlig cuestionó la investigación durante su alegato de cierre y afirmó que los fiscales partieron de una conclusión de culpabilidad antes de reunir las pruebas. “Decidieron que Huawei era una organización criminal y construyeron un caso a partir de esa premisa”, sostuvo.

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“Comenzaron con la culpabilidad y trabajaron hacia atrás. Cuando las pruebas no encajaban, cambiaban las reglas”, agregó el letrado, después de un juicio que se extendió durante dos meses.

Sus declaraciones llegaron un día después de que la fiscal adjunta Meredith Arfa presentara los argumentos finales de la acusación. La representante del Ministerio Público afirmó que, durante dos décadas, Huawei promovió entre sus más de 200.000 empleados en 170 países una cultura de mentiras, engaños y robos “para obtener una ventaja competitiva, hacer crecer y proteger su negocio”.

Arfa sostuvo que la compañía cometió delitos contra empresas estadounidenses, el sistema financiero y el Gobierno de Estados Unidos. También la acusó de proporcionar a Irán equipos tecnológicos para espiar a sus propios ciudadanos.

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Douglas Axel, uno de los abogados principales de Huawei, llega a la sesión de alegatos finales del juicio contra Huawei Technologies en el Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York (EEUU), el 17 de noviembre de 2026. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos para redes de telecomunicaciones inalámbricas, aunque tiene prohibido vender sus productos a operadores estadounidenses por los riesgos de seguridad que Washington atribuye a sus dispositivos. Otros aliados occidentales, entre ellos Canadá y el Reino Unido, también incluyeron a la compañía en sus listas negras.

Heberlig atribuyó el crecimiento de la empresa a su capacidad de ingeniería, sus inversiones, la innovación y la competencia. Además, cuestionó que la fiscalía utilizara como parte de sus argumentos las conductas indebidas de algunos empleados que fueron despedidos después de que la compañía descubriera sus acciones.

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El abogado también señaló que los fiscales responsabilizaron a Huawei por acceder a propiedad intelectual de empresas competidoras, aunque parte de esos materiales ya era de dominio público. “No se puede robar un secreto que no es secreto”, afirmó.

La compañía fabrica teléfonos y otros productos electrónicos de consumo, pero perdió el acceso a otras áreas de negocio por las restricciones impuestas por Washington. En los últimos años, también amplió sus actividades en la fabricación de semiconductores, en un contexto de mayor demanda de microprocesadores por el auge de la inteligencia artificial.

Las acusaciones contra Huawei forman parte de una disputa más amplia entre Washington y Beijing por la seguridad tecnológica y la competencia comercial. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, su administración planteó objeciones de seguridad nacional contra la empresa y comenzó a presionar a sus aliados occidentales para que excluyeran sus productos de las redes inalámbricas de alta velocidad de nueva generación.

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En este boceto de la sala del tribunal se muestra un artículo de Reuters en el que Alan Thomas, exsubdirector de Banca Global para Asia-Pacífico (APAC) de HSBC, es interrogado por el fiscal adjunto de Estados Unidos Alexander Solomon durante el juicio contra Huawei Technologies en el Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York (EEUU), el 30 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jane Rosenberg)

Estados Unidos anunció los cargos penales contra la compañía a comienzos de 2019 y posteriormente amplió las acusaciones.

Las autoridades chinas, por su parte, denunciaron que Washington incurrió en “intimidación económica” y utilizó de manera indebida los argumentos de seguridad nacional como pretexto para “oprimir a las empresas chinas”.

El jurado tiene previsto comenzar sus deliberaciones este miércoles, una vez concluidos los alegatos finales de las partes.

(Con información de Associated Press)