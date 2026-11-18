En octubre, los conductores pagaron $877 menos por litro de lo que hubieran pagado si la nafta súper hubiera seguido al barril de crudo. (Maximiliano Luna)

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Siete meses después de que YPF pusiera en marcha un esquema para amortiguar el impacto de la suba del precio del petróleo en los surtidores, se puede medir cuánto dejaron de pagar efectivamente los conductores respecto de lo que habrían pagado si la nafta hubiera seguido al barril.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el 2 de abril de 2026, en medio de los conflictos internacionales que empujaban el precio del crudo, YPF anunció un mecanismo de amortiguación, conocido como “buffer”. La empresa absorbería las subas del petróleo durante un plazo inicial de 45 días y, cuando el precio internacional cayera, al no modificarse el valor local, tendería a recuperar la facturación perdida en la etapa previa. En términos simples: primero se hace cargo del salto y después se compensa con precios que no acompañan las bajas.

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El esquema se prorrogó en varias oportunidades y aún hoy sigue vigente. Ahora bien, ¿cómo impactó en los surtidores? Para dimensionar el efecto, el Iaraf construyó un precio “contrafáctico”, es decir, el que habría tenido la nafta si hubiera acompañado la evolución del barril. Tomó como referencia que el precio local con el que arrancó el amortiguador equivalía a un Brent de 88 dólares. Desde ahí, el cálculo es proporcional: cuando el crudo cotizó por encima de ese valor, el precio contrafáctico quedó por encima del real, y cuando cotizó por debajo, quedó por debajo.

Según el estudio, el precio contrafáctico superó al efectivo en 171 de los 214 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre. Fue mayor “en todo el período, salvo en junio, julio y algunos días de agosto”, cuando el Brent cotizó por debajo de 88 dólares. Al 31 de octubre, el precio efectivo se ubicó 27% por debajo del contrafáctico (USD 1,37 contra USD 1,88 por litro).

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En promedios mensuales y en pesos, el litro costó en abril $1.999, frente a $2.662 que habría costado siguiendo al barril. En mayo fue de $2.019 contra 2.466 pesos. En junio y julio la relación se invirtió: $2.034 y $2.038 contra $1.967 y 1.930 pesos. En agosto el contrafáctico volvió a quedar arriba ($2.127 contra $2.045), y en septiembre ($2.696 contra $2.079) y octubre ($2.967 contra $2.090) la brecha se amplió.

Cuánto ahorró un conductor en cada carga

Si se toma la diferencia mensual por litro y se la multiplica por los 50 litros de un tanque promedio, el impacto se vuelve concreto. En octubre, por ejemplo, la distancia fue de $877 por litro ($2.967 menos $2.090), un 42% por encima del precio real. De esa forma, los conductores que llenaron el tanque con nafta súper pagaron unos $104.500 en CABA. Si en cambio hubieran pagado el precio contrafáctico, el tanque hubiera costado $148.350, es decir $43.850 más. En abril el cálculo arroja una diferencia $33.150, en mayo $22.350 y en septiembre 30.850 pesos.

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En junio y julio, con el Brent por debajo de la referencia, la cuenta se dio al revés: el conductor pagó $3.350 y $5.400 más por tanque que lo que habría pagado siguiendo al barril. De todas formas, se trata de una estimación basada en precios de surtidor de CABA y en promedios mensuales, por lo que el ahorro real depende del lugar y del momento de cada carga.

Cómo afectó a la empresa

El impacto del “buffer” en el bolsillo de los conductores es claro. Resulta mucho más complicado medir cuánto dejó de ganar YPF en los meses en los que estuvo en desventaja. Por ahora, la empresa no ha dado a conocer un número concreto, pero hay datos que pueden dar algunas pistas concretas.

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La empresa advirtió que aún debe recuperar la facturación perdida durante los últimos meses. (Reuters)

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en abril YPF vendió 321.794.000 litros de nafta súper en todo el país. De acuerdo con el informe del Iaraf, cada litro de vendió a un precio promedio de $1.999 en ese mes, cuando pudo haber costado $2.662 si hubiera seguido el valor del barril. Eso significa que la facturación fue de $643.266,2 millones, cuando pudo ser de 856.615,6 millones de pesos. De ahí se desprende una diferencia negativa para la empresa de 213.349,4 millones de pesos.

No obstante, ese valor no tiene en cuenta la ganancia real de la empresa (lo que realmente gana por litro al restar los costos). Además, se trata de un sólo producto y de un mes en específico, por lo que la cuenta completa es mucho más compleja.

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¿Cuándo podría bajar el precio local?

Hoy el Brent cotiza a USD 93,50, un 22% menos que los USD 120,15 de fines de octubre, pero todavía por encima de los USD 88 que el Iaraf toma como referencia. Aplicando la metodología del informe, el precio contrafáctico rondaría los $2.220 por litro, alrededor de 6% más que los $2.090 con que cerró octubre la nafta súper en CABA. La brecha se achicó, pero no se cerró.

En una entrevista con Alejandro Fantino en el programa Liderologías, de Neura, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que trasladar toda la suba habría profundizado la caída de la demanda, porque los automovilistas ya habían empezado a restringir sus compras. Agregó que la compañía lleva la cuenta del esfuerzo realizado y que ya comenzó a compensarlo, por lo que una baja del crudo no se traducirá de inmediato en menores precios mientras esa recuperación siga pendiente.

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El presidente de YPF, Horacio Marín, aclaró que una baja del crudo no se traducirá de inmediato en menores precios en el surtidor. (Reuters)

En vistas a futuro, el Iaraf plantea dos escenarios. Si el barril baja y se mantiene en torno a USD 88-USD 90, dejarían de generarse diferencias entre el precio local y el contrafáctico, “restando definir qué acción tomar en relación con la diferencia de facturación que se haya acumulado hasta el momento”. Si cae a USD 70, valores similares a los de principios de año, el amortiguador seguiría siendo necesario para compensar la facturación acumulada y luego el precio local podría bajar, “ceteris paribus” (es decir, con todo lo demás constante), un 20 por ciento.

Con el Brent en USD 93,50, el panorama se parece más al primer escenario: la diferencia se achica, pero no hay margen para una baja en el surtidor mientras el barril siga por encima de la referencia. Para que una rebaja entre en discusión haría falta que el crudo perfore los USD 88 y se sostenga, y que YPF dé por compensado el esfuerzo acumulado. El propio Iaraf advierte que el comportamiento del precio internacional en los próximos meses “es determinante”, tanto para sostener el amortiguador como para la posibilidad de una baja local.

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