Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles el debate por la desaparición de Loan Danilo Peña con dos testigos vinculados a los allanamientos realizados durante la investigación. En tanto, el jueves declararán otros dos policías que participaron en las inspecciones aéreas con drones durante la búsqueda del niño, de quien nada se sabe desde el 13 de junio de 2024.

La audiencia de hoy está prevista para las 08.30. Fueron convocados Marcelo Javier Quintana y el sargento Juan López, ambos relacionados con medidas que se llevaron adelante en la localidad correntina de 9 de Julio después de la desaparición de Loan.

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Quintana figura como testigo de actuación en dos allanamientos. Uno se realizó en la vivienda rural donde residía el imputado Carlos Pérez, ubicada sobre el camino vecinal Juan Ramón Vidal. El otro tuvo lugar en la casa de la acusada María Victoria Caillava, en la calle Plácido Martínez, también en 9 de Julio.

Por su parte, López, integrante de la Comisaría de 9 de Julio de la Policía de Corrientes, participó en dos allanamientos y también formó parte de los primeros rastrillajes. Según surge de las constancias incorporadas al expediente, uno de los operativos en los que estuvo presente fue en la vivienda de Mónica Millapi.

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El jueves, en tanto, el tribunal escuchará a Claudio Gabriel Simonelli, de la Dirección Drones de la Policía de Corrientes, y al sargento primero Osvaldo Norberto Verón. Ambos integraron la comisión que efectuó inspecciones aéreas con un dron DJI Matrice 300 RTK durante la búsqueda de Loan. El primero, además, estaba a cargo de ese grupo policial.

Las nuevas declaraciones llegarán después de una audiencia que volvió a poner la atención sobre la Ford Ranger de Pérez y Caillava.

Carlos Pérez dialogando con su esposa María Victoria Caillava

El jueves pasado declaró el subcomisario de la Policía Federal Argentina Leandro Simón, quien trabajó durante más de un mes en la investigación. El efectivo sostuvo que, como apreciación personal y no como conclusión oficial, considera que la hipótesis de un accidente fatal es “lo más probable”.

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Simón relató que participó de rastrillajes, allanamientos y de la inspección de la camioneta. Durante esa medida, según recordó, se observaron reacciones de luminol en la parte delantera del vehículo.

A su turno, la subinspectora Abril Pizarro explicó ante el tribunal que el reactivo detectó vestigios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes, aunque aclaró que se trataba de un estudio orientativo y que las muestras debían ser analizadas para establecer si correspondían a sangre y, en ese caso, obtener un perfil genético.

En esa misma jornada, el sargento primero de Gendarmería Nacional Omar Acuña declaró que el vehículo tenía un raspón en el paragolpes delantero y el guardabarros derecho. A su entender, el daño se había originado por el roce con un cuerpo duro y no por el impacto contra una persona.

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Simón también habló de los teléfonos secuestrados a Pérez y Caillava. Sobre el aparato de Pérez, dijo que el día de la desaparición registró dos períodos de alrededor de 40 minutos sin señal. Uno de esos lapsos habría coincidido con el horario en que el matrimonio se retiró del paraje El Algarrobal, al que regresó más tarde.

GPS: las ubicaciones de Pérez y Caillava inmediatamente después de la "desaparición" de Loan

El subcomisario remarcó que apagar un celular no prueba la participación de una persona en un delito. Explicó, de todos modos, que los cortes llamaron la atención de los investigadores porque no coincidían con el uso habitual que tenía el dispositivo durante los días anteriores y porque impidieron reconstruir su ubicación durante esos momentos.

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