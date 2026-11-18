Haile fue detenido el 4 de noviembre junto a su hijo Fabrizio durante un allanamiento en la esquina de las calles 9 y 96 de Ensenada, en el marco de una causa iniciada por la denuncia de una mujer de 28 años

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José Luis Haile, el hombre de 67 años conocido como “El Puma de Janeiro”, quedó en libertad después de permanecer casi dos semanas detenido en el marco de una causa por presunta usurpación de inmueble, daño y lesiones leves en una vivienda ubicada en Punta Lara, partido de Ensenada. La clave para revertir su situación procesal fue un documento que su defensa obtuvo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, que acreditaba que el imputado se había presentado voluntariamente ante esa sede judicial el pasado 28 de septiembre.

El juez de Garantías N° 1, Guillermo Atencio, había rechazado en un primer momento la excarcelación de Haile al sostener que existía un riesgo concreto de fuga. Para fundamentar esa postura, el magistrado tuvo en cuenta un pedido de paradero y comparendo que el mismo tribunal federal había dispuesto en agosto de 2025, después de que el imputado no fuera hallado en el domicilio que tenía declarado en otra causa.

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Sin embargo, la defensa sostuvo que ese antecedente había perdido vigencia. Según explicó la abogada al medio platenese 0221, Haile ya había cumplido con aquella orden al presentarse de forma espontánea ante la Justicia federal tras regresar de Brasil. Una vez incorporada la constancia al expediente, el juez ordenó su liberación de inmediato.

La detención de Haile se había producido el 4 de noviembre, durante un allanamiento en la esquina de las calles 9 y 96, en Ensenada. Ese día, el operativo —a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Ensenada— permitió identificarlo dentro del inmueble junto a su hijo, Fabrizio Haile, de 35 años. Ambos quedaron vinculados a la causa que tiene a su cargo la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías encabezado por Atencio.

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El juez había tomado como antecedente un pedido de paradero y comparendo dispuesto en agosto de 2025, cuando el imputado no fue hallado en el domicilio que tenía declarado en otra causa

La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer de 28 años que aseguró haber sido atacada en el interior de la vivienda el día anterior al allanamiento. De acuerdo con su relato, un hombre ingresó al inmueble, le exigió que se retirara, la tomó del cabello y la golpeó en la cabeza con un arma de fuego antes de expulsarla por la fuerza.

Tras esa presentación, el personal policial relevó cámaras de seguridad públicas y privadas y tomó declaraciones testimoniales; a través de esas medidas, identificaron a “El Puma” como el primer hombre que habría ingresado a la propiedad. Durante el allanamiento del 4 de noviembre, los efectivos secuestraron un plano de la vivienda, dos documentos nacionales de identidad pertenecientes a la denunciante y un juego de llaves del inmueble.

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La situación de Fabrizio se resolvió antes que la de su padre. El 12 de noviembre, el juez Atencio le concedió la excarcelación bajo caución juratoria al comprobar que no registraba antecedentes penales y que no había razones suficientes para mantenerlo privado de su libertad. Como condición, debía presentarse cada 15 días ante el juzgado para ratificar su domicilio.

A “El Puma”, en cambio, le llevó casi dos semanas salir de la detención, precisamente porque el antecedente del pedido de paradero operó inicialmente como un obstáculo procesal difícil de sortear.

Haile sostuvo que la vivienda le pertenece y que permaneció ocupada por otras personas durante casi nueve años, sin obtener respuestas a los reclamos que había presentado ante la Justicia (Fotos: 0221)

Haile, por su parte, siempre sostuvo que la vivienda le pertenece y que permanecía ocupada por otras personas desde hacía casi nueve años. Antes de quedar detenido, había reconocido públicamente que decidió ingresar al inmueble por sus propios medios ante la falta de respuestas de la Justicia. “Estoy recuperando mi hogar después de 9 años de usurpación y después de haber denunciado todo en la Fiscalía 17. Me archivaron la causa, no me dieron respuestas, entonces vine y entré en mi casa”, declaró el platense. A él se le atribuyen los presuntos delitos de usurpación de inmueble, daño y lesiones leves, mientras que su hijo quedó imputado en la misma investigación.

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La defensa, además de lograr la libertad de ambos, apuntó contra el modo en que se manejó el proceso. La abogada cuestionó que la fiscalía hubiera solicitado una prórroga de la detención antes de que se resolviera el pedido de excarcelación, al entender que ese pedido carecía de sustento suficiente.

También anticipó que reclamará la incorporación a la causa de una declaración testimonial tomada por la DDI de Ensenada que, según afirmó, todavía no figura en el expediente. Desde su perspectiva, esa omisión habría sido uno de los factores que complicó la situación de sus defendidos durante el proceso.

Con ambos imputados en libertad, la defensa anunció que buscará incorporar al expediente los elementos que considera relevantes para el caso. La investigación judicial por el conflicto en la vivienda de Punta Lara continuará en paralelo mientras se resuelve la disputa por la titularidad del inmueble.

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