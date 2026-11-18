La comisión de Asuntos Constitucionales volverá a reunirse desde el mediodía. El oficialismo quiere dictaminar la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO (Fotos: Prensa Senado)

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La comisión de Asuntos Constitucionales buscará este mediodía dictaminar la reforma política que el Gobierno libertario desea para, por sobre todas las cosas, suspender las PASO de las elecciones generales 2027. En las últimas horas y, pese a que oficialistas y dialoguistas juegan al misterio hasta el final, deslizaron a Infobae que habría margen para firmar durante la jornada de hoy -salvo que se quiera “circular” el texto entre oficinas y estirar el suspenso un rato más-, lo que dejaría el tema listo para ser aprobado, en principio, el jueves 26.

Para que esto ocurra, se precisarán diez rúbricas como mínimo, ya sea en un despacho o varios. Lo que importa es la sumatoria. Quienes miran los próximos pasos y dan casi por hecho dicho objetivo -si no, la Casa Rosada quedará en medio de una nueva venta de humo- ya no miran a la comisión, sino al recinto. Al tratarse de una cuestión electoral, se requiere la mayoría absoluta en la votación en general y en particular del articulado. Es decir, 37 luces verdes.

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Según el uso de la palabra de horas atrás, hay ítems que dejan un embrollo de aspiraciones para voluntades clave en los dialoguistas. Allí se halla un heterogéneo grupo conformado por: legisladores que responden o no a un gobernador -o los que sueñan con otro postulante en su distrito, por más de ser, en los papeles, oficialista local-; senadores que quieren arañar una reelección en la Cámara alta o aparecer en alguna lista -supervivencia-; aliados que se sienten cada vez más enfrentados con el mileísmo, pero detrás esperan y ruegan por una “divina” señal desde el cielo; y libertarios que aún enfrentan cuentas sin saldar con el Ejecutivo. Una linda ensalada.

Bajo este escenario, el Gobierno enfrenta, siempre y cuando obtenga el dictamen, un desafío más que considerable para el recinto. Y allí jugarán quienes hoy no aparecen en la comisión, sino todo el pleno. Las especulaciones florecerán en un Congreso donde el que no corre, vuela. Por estos motivos habrá que seguir de cerca, en las próximas horas y días, el sendero que tenga el articulado. Hay quienes preferirían no despedir a la publicidad gratuita -son los que se quejan de la privada-; otros, no tocar más la Boleta Única de Papel -colectoras juguetonas-; y hasta hubo insólitas ambivalencias por Ficha Limpia, como gatilló la peronista disidente Alejandra Vigo.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich

El caso de la cordobesa es curioso. Si bien defendió el adiós a las PASO -posición de hace muchos años del justicialismo provincial-, viró en su exposición y casi que terminó pegada a las críticas realizadas por el kirchnerismo, como por ejemplo, con las colectoras. Fue notable. Días atrás, llamó la atención que haya sido la primera, en medio de un clima de acuerdo para acelerar un dictamen sobre la ley de discapacidad, en reclamar modificaciones extra, un sueño húmedo de Balcarce 50 para dilatar su tratamiento. Lo que haga en el recinto quedaría, a esta altura, como anecdótico.

Con esta piñata de sugerencias con aroma a teatro, la compulsa en una votación en particular necesitará, primero, a un bloque de libertarios alineado, sin una sola disidencia. Segundo, conformar a los dialoguistas que quieren un artículo sí y otro no, lo que dificultaría el punteo de adhesiones. Y, como suele ocurrir, en instancias de este estilo, los diablillos están llamados a meter la cola. Más, en este Senado, ya acostumbrado al festín de versiones y borradores que, en vez de ayudar, sólo cotizan en alza las acciones de legisladores. Ni el sistema institucional, la República, la Patria o ayudar al ciudadano está en juego. Sin dudas, lo que sí puede asegurarse a esta altura es que, en la Cámara alta, la campaña -hasta ayer, era la “pre”- se inició de manera formal.

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La atención -y tensión- por la reforma política apartó la mirada sobre otros temas que, no obstante, continuaron su sendero. Por caso, Acuerdos funcionó con su vice, el radical Maximiliano Abad, y con la karinista Nadia Márquez (Neuquén) como vocal y no como presidenta. Los desagradables llamados y mensajes -algunos, desde el propio Ejecutivo- el mismo día de la muerte de su ex colega y ex líder de la comisión, el riojano Juan Carlos Pagotto, la dejaron mal parada ante el resto de las bancadas. El trabajo seguirá hoy, desde las 10.

Hay más comisiones anotadas. Más allá de Asuntos Constitucionales, hay otras convocadas hasta las 18 de este miércoles. En el medio se consumará Labor Parlamentaria, a partir de las 15, para sesionar mañana. Se asoman discapacidad, el Tratado de Patentes que quiere Estados Unidos -sigue el lobby-, propiedad privada -reinstauración del 15% de tope para venta de tierra a extranjeros- y la denominada ley “Joaquín”, entre otras. Y pocos lo mencionan, pero está cerca del punto de ebullición la resolución de los representantes para el Consejo de la Magistratura. Bienvenidos al fin del período ordinario.

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