Ronquidos, un test positivo de cocaína y un debate interminable: qué dejaron las 20 audiencias del juicio a “Pity” Álvarez

El músico roncando en la sala (Foto/RSFotos)

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El juicio contra “Pity” Álvarez dejó escenas que bien podrían haber salido de uno de sus videoclips. Durante el debate, el músico se quedó dormido y roncó frente a los jueces, escribió canciones mientras declaraban los testigos, repartió estampitas de San Francisco de Asís, se retiró de una audiencia en ambulancia y hasta cambió de abogados.

Tras asumir, sus nuevos defensores pidieron apartar al fiscal y a los magistrados e intentaron, en reiteradas oportunidades, suspender el debate. El proceso entró así en una especie de loop interminable.

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Cuando parecía que ya había pasado de todo, el ex Viejas Locas —que lleva 42 días internado en una clínica psiquiátrica— pidió declarar y habló durante cuatro horas sobre el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Al día siguiente, se conoció que había dado positivo de cocaína y que, según un informe médico, había consumido la sustancia en el palacio judicial. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”, reconoció al regresar a la clínica.

El debate, que comenzó el 10 de agosto de 2026 con una proyección inicial de 11 audiencias, terminó extendiéndose por más de tres meses. En ese lapso, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 celebró 20 jornadas, escuchó a casi 40 testigos y debió resolver una sucesión de planteos que modificaron el cronograma original. En el centro del proceso estuvo siempre el mismo hecho: el homicidio de “El Gringo”, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

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El día que el músico se retiró de una audiencia en ambulancia (Foto/RSFotos)

“No voy a permitir que el imputado ronque”

La primera audiencia dejó algunas señales de lo que vendría. Ese día, el cantante dijo que no iba a declarar, respondió las preguntas personales y pasó buena parte de la jornada durmiendo.

En las siguientes jornadas hizo garabatos en una hoja, utilizó una lupa para leer documentos y exhibió remeras con mensajes, como “La gente manda”. En varias oportunidades se quedó dormido durante las declaraciones de los testigos y roncó frente a los magistrados.

“No voy a permitir que el imputado ronque”, llegó a advertir el presidente del tribunal, Gustavo Goerner. Su defensa sostenía que esos episodios estaban relacionados con su estado de salud y la medicación que recibía.

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El día que repartió estampitas en su ingreso al palacio judicial (Maximiliano Luna)

El debate comenzó con defensores oficiales, pero esa representación duró apenas una semana. Álvarez desplazó a Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín y designó a Javier Baños, Sebastián Queijeiro, Luciana Comerci y Alejandra Córdoba. El cambio marcó un punto de inflexión. Los nuevos abogados multiplicaron los pedidos para suspender el debate, solicitaron un juicio por jurados y cuestionaron las evaluaciones realizadas por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que permitieron avanzar con el proceso.

En medio de los cruces, y con el juicio “tambaleando”, Goerner lanzó una frase: “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”.

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También pidieron recusar a los tres jueces y al fiscal Sandro Abraldes. Finalmente, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó ambos planteos. Fue durante la primera semana de septiembre. Para ese entonces el juicio ya debía haber terminado, pero seguía acumulando recursos y discusiones.

Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, parte del staff de defensores del músico (Foto/Maximiliano Luna)

De una ambulancia a la internación psiquiátrica

El 2 de septiembre, la quinta audiencia terminó antes de lo previsto. Después de escuchar a peritos que reconstruyeron las lesiones de Cristian Díaz y las circunstancias de su muerte, Álvarez debió ser asistido por personal del SAME y trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Presentaba presión alta e hiperglucemia.

Semanas más tarde fue internado en el Hospital Tornú. Desde allí, el 28 de septiembre protagonizó otro episodio. Según relató su abogado Sebastián Queijeiro, durante una crisis vinculada con el intento de conectarlo a una audiencia de manera virtual, el músico intentó fugarse del hospital.

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Al día siguiente, mientras se discutía si estaba en condiciones de continuar el proceso, Álvarez sorprendió con una llamada al programa de Moria Casán. “Me va a explotar la cabeza”, dijo sobre la presión que le generaba el juicio. Luego, esa entrevista fue incorporada a una nueva evaluación del Cuerpo Médico Forense, a pedido de la Fiscalía.

Finalmente, el 2 de octubre, el músico fue trasladado a una clínica psiquiátrica de Castelar, donde quedó internado involuntariamente por disposición de la Justicia civil. Desde entonces, su presencia física ante el tribunal pasó a ser excepcional.

"Pity" Álvarez y su intento de fugarse del hospital Tornú

La declaración de cuatro horas y el test positivo de cocaína

El lunes 2 de noviembre, Álvarez regresó al edificio de la calle Paraguay al 1500 para declarar por primera vez ante el TOC. Como sucedió otras veces, varios fanáticos lo esperaban en la puerta, pero ese día no se detuvo a saludarlos. Llegó desde la clínica de Castelar en ambulancia e ingresó sin hacer declaraciones. Luego habló cerca de cuatro horas.

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En su testimonio, reconoció haber disparado contra Cristian Díaz, pero sostuvo que reaccionó porque se sintió “acorralado”. Reconstruyó el conflicto previo, explicó su versión de aquella madrugada y pidió perdón a la familia de la víctima. “No pensé, me transformé”, dijo.

La jornada dejó otra polémica: un examen posterior arrojó un resultado positivo de cocaína. El fiscal Sandro Abraldes anunció que impulsaría una investigación para determinar cómo el músico había accedido a la sustancia en el edificio judicial mientras permanecía bajo supervisión.

Álvarez el pasado lunes 2 de noviembre, cuando declaró ante el TOC N° 29 (Foto/Maximilianno Luna)

“Que se haga justicia”

Entre las casi 40 declaraciones hubo una especialmente emotiva. Jacqueline Guzzardi, quien siempre había considerado a Cristian Díaz su padre, contó que durante la investigación un estudio de ADN determinó que no existía un vínculo biológico entre ambos.

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“No sé si él lo sabía. Él siempre fue amoroso conmigo, atento”, declaró ante los jueces.

La joven también habló de las consecuencias del asesinato y pidió que el caso se resolviera sin privilegios: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.

La publicación de la hija de Díaz tras su declaración ante el TOC N°29

A lo largo del debate, policías, médicos, peritos y vecinos declararon sobre las circunstancias del crimen. Los especialistas reconstruyeron la mecánica del ataque, analizaron las trayectorias de los disparos y determinaron cuánto tiempo sobrevivió Díaz después de recibir los impactos de bala.

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Además, declararon psiquiatras y psicólogos que evaluaron el estado de salud mental de Álvarez, sus antecedentes de consumo problemático de drogas y su capacidad para comprender sus actos al momento del hecho.

La defensa también convocó a testigos que describieron amenazas y situaciones de violencia que, según sus relatos, Álvarez sufría en el barrio Samoré. Esas declaraciones se convirtieron en parte de la estrategia para sostener que el músico había actuado en legítima defensa ante una amenaza que percibió como real.

Un grupo de seguidores de "Pity" Álvarez en la puerta del tribunal

Los alegatos y el final de un juicio interminable

La semana pasada, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión. También pidió que se evaluara la posibilidad de que el músico cumpliera la pena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

El miércoles 11 de noviembre, el fiscal Sandro Abraldes reclamó 18 años y seis meses de prisión. Rechazó que Álvarez hubiera actuado en legítima defensa y sostuvo que disparó con intención de matar. “Jugó a ser Dios”, afirmó durante su alegato. También pidió que el cantante quedara detenido cuando finalizara su internación psiquiátrica.

El viernes 13 fue el turno de la defensa. El abogado Javier Baños sostuvo en su exposición que Cristian Díaz impidió que el cantante se retirara del lugar y que los disparos fueron una reacción ante una agresión ilegítima. Así, solicitó que Pity sea absuelto.

El veredicto está previsto para el 20 de noviembre.

El músico arribó a una de las jornadas con un ejemplar del Código Penal en la mano (Foto/Maximiliano Luna)

Cuando comenzó el juicio, el 10 de agosto, Álvarez llegó al tribunal con una remera que llevaba impresa la frase “Y si esperás, vas a entender”, de Nunca quise, una canción de Intoxicados. Hacia el final del estribillo, el músico canta sobre cómo las adversidades lo vuelven más fuerte. “Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero”. ¿Será el desenlace de este juicio una de esas veces?