La Justicia investigará la filtración del video de las torturas del triple crimen narco de Florencio Varela

Las imágenes muestran el arribo de 'Pequeño J' a la Base Aérea de El Palomar, custodiado por agentes de la PFA.

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La filtración masiva de un video de casi tres minutos que muestra las aberrantes torturas que sufrió Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela, horrorizó a parte de la sociedad. En las imágenes, dos hampones rodean a Gutiérrez para retenerla en una cama y amputarle un dedo con una tijera cortaperno, mientras Lara llora y ruega por su vida. Todo, bajo las órdenes de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, uno de los presuntos jefes de la banda del Bajo Flores detrás de los crímenes, que cayó en el marco de una causa narco paralela.

El procesamiento de “Roger” Macalopu, firmado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, asevera: “Puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” lanzarse sobre la víctima para reducirla". Los investigadores del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el caso, tampoco tienen dudas: el hombre en la cama es él.

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El video fue un golpe total a la narrativa de “Pequeño J”, hoy preso en el penal de Ezeiza. En su indagatoria y en su primera entrevista desde prisión, concedida a Infobae, Janzen Valverde negó haber estado en la casa de Florencio Varela cuando se cometieron los homicidios.

Este viernes, el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el triple crimen, decidió que se forme una nueva causa para determinar cómo las imágenes de la bestial mutilación de Lara Gutiérrez llegaron a manos de curiosos y periodistas.

Lara Gutiérrez, la víctima torturada

La nueva causa estará en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón, según documentos judiciales a los que accedió Infobae; la filmación todavía se encuentra “en reserva para las partes” en la causa del triple crimen, bajo la calificación de “violación de secretos”.

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En un interesante giro, el abogado defensor de Janzen Valverde, el penalista y académico Lucas Contreras Alderete, pidió la semana pasada al Juzgado Federal N°2 de Morón que se investigue la filtración. Fuentes del caso aseveran que esta causa no fue iniciada por la denuncia de la defensa de “Pequeño J”, sino por la difusión del video mismo.

La grabación fue hallada en el teléfono de Daniel Tello Chacón, uno de los subalternos de “Roger” Macalopu, procesado en la causa a cargo de Arroyo Salgado, cuando la PSA lo allanó en su casa de la zona de Moreno el 16 de octubre pasado.

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El video, enviado desde la aplicación encriptada Zangi, había sido borrado. Sin embargo, una pericia forense logró recuperarlo dentro de una de las carpetas de la app en el teléfono. Tello Chacón lo recibió en la madrugada el 24 de septiembre, una semana después del crimen. La cama sobre la que Lara fue torturada puede verse en históricas filmaciones de la causa.

Lara y "Pequeño J" en el Bajo Flores, días antes del triple crimen

En un nuevo documento, el juez Rodríguez ratifica: “Quien agarraría a la víctima para que se logre amputar uno de sus dedos resultaría ser Tony Janzen Valverde Victoriano”.

Sin embargo, fuentes cercanas a “Pequeño J” aseguran que su abogado buscará convertirse en querellante en la nueva causa por la filtración al verse, según sus cálculos, directamente afectado. También, podrán disputar la supuesta participación de “Pequeño J” en las torturas con un pedido de pericia. “Estas afirmaciones están hechas en condicional”, aseveran fuentes cercanas al acusado.

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El dedo, ya amputado, fue mostrado a cámara. “Bien, bien”, dijo “Roger”, satisfecho. A Lara, en los minutos siguientes, según la autopsia a su cadáver, le amputarían cuatro dedos más. Tenía apenas 15 años. El narco que la mutiló fue identificado.