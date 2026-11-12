Sociedad

Una mujer escuchó ruidos en el techo de su casa y descubrió que su ex vivía en el tanque de agua

Ocurrió en Santiago del Estero. Ante la denuncia, la policía revisó el inmueble y descubrió las pertenencias del hombre, quien tras las separación quedó en situación de calle. Intervino una fiscal y le asignó un botón antipánico

Insólito en Santiago del Estero: descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa
El acusado recurrió al techo como refugio nocturno debido a su situación de calle y al desalojo de la casa de su madre
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Lo que comenzó como una sospecha por ruidos nocturnos terminó con el hallazgo de ropa y abrigo escondidos sobre el techo: un hombre habría estado durmiendo dentro del tanque de agua de la casa de su expareja sin que ella lo supiera, en el barrio Siglo XXI de la zona sur de la capital de Santiago del Estero.

El episodio se desarrolló en una vivienda ubicada en la Manzana 65 del barrio, durante las dos noches inmediatamente posteriores a la ruptura de la pareja. Fue entonces cuando la propietaria comenzó a registrar sonidos inusuales en la parte superior del inmueble, una inquietud que, lejos de disiparse, fue en aumento hasta que decidió pedir intervención policial.

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Con el consentimiento de la dueña de casa, los efectivos inspeccionaron los sectores elevados de la vivienda y revisaron el área del tanque de reserva de agua. Lo que encontraron despejó toda duda: un par de zapatillas negras y una frazada, elementos que el hombre habría utilizado para instalarse en ese espacio y pasar la noche sin ser descubierto.

Dos oficiales de policía permanecen sobre el tejado de ladrillo de una casa en una zona residencial, junto a un tanque de agua.
La fiscal Silvia Jaime Luna intervino en el expediente desde la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según trascendió, la expareja atraviesa una situación de vulnerabilidad: está en situación de calle y, además, habría sido echado de la vivienda de su propia madre. Ese contexto habría llevado al hombre a elegir el techo de la casa de su expareja como refugio nocturno.

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A pesar de que la mujer no manifestó inicialmente su intención de radicar una denuncia penal —precisamente por la precariedad que atraviesa el hombre—, el caso llegó a manos de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar.

La fiscal Silvia Jaime Luna tomó intervención y dispuso medidas urgentes de protección. Entre ellas, ordenó la instalación y activación de un botón antipánico en el teléfono celular de la propietaria, herramienta que le permitirá solicitar asistencia de forma inmediata ante cualquier episodio que comprometa su seguridad.

Intentó golpear a su pareja, fue detenido y descubrieron que tenía un pedido de captura por otra causa de violencia

En una vivienda que compartía con su pareja en el barrio 9 de Julio de La Banda, Santiago del Estero, una joven de 19 años denunció que el acusado intentó golpearla. El hecho se registró en los primeros minutos del jueves 15 de octubre y derivó en un procedimiento policial durante el cual fue detenido el joven de 21 años.

A partir de una alerta por un episodio de violencia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 47 acudieron al domicilio, con el apoyo de agentes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4.

La Policía arrestó a un joven de 21 años acusado de intentar golpear a su pareja en una casa del barrio 9 de Julio de La Banda (Gentileza)
La Policía arrestó a un joven de 21 años acusado de intentar golpear a su pareja en una casa del barrio 9 de Julio de La Banda (Gentileza)

Una vez allí, los policías dialogaron con la joven, que contó lo ocurrido. De acuerdo con lo publicado por Diario Panorama, explicó que su pareja había intentado agredirla dentro de la casa en la que convivían.

Al advertir la llegada de la Policía, el joven habría procurado retirarse del inmueble, aunque los agentes lo alcanzaron a pocos metros y comprobaron su identidad. Así determinaron que tenía una orden de detención vigente, dispuesta en una causa previa por lesiones en contexto de violencia de género.

Durante el procedimiento, ese hallazgo cambió la situación del joven. Además de las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia de la mujer de 19 años, la Policía tenía que concretar una medida judicial que ya estaba vigente.

La Fiscalía de turno tomó conocimiento del procedimiento. El acusado fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia para cumplir la medida judicial ya dispuesta, mientras se sumaban las actuaciones relacionadas con el episodio denunciado por su pareja.

La remisión de esas actuaciones permitirá que la Fiscalía a cargo del antecedente conozca las circunstancias de la nueva intervención. La Fiscalía de turno, a su vez, deberá avanzar con las medidas vinculadas al presunto intento de agresión denunciado en el barrio 9 de Julio.

No hubo difusión de detalles sobre eventuales lesiones ni acerca de otros elementos que pudieran haber sido secuestrados en el domicilio. El joven permanece detenido mientras siguen las diligencias.

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