Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

En una comunicación telefónica, el cantante expresó su preocupación por su situación actual.

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Este martes por la mañana, Cristian Pity Álvarez habló desde el Hospital Tornú, donde permanece internado desde el 23 de septiembre mientras atraviesa el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. En una comunicación telefónica con La Mañana con Moria, el histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió al momento que atraviesa, habló de su situación judicial, explicó qué ocurrió antes de su internación y contó por qué la música continúa siendo el principal espacio en el que logra sentirse bien. También aseguró que podría recibir el alta “hoy o mañana”, aunque aclaró que llevaba varios días atravesado por preocupaciones que le impedían descansar.

La conversación comenzó cuando el cantante explicó que necesitaba hablar sobre el juicio en el que se encuentra involucrado, las fechas que suspendió y los proyectos musicales que continúa desarrollando. Según relató, la acumulación de asuntos terminó por llevarlo a un estado de colapso: “Es como que tengo en la cabeza… Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga: ‘Arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadernos”, expresó.

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El Pity aseguró que no recordaba con claridad lo que había sucedido el día previo. “Me pasó que el lunes colapsé, no sé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. La verdad que yo no me acuerdo de nada”, relató. El músico explicó que tampoco podía reconstruir el momento en que salió de su casa ni el traslado al hospital. “Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa. No me acuerdo de nada”, sostuvo.

Para describir la sensación de saturación que atravesó, utilizó una imagen vinculada con el exceso de voces y estímulos. “Cuando tus ocho hijos te hablan a la vez y no los podés escuchar a todos”. Después aseguró que en ese momento se encontraba mejor. “Ahora estoy en una cama en un hospital y puede ser que, si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana y estoy bien”, afirmó.

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Álvarez también contó que durante la internación durmió varios días seguidos y que luego comenzó a tener dificultades para volver a descansar. “Bajé en cuatro o cinco días. En realidad, dormí como cinco o seis días y hace tres días que no puedo dormir, volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando”.

Asi intento escaparse Pity Alvarez del hospital Tornú

Cuando le preguntaron qué necesitaba para sentirse bien, el músico fue directo. “Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo, es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo”, expresó. Reconoció que tenía días malos, como cualquier persona, y que a veces debía enfrentarse a situaciones que lo alteraban, pero remarcó que el escenario y el trabajo con sus compañeros representaban un lugar fundamental para él.

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También se refirió a las personas que dudaban de su estado y cuestionaban que pudiera presentarse durante horas en un escenario, recordar sus canciones y sostener un recital, mientras atravesaba dificultades para enfrentar el proceso judicial. Ante esas críticas de estar realizando “un acting”, el Pity sentenció: “Yo no me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”.

Sin embargo, explicó que el funcionamiento de un artista durante un show no podía compararse con su desempeño fuera del escenario. Y comparó con la profesión de Moria: “Cuando salís al teatro de revistas, brillás, ¿no? Pero cuando estás en el camarín te vas a fijar en la cartera y te olvidaste el perfume, que es tan importante para vos. O te olvidaste, qué sé yo, el registro en Banfield”, señaló.

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A partir de esa comparación, describió lo que ocurría cuando comenzaba un recital. “Cuando nosotros hacemos arte, no te digo que lo hacemos de memoria, porque si fuera de memoria sería feo, porque sería siempre igual. Pero pinta algo tan lindo que primero le empezás tirando vos a la gente, la gente te lo devuelve, vos se lo volvés a dar. Es como una pelota inflable que va y viene. Un feedback”, explicó.

El músico sostuvo que no necesitaba ayuda para cantar sus canciones. “Yo no tengo que andarme poniendo un televisorcito para acordarme las letras, porque esos son como mis hijastros”, dijo. Luego aclaró que las canciones eran composiciones propias y que podía interpretarlas de principio a fin. “Las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta”, aseguró.

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Para demostrarlo, Moria le pidió que cantara algo y Pity apeló a uno de sus clásicos, modificado para la ocasión: “Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. Y te estoy hablando, Moria, porque me gustás mucho”.

Pity Álvarez se retira de los tribunales

Más adelante, Álvarez relató que hizo luego de la situación que terminó con su internación. “Después de que pasó todo eso, me senté y les di clase de ética”. Según explicó, el abogado discutía con la directora del lugar y con una secretaria, mientras varias personas hablaban al mismo tiempo. Esa situación lo alteró y decidió intervenir. “Y dije: ‘Amigos, ¿no pueden hablar más bajito y pidiendo la palabra?’. Porque estaban hablando como cuatro personas juntas y a mí me estaban volviendo loco”, recordó.

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El Pity reconoció que la interacción social podía resultarle difícil cuando varias personas hablaban al mismo tiempo. Sin embargo, diferenció esa situación de lo que ocurría durante sus presentaciones. “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria”, afirmó más adelante. La frase sorprendió por el contexto de la internación y del juicio, pero Álvarez explicó que había atravesado cambios importantes en los últimos tiempos.

En ese sentido, recordó el período en el que estuvo detenido y afirmó que dejó una de sus adicciones. “Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí, porque me ayudó”, sostuvo. Luego agregó que continuó con ese proceso durante dos meses después de recuperar la libertad y que, a partir de entonces, comenzó a observar algunas situaciones con mayor claridad.

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El músico también habló de las interpretaciones que otras personas hicieron sobre su comportamiento. “Me quisieron hacer pisar el palito como que iba a ser un cachivache”, afirmó. Según explicó, quienes lo fueron a ver a Córdoba habrían esperado encontrarlo en otra situación, pero cambiaron de opinión cuando comprobaron que podía interpretar sus canciones sin olvidarse las letras.

“Como vieron que no fui un cachivache, se fueron para el otro lado. Dijeron: ‘¿Cómo este muchacho puede dar treinta y tres temas sin olvidarse la letra, manteniendo un ritmo sin altibajos y no puede ir a juicio?’”, relató. Para el Pity, esas críticas no comprendían la naturaleza del arte ni la manera en que un músico podía desenvolverse arriba de un escenario.

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Antes de finalizar, Álvarez habló sobre la organización de sus fechas y la importancia que tenía para él cuidar cada detalle de sus presentaciones. “Termina una fecha y me tomo dos días y empieza la otra, aunque falte un mes y medio”, explicó. Luego enumeró algunos de los aspectos que consideraba centrales para preparar un show: “Lo que manejo de mis fechas es el arte, sonido, luces, campo de batalla, estrategias para que los chicos estemos bien”.

También mencionó las pruebas de sonido, la seguridad del público y la necesidad de que quienes asistieran pudieran disfrutar de un buen momento. “Que sea un lindo momento para todos, que estemos juntos, prueba de sonido, seguridad de la gente que va. Que todo sea hermoso”, señaló.