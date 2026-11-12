Paro de subtes hoy: a qué hora empieza, líneas afectadas y cuándo se reanuda el servicio

La AGTSyP anunció un paro en las seis líneas de subte y el Premetro tras la muerte de un trabajador vinculada a la exposición al asbesto. (Jaime Olivos)

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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizará hoy un paro en las seis líneas de subte y el Premetro para este jueves, desde las 21 hasta el cierre del servicio, en repudio por la muerte de un trabajador que el gremio vincula con la exposición al asbesto.

La medida apunta contra la empresa concesionaria Emova y las distintas gestiones del Gobierno de la Ciudad que, según la organización sindical, permitieron la permanencia de ese mineral cancerígeno en la red de transporte.

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El cese de actividades impactará de manera simultánea y absoluta en la totalidad del sistema subterráneo. Ninguna formación prestará servicio en esa franja horaria, afectando el funcionamiento de las líneas A, B, C, D, E, H y el recorrido del Premetro.

Con la huelga, los usuarios tendrán que buscar vías alternativas de transporte para movilizarse por la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 150 trabajadores recibieron diagnósticos por afecciones de salud que el sindicato atribuye al contacto con asbesto en las instalaciones. La utilización de este material está prohibida desde hace más de 20 años, aunque la entidad sostiene que aún permanece en sectores de la infraestructura subterránea.

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La organización atribuyó el fallecimiento a una situación evitable y responsabilizó a la concesionaria y a las autoridades. “De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores”, señaló.

De esta forma, el pliego sindical exige retirar el asbesto de toda la red, reemplazar las flotas contaminadas e incorporar a la totalidad del personal activo y jubilado al Relevamiento de Agentes de Riesgo. También reclama una reducción de la jornada laboral para limitar la exposición al mineral. “Redoblamos nuestra exigencia para que cumplan con las leyes y normas vigentes”, sostuvo el gremio, que definió el escenario como una “verdadera crisis sanitaria bajo tierra”.

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Más de 150 empleados del subterráneo recibieron diagnósticos médicos por afecciones que el gremio atribuye al contacto con el mineral cancerígeno. (Jaime Olivos)

El conflicto de este jueves se desencadenó por la muerte de Oscar Bauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la Línea B por más de 32 años hasta su jubilación, en agosto de 2024. La empresa lamentó su deceso y expresó su acompañamiento a la familia. A la vez, rechazó la caracterización sindical sobre las condiciones de seguridad en el subte.

Emova afirmó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en todas las áreas de trabajo y que los resultados fueron adecuados para la salud de acuerdo con los estándares técnicos vigentes. Las evaluaciones estuvieron a cargo de instituciones y laboratorios convalidados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad.

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La concesionaria indicó que mantiene un plan integral de desasbetización mediante una mesa interdisciplinaria de la que participan entidades gremiales y la Dirección de Producción del Trabajo porteña.

Crece la tensión en el subte

El conflicto laboral entre la empresa y el sindicato viene acumulando medidas de fuerza desde semanas atrás. El miércoles pasado, trabajadores liberaron los molinetes de la estación San Pedrito, de la Línea A, para protestar por descuentos salariales que aplicó la empresa.

El titular de la AGTSyP, Néstor Segovia, calificó las deducciones como una práctica “persecutoria y extorsiva” y aseguró que existen fallos judiciales que ordenan a la concesionaria desistir de esos descuentos.

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La empresa respondió que solo descontó los días en que el personal no prestó servicios, según los registros de asistencia. Precisó que el reclamo salarial involucraba a 19 empleados, menos del 0,5% de los 4.700 trabajadores de la red.

El pliego sindical exige el retiro del asbesto de la red, el recambio de flotas y una reducción de la jornada laboral. (Jaime Olivos)

El 20 de octubre, un paro total interrumpió el funcionamiento de las seis líneas y del Premetro después de que la Policía de la Ciudad detuviera a un trabajador que levantaba molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, de la Línea B. La intervención de delegados sindicales para impedir el arresto terminó en las detenciones de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, uno de los dirigentes del gremio.

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En el marco de esa disputa, Segovia también fue arrestado ese día y recuperó la libertad pasado el mediodía. El dirigente denunció haber recibido golpes durante el procedimiento.

El Gobierno de la Ciudad intimó a los gremios, a la empresa y a la gestión porteña de los subterráneo a garantizar un servicio mínimo del 50% en cada línea, como parte de las restricciones al derecho de huelga legisladas por la reforma laboral. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó entonces las detenciones durante una visita oficial a España: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

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