Sociedad

Incendio y explosión en Remedios de Escalada: MetroGAS logró cortar la fuga y los Bomberos extinguieron el fuego

La Municipalidad de Lanús informó que el incidente quedó bajo control. Los equipos locales iniciaron la evaluación de los daños durante la madrugada. Desarrollo Social asistió a las familias evacuadas para organizar un retorno gradual a sus viviendas en la zona afectada

Los trabajos de Bomberos luego del siniestro ocurrido por la rotura de un caño de gas
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La Municipalidad de Lanús informó este sábado que durante la madrugada la empresa MetroGAS logró cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio que este viernes dejó como saldo un muerto y 30 heridos en la localidad de Remedios de Escalada.

Los equipos municipales comenzaron a evaluar los daños, mientras el área de Desarrollo Social asiste a las familias evacuadas para que regresen de manera gradual a sus hogares.

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La zona afectada permanecerá restringida al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico y las tareas de limpieza. La investigación judicial avanza para establecer cómo ocurrieron los hechos y qué grado de responsabilidad tuvieron las empresas que intervinieron.

explosión en Remedios de Escalada
Personal de Bomberos extinguió el fuego

El municipio agradeció la colaboración de Bomberos y Defensa Civil de distritos vecinos, además del apoyo del Club Atlético Talleres, que cedió sus instalaciones para el Centro de Evacuados, los grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. También reconoció la ayuda voluntaria de los vecinos y las vecinas de Remedios de Escalada.

Cómo fue la explosión y el incendio

El siniestro ocurrió después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. El incidente obligó a evacuar una zona comercial y mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada esta madrugada.

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Siete de los heridos permanecían en estado grave: seis fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita y uno al Hospital Narciso López. Otras 13 personas quedaron en observación fuera de peligro y 10 recibieron el alta médica.

La máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó la cañería a las 9:44, mientras realizaba tareas de renovación de redes. La explosión se produjo a las 10:52, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en un sector de alta circulación comercial.

El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Fuentes oficiales informaron a Infobae que el fuego quedó limitado al área de la explosión, aunque la pérdida de gas siguió activa durante varias horas.

El Municipio de Lanús comunicó poco antes de las 21 que muchas familias pudieron regresar a sus viviendas. Sin embargo, continuaban evacuados los vecinos que viven o trabajan en el sector más afectado.

Durante un rastrillaje, personal de seguridad encontró a una persona desorientada. El otro aviso por una supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma de una familia, por lo que ya no quedaban personas buscadas.

La fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada, interviene para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales. Como primera medida, dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS, aunque luego aclaró que no había detenidos y que ambos permanecerían en esa condición hasta el final de las diligencias preliminares.

Las primeras tareas judiciales se concentraron en asegurar el área, sofocar las llamas y reducir los riesgos para vecinos y equipos de emergencia. Las pericias podrán comenzar cuando los especialistas tengan condiciones seguras para ingresar a los edificios afectados.

La fuga de gas y el operativo de emergencia

Del operativo participaron los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús, junto con dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. También trabajaron Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Cruz Roja y equipos sanitarios municipales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que sigue la evolución de la emergencia en contacto permanente con MetroGAS. El organismo anticipó que realizará las auditorías siniestrales correspondientes y pondrá sus resultados a disposición de la Justicia.

Los testimonios de vecinos describieron la potencia de la detonación. Walter, propietario de un comercio y de una vivienda situada a media cuadra, relató: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura”.

Ariana, vecina de Remedios de Escalada, afirmó que el impacto se sintió “como un trueno muy fuerte”. También señaló que las calles ya estaban cortadas por las tareas sobre los caños de gas y destacó la rápida llegada de los bomberos: “Estoy temblando, fue horrible”.

Andrés dijo haber escuchado tres explosiones y percibido un fuerte olor a gas. Los equipos de emergencia evacuaron un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados dentro de un radio de 200 metros.

Carlos, que se encontraba a menos de una cuadra, contó: “Parecía un trueno, escuché murmullo en la calle y salí a mirar... me encontré con imágenes tremendas. En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo. Prevención hay por todos lados. Mucho más de 100 metros no podemos acercarnos”.

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