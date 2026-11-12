El ramal Retiro-José León Suárez del Tren Mitre permanece interrumpido por fallas en el suministro eléctrico

Tren Mitre

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El ramal Retiro-José León Suárez de la línea de ferrocarril Bartolomé Mitre permanece interrumpido por fallas en el suministro eléctrico, informó Trenes Argentinos.

Según informó la empresa Trenes Argentinos a este medio, se averió un cable de alta tensión durante la jornada de ayer durante los trabajos de excavación que realiza una empresa contratista de AUSA para la construcción del paso bajo nivel a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

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El ramal Retiro-Mitre circula con demoras también por fallas en el suministro eléctrico

“Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Hasta tanto finalicen las tareas, la prestación permanecerá interrumpida”, informó la firma.

Por su parte, el ramal Retiro-Mitre, circula con demoras también por fallas en el suministro eléctrico.

Por otro lado, la línea San Martín también circula con servicio limitado entre las estaciones José C Paz y Retiro por incidente vial cerca de la estación Muñiz, en San Miguel.