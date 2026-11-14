Crimen y Justicia

“Todavía no caigo que estoy con vida”: el relato de uno de los heridos de la explosión en Remedios de Escalada

“Fue como un misil”, señaló Marcelo, que ya fue dado de alta tras sufrir quemaduras y perder la prótesis dental luego del accidente

El relato de Marcelo
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Marcelo, uno de los 30 heridos que dejó la violenta explosión en el centro de la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, relató su experiencia luego de ser dado de alta y expresó su sorpresa al estar vivo, pese a la magnitud del estallido. “Es impresionante. Todavía estoy aturdido. No caigo que estoy acá con vida”, señaló.

“La verdad que volví a nacer. Estaba justo cerca de la fiambrería que explotó. Yo estaba en el bazar viendo los precios, como siempre paso. Cuando escuché la explosión, vuelvo para adentro del bazar y ahí me veo todo sangre en la cabeza. Tengo ocho puntos. Y bueno, de ahí ya no me acuerdo nada porque no sé quién me rescató, quién me sacó. Aparecí en el hospital”, relató el hombre en diálogo con TN.

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“Lo que sí me acuerdo es el griterío de gente, la gente ayudando. De eso sí me acuerdo, pero impresionante. La explosión fue impresionante. Parecía que había caído un misil”, añadió el herido, vendado en varias partes del cuerpo y todavía afectado por lo que pasó.

En ese sentido, contó que sufrió quemaduras y perdió parte de su prótesis dental. “Después perdí los anteojos, todo. Pero bueno, la puedo contar. Gracias a Dios la puedo contar. Tuve un Dios aparte”, expresó.

Marcelo además sostuvo que las ambulancias tardaron en llegar luego de la explosión y criticó la falta de asistencia por parte del Municipio de Lanús. “Las ambulancias no daban abasto. Tardaron mucho. Los bomberos llegaron rápido, pero las ambulancias tardaron un montón. Después, el tema del Municipio, nadie se hizo cargo, nadie vino, nadie asistía. Con el Municipio la verdad estuvo mal. Nadie se presentó con las víctimas”, denunció.

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También dijo que cuando pasó frente a la fiambrería se sentía olor a gas y que fueron todos los vecinos los que lo notaron.

“Desde las nueve y media se sentía. Cuando yo venía doblando ya se sentía el olor a gas. Yo estaba al frente. Es que veía eso, pero pensé: están trabajando, lo están solucionando. No pensé que iba a explotar todo. La gente caminaba normal por la vereda. Nadie decía ‘evacuemos, salgan’. Ellos (por los obreros) seguían trabajando como si nada. Y la gente pasaba, compraba, como un día normal. La verdad que no se lo esperaban. Esto se podía haber evitado. Pero bueno, fue una tragedia”, añadió.

El hombre, que es auxiliar de enfermería y atiende pacientes mayores, dijo que por el momento va a seguir con las curaciones de sus heridas y por lo pronto no va a poder trabajar. “Agradezco al Hospital Melo, que me atendieron de primera”, recordó el herido.

Piernas de una persona con pantalón corto negro, zapatillas oscuras y un vendaje en la rodilla sobre un camino de piedras irregulares
Marcelo resultó herido en varias partes del cuerpo

Además, contó que no puede volver todavía a su casa, que debe quedarse en el domicilio de su madre y que en el barrio no hay luz.

“Vine a buscar un poco de ropa, estoy en lo de mi mamá, a un par de cuadras. Vine a ver al pato, tengo animalitos, a ver si el veterinario me lo lleva ahora. Pero a nadie dejan entrar. No tenemos luz, nada”, agregó.

“El Municipio tampoco viene a darte una mano. Es impresionante. Rompen acá, rompen allá, y ni saben dónde rompen. Creo que acá tendría que haber un plano de dónde romper. Está por todas las veredas. Nadie se comunicó. Ni con mi hermana, ni conmigo. Nadie se comunicó, ni del Municipio ni de Metrogas”, insistió.

El último comunicado del Municipio

Esta mañana, el Municipio de Lanús emitió un comunicado en el que dijo que se confirmó la extinción completa del fuego y la fuga de gas está totalmente controlada. Ahora -dijeron- comenzará la evaluación de los daños.

“Durante la madrugada la empresa MetroGAS finalmente pudo cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos logró extinguir por completo el incendio. Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares”, señalaron.

“La zona afectada continuará restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron”, comunicaron.

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