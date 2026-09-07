Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: después de un tenso cruce con la defensa del músico, el tribunal rechazó otro pedido para suspender el debate

Una persona caracterizada con gafas de sol sobre la cabeza y guantes de red muestra la palma de su mano izquierda con un ojo azul dibujado.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz volverá a ponerse en marcha esta mañana desde las 10.30, después de que la audiencia de la semana pasada fuera interrumpida por una descompensación del músico. Y que obligó a su traslado en ambulancia al Hospital Fernández.

La suspensión se produjo mientras declaraba Angélica Cristina Bustos, la médica forense que practicó la autopsia de Díaz. Está previsto que su exposición continúe en la nueva audiencia. Para esta jornada también están citados Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y los integrantes del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, quienes ya habían sido convocados para la fecha anterior.