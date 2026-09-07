Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: después de un tenso cruce con la defensa del músico, el tribunal rechazó otro pedido para suspender el debate

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz volverá a ponerse en marcha esta mañana desde las 10.30, después de que la audiencia de la semana pasada fuera interrumpida por una descompensación del músico. Y que obligó a su traslado en ambulancia al Hospital Fernández.
La suspensión se produjo mientras declaraba Angélica Cristina Bustos, la médica forense que practicó la autopsia de Díaz. Está previsto que su exposición continúe en la nueva audiencia. Para esta jornada también están citados Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y los integrantes del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, quienes ya habían sido convocados para la fecha anterior.
El tribunal rechazó el nuevo pedido de suspensión
Tras deliberar, el presidente del TOC N°29, Gustavo Goerner, anunció que el tribunal resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio. El juez se refirió primero al episodio ocurrido durante la audiencia anterior, cuando Álvarez se descompensó y debió ser trasladado al Hospital Fernández. Según señaló, no puede ser considerado un “hecho nuevo” vinculado con la capacidad del músico para afrontar el proceso.
Goerner recordó que Álvarez ya fue evaluado por una junta interdisciplinaria, en la que participaron también peritos de parte, y que allí se establecieron sus problemas de salud. Explicó que existió una discrepancia respecto de si el deterioro cognitivo que presenta es leve o moderado, pero sostuvo que la descompensación sufrida la semana pasada no modifica lo que el tribunal ya resolvió. “Estamos en presencia de un imputado que está en una situación de consumo crónico y falta de control del suministro de medicamentos”, indicó. Aclaró, sin embargo, que eso no significa que el tribunal desconozca las patologías de antigua data de Álvarez.
El magistrado también cuestionó la reiteración de planteos de la defensa: “Reiteradas peticiones sobre una misma cuestión están impidiendo el avance normal del juicio. Todos debemos conducirnos con buena fe y lealtad profesional”.
En otro tramo, Goerner hizo una observación sobre lo ocurrido desde el cambio de abogados del músico. “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”, afirmó, y apuntó a que con sus anteriores defensores se encontraba “más alejado de la somnolencia”.
El presidente del tribunal rememoró además que Álvarez tiene permitido no permanecer dentro de la sala y seguir el desarrollo del juicio desde otro lugar de acuerdo con “la conveniencia de su estado físico y psíquico”. Incluso señaló que algunos de sus abogados podrían acompañarlo y explicarle posteriormente lo ocurrido durante las audiencias.
“No es el tribunal ni los acusadores los que ponen en riesgo a Álvarez. Es nuestro deber resguardarlo”, remarcó.
Los jueces consideraron que no es necesaria una nueva evaluación interdisciplinaria y rechazaron también la incorporación de los nuevos estudios médicos solicitada por la defensa. Goerner argumentó que el tribunal no puede admitir una nueva dilación y volvió a señalar que el músico puede seguir el debate por una vía alternativa, de acuerdo con su estado físico y psíquico.
Respecto del habeas corpus mencionado por Baños, el TOC dispuso que intervenga el juez de instrucción en turno correspondiente durante la jornada.
El tribunal delibera
La querella, representada por Alejandro Díaz y Fabián Améndola, adhirió al planteo del fiscal para que el juicio continúe. “Todos queremos que termine este juicio”, sostuvo al referirse al nuevo pedido de suspensión basado en cuestiones médicas.
Luego, el abogado Javier Baños pidió ejercer su derecho a réplica. “Breve, porque no corresponde”, le indicó el presidente del tribunal, Gustavo Goerner.
El defensor consideró “injusto” exigirle a Álvarez una carga procesal si no se encuentra en condiciones de afrontarla y respondió además al planteo de Abraldes sobre el traslado del músico a Morón para realizarse una consulta médica. “Es absurdo decir que se quebrantó la prohibición porque obedeció a una consulta de salud”, sostuvo.
Baños también cuestionó otra de las afirmaciones del fiscal y aseguró que “no es cierto que el habeas corpus haya sido rechazado”, ya que, según indicó, todavía se encuentra en trámite.
A las 11.38, los jueces pasaron a deliberar para resolver el nuevo pedido de la defensa de suspender el debate.
“A la defensa no le gusta que se haga este juicio”
El fiscal Sandro Abraldes se opuso al nuevo pedido de suspensión y sostuvo que lo planteado por los abogados de Álvarez “no son hechos nuevos”, sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso, una cuestión que —remarcó— ya fue revisada por la Cámara de Casación.
“Parecería que a la defensa no le basta con la vía recursiva. A la defensa no le gusta que este juicio se haga”, lanzó el fiscal. En ese sentido, señaló que los abogados presentaron tres habeas corpus en distintos ámbitos y que todos fueron rechazados.
Sobre el nuevo informe médico acompañado por la defensa, Abraldes aclaró que no iba a discutir su contenido, pero remarcó que “no afirma que Álvarez carezca de capacidad para estar en juicio”. Según explicó, el documento hace referencia a la toxicomanía y al consumo de medicamentos del músico.
Para el fiscal, el nuevo planteo busca “poner en tela de juicio la continuidad del debate”. “Cada audiencia no puede depender del estado en el cual llegue el acusado como consecuencia de un consumo que carece de control sanitario y profesional”, remarcó. Y agregó: “Este tribunal no puede admitir que cada audiencia arranque con este tema. La defensa insiste, insiste, insiste”.
Abraldes también introdujo otro punto. Recordó que, cuando el tribunal dispuso la realización del juicio, el pasado 4 de mayo, estableció la prohibición de salida del país y de ausentarse del ámbito de la Ciudad sin autorización. Sin embargo, indicó que en el propio escrito presentado por la defensa consta que Álvarez fue examinado a las 13.15 en 9 de Julio 291, en Morón.
“Esta prohibición fue quebrantada por la defensa y su asistido”, afirmó el fiscal, quien consideró que el episodio muestra, junto con otros indicadores, “una desatención permanente y constante a lo que dispone el tribunal”.
Finalmente, Abraldes remarcó que Álvarez se encontraba sentado en la sala “como la ley manda” y pidió rechazar la suspensión y continuar con la declaración de los testigos.
La defensa de “Pity” Álvarez vuelve a pedir la suspensión del juicio
Comenzó la audiencia y el tribunal mencionó a los testigos que están previstos para declarar durante la jornada. Luego, el presidente del TOC N°29 se refirió a una nueva presentación realizada por la defensa de Álvarez para pedir la suspensión del debate.
El abogado Javier Baños explicó que el planteo fue presentado a partir de lo ocurrido en la audiencia anterior, cuando el músico se descompensó y debió ser trasladado al Hospital Fernández.
“Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”, sostuvo.
Según explicó el defensor, después de aquel episodio Álvarez fue sometido a un nuevo estudio médico. “Las conclusiones dicen concretamente que existe un consumo anárquico de medicamentos que representa un riesgo para su salud psicofísica”, afirmó Baños. Además, señaló que los profesionales recomendaron un tratamiento y advirtieron que “puede haber riesgo de vida”, por lo que, según indicó, “se contraindica la exposición a situaciones o lugares que superen su capacidad de afrontamiento o impliquen sobrecarga cognitiva”.
Comienza la audiencia
La audiencia está demorarda
A las 11.10, los jueces todavía no habían ingresado a la sala y las partes aguardaban el inicio de la sexta audiencia.
Por la querella llegaron los abogados Alejandro Díaz y Fabián Améndola, acompañados por Verónica Román. A diferencia de lo ocurrido en las audiencias anteriores, hoy Álvarez se muestra activo y enfocado. Desde su lugar, mira una computadora y scrollea con la mano.
El último en ingresar fue el fiscal Sandro Abraldes.
“Pity” Álvarez llegó al juicio con el Código Penal en la mano
Cristian “Pity” Álvarez llegó este lunes a los tribunales minutos después de las 10.30, para participar de la sexta audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El músico arribó acompañado por su hermana y con un detalle particular: llevaba un ejemplar del Código Penal en una de sus manos.
Álvarez ingresó con un gorro gris, una linterna colocada sobre la cabeza y una remera con la frase “En este lugar me conocen todos”. Luego entró a la sala junto a sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, a la espera del inicio de la audiencia.
El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se retomará este lunes a las 10.30, luego de que la audiencia de la semana pasada debiera ser suspendida por una descompensación que sufrió el músico en plena jornada y que derivó en su traslado en ambulancia al Hospital Fernández.
La quinta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez terminó antes de lo previsto y con el músico trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. El diagnóstico: presión alta e hiperglucemia. Al cierre de esta nota, todavía permanecía internado en observación “a la espera de los resultados de los análisis que le efectuaron”, según confiaron desde su círculo a Infobae.