Crimen y Justicia

Maniataron a dos comerciantes de San Juan y huyeron con medio millón de pesos

Los delincuentes irrumpieron por el fondo de una casa, redujeron a sus ocupantes y se llevaron efectivo, teléfonos y mercadería destinada a la venta

Dos hombres yacen atados de manos en el suelo de una sala mientras se ven las piernas y pies de otras dos personas que caminan cerca.
Dos comerciantes yacen maniatados en el suelo de una vivienda mientras dos asaltantes recorren la sala durante un robo en San Juan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos comerciantes fueron víctimas de un robo armado dentro de su casa en la localidad de La Bebida, ubicada en el departamento sanjuanino de Rivadavia, durante la madrugada de este miércoles. Según trascendió, los delincuentes los ataron y escaparon con dinero en efectivo, teléfonos y prendas de vestir.

Las víctimas fueron identificadas como J. G. y su primo, B. S., quienes se dedican a la venta de ropa. Ambos dormían en una vivienda de la manzana T del barrio Sierras de Marquesado cuando tres hombres encapuchados ingresaron por una puerta trasera que estaba asegurada.

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Una vez que irrumpieron en la propiedad, los asaltantes los amenazaron con armas de fuego y les inmovilizaron las manos y los pies con prendas que había en la casa. Después de maniatarlos, revisaron las habitaciones en busca de objetos de valor.

De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, los ladrones sustrajeron $1.500.000 en efectivo, dos celulares, 20 camperas nuevas y otras prendas destinadas a la venta.

Vista aérea de una comisaría blanca con franjas rojas y azules, autoridades en el frente, sillas ordenadas y casas en el fondo
El personal de la comisaría 38 se encuentra a cargo de la investigación

Luego de que los ladrones se retiraron, las víctimas lograron desatarse sin ayuda. Acto seguido, corrieron hasta la Comisaría 38ª, ubicada en el mismo barrio, para pedir auxilio. El aviso a la Policía se registró minutos después de las 4.

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Hasta el momento, no se estableció si los autores del robo se movilizaban en algún vehículo ni hacia dónde escaparon. Actualmente, la investigación se encuentra a cargo del fiscal de turno de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Ataron a un comerciante y se llevaron USD 21.000 de una casa en Rawson

Hace aproximadamente un mes, otro comerciante de 44 años fue víctima de un asalto dentro de su vivienda de Rawson, donde dos delincuentes encapuchados lo golpearon, lo ataron y escaparon con USD 21.000, dinero en pesos, una motocicleta y distintos dispositivos electrónicos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en una propiedad ubicada sobre calle Santa Fe, en el barrio Villa Lerga. La víctima fue identificada como J. A. C., un ciudadano ecuatoriano que se dedicaría a la venta de muebles.

En esa oportunidad, los ladrones también ingresaron por el fondo del terreno. Para acceder, habrían saltado una medianera de unos dos metros y luego forzaron una ventana de la cocina.

Manos adultas colocan fajos de billetes de dólares estadounidenses amarrados con gomas en un cajón de madera abierto.
Los delincuentes escaparon con un botín de USD 21.000, $8.000 y otros elementos de valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro de la casa, los asaltantes sorprendieron al propietario y lo golpearon para inmovilizarlo. Después, le ataron las manos y los pies con el cable de un cargador y le cubrieron el rostro con una manta.

Con el hombre reducido, los delincuentes revisaron los ambientes en busca de dinero y objetos de valor. El botín incluyó USD 21.000, $8.000, una moto Yamaha 150 azul, dos celulares, una netbook, una controladora y perfumes.

Tras concretar el robo, los autores escaparon y dejaron a la víctima maniatada dentro de la vivienda. No obstante, el comerciante pudo liberarse por sus propios medios y pedir ayuda. Aunque sufrió golpes, no necesitó ser trasladado a un hospital.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª y la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Los investigadores intentaban identificar a los dos asaltantes y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del ataque. Entre las hipótesis bajo análisis figuraría la posibilidad de que hayan contado con información previa sobre la víctima y el dinero que guardaba.

Asimismo, indicaron que este episodio se produjo semanas después de otro robo denunciado en un comercio del Paseo Comercial París, en la ciudad de San Juan. En ese caso, delincuentes ingresaron a un local y sustrajeron una notebook y entre 15 y 20 teléfonos iPhone, con un perjuicio estimado en cerca de $40 millones.

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