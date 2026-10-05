Imputaron por abuso sexual y femicidio al acusado de matar a Aixa en Tigre: se negó a declarar

Alejandro Sofía está acusado de haber asesinado a su ex novia, Aixa Dana Mili

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Alejandro Sofía (26), el acusado de matar a Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en Tigre, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). Al ser indagado por la fiscal Mariela Miozzo, se negó a declarar.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Sofía permanece detenido mientras los investigadores aguardan los resultados de una serie de pericias complementarias que consideran necesarias para avanzar en distintos aspectos de la causa, que tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.

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La autopsia, en tanto, permitió establecer de manera “contundente” que Aixa murió por asfixia, indicaron las fuentes consultadas por este medio. En paralelo, la imputación formulada contra Sofía incluye el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La autopsia permitió establecer de manera “contundente” que Aixa murió por asfixia

Mientras avanza con esas medidas y reconstruye lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo del cuerpo, la fiscalía también trabaja para determinar el móvil del crimen. Una de las líneas de investigación está centrada en el vínculo entre Aixa y Sofía, quienes habían sido pareja, aunque por el momento los investigadores mantienen abiertas las distintas hipótesis.

En paralelo, la abuela de Alejandro Sofía también fue imputada por encubrimiento agravado. La mujer, en cuya casa fue encontrado el acusado luego de permanecer prófugo casi 36 horas, fue indagada y, al igual que su nieto, se negó a declarar.

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El acusado cayó luego de permanecer prófugo casi 36 horas: estaba escondido en el altillo de la casa de su abuela

La captura

Sofía fue detenido el jueves pasado en la casa de su abuela, en Tigre, luego de un intenso operativo desplegado por la Policía Bonaerense para localizarlo. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, durante las horas en las que permaneció prófugo el acusado estuvo movilizándose de manera permanente, lo que obligó a los investigadores a seguir sus desplazamientos.

La búsqueda incluyó tareas de saturación y rastrillajes, con la participación de grupos de la Dirección de Canes K9 y efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, además de personal de Crimen Organizado y la DAIC.

Finalmente, mediante intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones, los investigadores lograron geolocalizar a Sofía y determinar que se encontraba en la vivienda de su abuela. Miozzo ordenó entonces un allanamiento de urgencia que terminó con la captura.

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La Policía detuvo a Alejandro Sofía, el principal sospechoso de asesinar a Aixa

“Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”, explicó la fiscal después de la detención.

La captura se produjo mientras familiares y allegados de Aixa realizaban una marcha para reclamar Justicia y pedir que Sofía se entregara. Cuando se enteraron de que había sido localizado a pocas cuadras, corrieron hacia el lugar del operativo. Allí se produjeron momentos de tensión y vecinos arrojaron piedras contra móviles policiales. En medio de los incidentes, la Policía también debió retirar del lugar a la abuela del acusado, mientras un grupo de personas intentaba incendiar la vivienda.

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Vecinos intentaron prender fuego la casa de la abuela del acusado y hubo enfrentamientos con la policía

El caso

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Su padre, Antonio, había regresado de trabajar cuando encontró el cuerpo de su hija.

A partir de las primeras pericias, los testimonios y otras medidas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para intentar ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron rápidamente sobre Sofía, expareja de Aixa y con quien la joven había mantenido una relación atravesada por episodios de violencia. El acusado ya había estado detenido en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra ella y había recuperado la libertad meses antes del crimen.

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“La fui a agarrar y estaba toda fría”: el desgarrador relato del padre de Aixa, la joven presuntamente asesinada por su exnovio en Tigre

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Además, horas antes de que el cuerpo fuera encontrado, grabó un video de despedida dirigido a familiares y amigos.

“Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, decía al comienzo de la grabación.

Y terminaba: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

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