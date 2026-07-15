La Justicia argentina autorizó a viajar al Mundial a una empresaria acusada de lavado

Hinchas argentinos en el banderazo en Atlanta, la ciudad a donde la empresaria pidió viajar (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La fiebre mundialista por una posible cuarta copa llega también a los imputados por delitos económicos de alto vuelo en la Justicia porteña.

El lunes último, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 autorizó a viajar a la ciudad de Atlanta -donde hoy miércoles se jugará la semifinal contra Inglaterra- a María Florencia M., una empresaria porteña de 49 años investigada en un caso de lavado internacional de dinero junto a diversas empresas y varios miembros de su familia.

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El trámite, por lo visto, fue express. Su defensa presentó el pedido el lunes mismo, para “viajar a la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, desde el día de la fecha -13 de julio- hasta el 19 de julio del corriente año hasta, ambos inclusive”. Entre las pruebas, presentaron su reserva en un hotel de lujo de la ciudad del estado de Georgia, más su pasaje de salida a los Estados Unidos en la aerolínea Delta, con fecha de ese mismo día a las 15:35 horas, dos horas después del cierre del horario judicial.

La fiscalía del caso, por su parte, no se opuso. El juez Fornari autorizó su salida de la Argentina bajo su sola palabra. “La imputada ha permanecido a derecho en las presentes actuaciones, no pesa sobre ella impedimento legal alguno y asimismo, no se requiere -por el momento- su presencia en actos indispensables del proceso”, afirmó el juez Fornari.

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La autorización que permitió viajar a María Florencia M.

Su defensa presentó el pedido con confianza. María Florencia M. ya había sido autorizada a viajar a Punta del Este dos veces por el mismo Tribunal, en 2024 y este año. Otra imputada fue autorizada a viajar a París y Madrid este mes también.

La causa en su contra comenzó en 2015, con la ex AFIP como querellante, por el delito de lavado de activos al exterior. La acusada integraba el directorio de una firma familiar que continúa operando hasta hoy, acusada de enviar dinero al exterior, con la acusación de presentar declaraciones juradas anticipadas de tono falso, con dos remesas de dinero que datan de 2013 y 2015, en concepto de pago de servicios a una empresa.

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Según la imputación, la empresaria y su familia “habían montado una infraestructura que incluía la titularidad de una sociedad comercial con domicilio en Estados Unidos y cuentas bancarias en aquel país, mediante la cual, bajo la apariencia de prestar servicios de publicidad y de posicionamiento en redes sociales a supuestos clientes que estaban en la Argentina".

Luego, “se extraían del país bajo el concepto de pago de servicios al exterior, importantes sumas de dinero cuya procedencia no ha podido ser verificada hasta el momento”, asegura un documento de la causa con fecha de 2022. La Sala B de la Cámara del fuero confirmó su procesamiento y su embargo en agosto de 2022, con un fallo del juez Roberto Hornos.

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Si la empresaria no regresa en 48 horas después del plazo, será declarada rebelde, estableció el juez. Tal vez, podrá ver la final en el Metlife Stadium de New Jersey, a un vuelo de dos horas de Atlanta.